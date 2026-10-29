Al Shabab, 20 Kasım 2026 Cuma günü Riyad'daki SHG Arena'da Al-Ettifaq'ı ağırlayacak.

İki takımın bu organizasyondaki son altı karşılaşmasında Al-Ettifaq üç galibiyet aldı, kalan üç maç ise beraberlikle sonuçlandı. 2025-26 sezonundaki son iki lig karşılaşmaları da 1-1'lik beraberlikle bitti. Bu sonuçlar, iki takımın son dönemde birbirine ne kadar yakın olduğunu gösteriyor.

Al Shabab-Al-Ettifaq maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Al Shabab-Al-Ettifaq Suudi Arabistan Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Al Shabab-Al-Ettifaq maçı, 20 Kasım 2026 Cuma günü Riyad'daki SHG Arena'da oynanacak.

Premier Lig - Hafta 14 20 Kas 2026 - 12:00 SHG Arena

Al Shabab-Al-Ettifaq Suudi Arabistan Pro Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Al Shabab-Al-Ettifaq Suudi Arabistan Pro Ligi maçına bilet almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Biletleri doğrudan ilk satışta almak için Al Shabab FC'nin resmî bilet satış kanallarını veya bilet satış ortağı Ticket Souq gibi iş ortağı platformları kontrol edin.

2. İkinci el bilet platformları

İkinci el bilet platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satışa ayrılan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Suudi Arabistan Pro Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Al Shabab-Al-Ettifaq Suudi Arabistan Pro Ligi maçının biletleri ne kadar?

Al Shabab-Al-Ettifaq Suudi Arabistan Pro Ligi maçının bilet fiyatları, kulübün resmî satış kanalları ve ikinci el bilet piyasasına göre şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Standart giriş: Stadyumdaki temel oturma kategorileri için 30 SAR ile 100 SAR arasında.

Stadyumdaki temel oturma kategorileri için arasında. Premium / ağırlama kategorileri: Daha yüksek fiyatlı kategoriler, belirli oturma bloklarına ve ana tribünün orta bölümündeki konumlara göre değişiyor. Fiyatlar genellikle talebe bağlı olarak artıyor.

2. İkinci el bilet platformları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse Ticombo gibi ikinci el bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:

Standart / genel giriş biletlerinin yeniden satışı: Bilet kategorisine ve piyasadaki fiyat artışına bağlı olarak yaklaşık 1.400 SAR ile 1.900 SAR arasında başlıyor.

Bilet kategorisine ve piyasadaki fiyat artışına bağlı olarak yaklaşık arasında başlıyor. Premium / üst kategoriler: Maç günü yaklaştıkça bilet bulunabilirliğine bağlı olarak 2.000 SAR.

Al Shabab-Al-Ettifaq Suudi Arabistan Pro Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Al Shabab ve Al-Ettifaq'ın form durumu

Al Shabab, son beş Suudi Arabistan Pro Ligi maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Al-Taawoun'u 3-0 yenerek Al Hilal ve Al Kholood karşısında üst üste aldığı mağlubiyetlerin ardından belirgin bir toparlanma gösterdi. Bu beş maçta beş gol atıp beş gol yiyen takım, istikrar sağlamakta zorlansa da zaman zaman hücum isteğini ortaya koydu.

Al-Ettifaq'ın son dönemdeki performansı ise farklı bir tablo çiziyor. Papas'ın takımı, son beş lig maçında iki galibiyet ve iki beraberlik aldı, hiç kaybetmedi. Son olarak Neom SC deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü. Bu süreçte Al Qadsiah ile 3-3 berabere kaldığı maç, savunma disiplininde aksaklıklar yaşadığında bile rahatlıkla gol atabildiğini gösterdi. Beş maçlık yenilmezlik serisi, takımın bir ölçüde istikrar yakaladığına işaret ediyor.

Al Shabab-Al-Ettifaq: Son karşılaşmalar

İki kulüp, son iki sezonda Suudi Arabistan Pro Ligi'nde dört kez karşılaştı ve aralarındaki rekabet oldukça başa baş geçti. Al-Ettifaq'ın ev sahibi olduğu Mart 2026'daki son karşılaşma 1-1 sona erdi. Ondan önce, Kasım 2025'te SHG Arena'da oynanan diğer maç da 1-1 bitti. Son beş karşılaşmanın genel bilançosunda Al-Ettifaq'ın iki, Al Shabab'ın ise bir galibiyeti var. Beraberlikler de bu eşleşmede sıkça görüldü.