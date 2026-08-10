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Book Al Shabab vs Al Qadsiah Tickets
Çeviri:

Al Shabab - Al Qadsiah biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Al Shabab
Al Qadsiah

Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Qadsiah ile karşılaşıyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz burada.

Suudi Pro Ligi, dünya futbolunun en heyecan verici organizasyonlarından biri olarak hızlı yükselişini sürdürüyor ve altı kez şampiyon olan Al-Shabab FC ile iddialı, yıldızlarla dolu Al Qadsiah FC arasındaki bu yüksek tansiyonlu karşılaşma, Riyad'da yoğun ve kaçırılmaması gereken bir maç günü atmosferi vadediyor.

Stadyumdaki yerinizi garanti altına almak için GOAL, biletlerinizi çok önceden satın almanızı öneriyor.

Al Shabab - Al Qadsiah Suudi Pro Ligi maçının başlama saati ne zaman?

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Premier Lig - Hafta 1
SHG Arena

Al Shabab - Al Qadsiah Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Öne çıkan Suudi Pro Ligi maçları için orijinal bilet bulmak, taraftar ilgisinin yüksek olması ve kulüplerin resmi platformlarındaki biletlerin hızla tükenmesi nedeniyle zaman zaman zorlayıcı olabilir. Ancak, geçerli koltuk arayan taraftarların değerlendirebileceği birkaç seçenek bulunuyor.

Biletlerin ilk satışı genellikle doğrudan resmi Suudi Pro Ligi bilet satış portalları ve kulüplerin dağıtım kanalları üzerinden yönetilir. Al-Shabab FC, tek maçlık biletleri genel satışa sunmadan önce önce kulüp üyeleri ve kayıtlı taraftarlara çıkarır. Ancak Al Qadsiah FC gibi iddialı rakiplere karşı oynanacak önemli maçlar için ilk bilet kontenjanları, satışa çıktıktan sonraki dakikalar içinde çoğu zaman tükenir.

İlk satışlar tükendiğinde, ikincil bilet pazarları maç günü bileti almak isteyen taraftarlar için en pratik seçenek haline gelir. Ticombo gibi platformlar, taraftardan taraftara futbol bileti değişiminde uzmanlaşır ve böylece taraftarlara, biletleri tükenmiş etkinliklerde bile doğrulanmış biletlere erişim imkanı sunar.

Al Shabab - Al Qadsiah Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Suudi Pro Ligi maçlarında bilet fiyatları, oturma konumu, stadyumdaki görüş açısı ve maça olan talebe göre değişir. Neyse ki giriş seviyesi tribün koltuklarından lüks kurumsal ağırlama localarına kadar her bütçeye uygun seçenekler bulunur.

İşte Suudi Riyali (SAR) cinsinden beklenen fiyat aralıklarına kısa bir genel bakış:

  • Kategori 3 / Standart kale arkası tribünü: 150 SAR - 250 SAR
  • Kategori 2 / Yan tribün üst: 250 SAR - 400 SAR
  • Kategori 1 / Ana tribün alt: 400 SAR - 650 SAR
  • Premium / VIP ağırlama: 900 SAR - 1.600 SAR+

Bilet fiyatları arz ve talebe bağlı olduğundan, ikincil platformlardaki fiyatlar maç günü yaklaştıkça değişebilir. Biletlerinizi erkenden almak, tercih ettiğiniz oturma alanı için mevcut en iyi fiyatı yakalamanızı garanti eder.

Al Shabab - Al Qadsiah Suudi Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Al Shabab - Al Qadsiah form durumu

ALS

ALS - Form

ALT
K1-5
ALN
K2-4
NEO
K2-1
ITT
K3-2
ANA
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/14
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
ALQ

ALQ - Form

ALN
K3-1
ALF
K1-2
ALH
K2-0
ITT
K1-5
LEV
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Al Shabab - Al Qadsiah: Son karşılaşmalardaki tablo

Kafa Kafaya

Al ShababÇizimAl Qadsiah
1
2
2
Premier Lig
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
2
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
2
MS
Premier Lig
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
2
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
3
MS
Premier Lig
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
2
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
3
MS
Premier Lig
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
0
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
1
MS
Premier Lig
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
1
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
1
MS
8Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı4/5

Al Shabab - Al Qadsiah puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
K
K
K
K
K
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
K
K
K
B
K
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
7511167+916
B
K
K
K
K
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
B
K
K
K
K
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
K
K
K
K
K
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
K
K
K
K
K
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
K
K
B
K
B
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
B
K
K
K
B
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
B
B
K
K
K
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
K
K
B
B
K
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
K
B
K
K
B
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
B
K
B
K
B
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
B
B
K
K
B
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
B
K
K
B
B
15
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
7034411-73
K
K
B
B
B
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
K
B
B
K
B
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
K
K
B
K
B
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
B
K
K
K
B
AFC Champions League
Küme Düşme


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