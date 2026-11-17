Al-Shamal, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü AFC Şampiyonlar Ligi Elite grup aşamasındaki heyecan verici karşılaşmada Al Ahli Saudi ile mücadele edecek. Merakla beklenen maç, Al Bayt Stadyumu'nda oynanacak.

GOAL, maçın ayrıntıları ve bilet fiyatları hakkında ihtiyacınız olan tüm bilgileri derledi. Hemen bilet alıp tuttuğunuz takımı tribünden nasıl destekleyebileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Al-Shamal - Al Ahli AFC Şampiyonlar Ligi Elite maçı ne zaman başlayacak?

AFC Şampiyonlar Ligi Elite'in 5. hafta karşılaşması olan Al-Shamal - Al Ahli maçı, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yerel saatle 19.00'da başlayacak.

AFC Şampiyonlar Ligi 1 - Hafta 5 23 Kas 2026 - 11:00

Al-Shamal - Al Ahli Saudi biletleri nereden alınır?

Tribünde yerinizi ayırtmak için en iyi seçenek, kulübün ve turnuvanın resmî bilet satış platformlarıdır. Taraftarların, maç günü yaklaştıkça satışa sunulan biletler için önce resmî kanalları kontrol etmesi önerilir.

Resmî sitedeki biletler tükenirse ikincil satış platformu Grintahub bir seçenek. AFC Şampiyonlar Ligi Elite karşılaşması için mevcut koltukları Grintahub'ın maça özel bilet sayfasında inceleyebilir ve satın alma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Al-Shamal - Al Ahli Saudi biletleri ne kadar?

En ucuz bileti bulmak, hem deplasmana giden taraftarların hem de yerel futbolseverlerin önceliği. Kulübün resmî kanallarında bu maçın standart genel giriş biletleri 30 SAR'dan başlıyor; alt tribün koltuklarının fiyatları ise genellikle 150 SAR'a kadar çıkıyor.

Grintahub gibi ikincil satış platformlarında genel giriş biletlerinin fiyatı yaklaşık 50 SAR'dan başlıyor. Maç günü yaklaştıkça talep artmadan en düşük fiyatlı bileti almak için hızlı davranmak gerekiyor.

Al-Shamal - Al Ahli AFC Şampiyonlar Ligi Elite maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Al-Shamal ve Al Ahli'nin form durumu

Al-Shamal, son beş maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. Son olarak 7 Kasım'da Stars League'de Al-Sailiya'yı 5-0 yendi. Bu maçtan önce AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te Esteghlal'a 1-0 yenilmişti. Daha önce ise kıta turnuvasında Al Hilal'i 3-1 mağlup ederken ligde Al-Sadd'a 4-1 ve Qatar SC'ye 3-2 kaybetti. Al-Shamal, bu beş maçta 10 gol atıp dokuz gol yedi.

Al Ahli, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son olarak 2 Kasım'da AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te Al-Sadd ile 0-0 berabere kaldı. Bu maçtan önce ligde Al Shabab'a 6-1 gibi ağır bir skorla yenilmişti. Al Ahli, bu zorlu dönemin öncesinde Al-Gharafa'yı 2-1, Al Khaleej'i 4-1 ve Al-Fayha'yı 3-2 yenerek üst üste üç galibiyet almıştı. Bu beş maçta sekiz gol atıp dokuz gol yedi.

Al-Shamal - Al Ahli: Son karşılaşmalar

Al-Shamal ile Al Ahli arasındaki son beş karşılaşmaya ilişkin veri bulunmuyor. Maç yaklaştıkça bilgi edinilmesi hâlinde geçmiş karşılaşmalara ilişkin ayrıntılar eklenecek.