AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Katar şampiyonu Al Sadd SC ile Suudi Arabistan'ın güçlü ekibi Al Hilal arasında büyük önem taşıyan bir Batı Asya mücadelesi oynanacak. Kıta futbolunda büyük itibara sahip iki kulübün grup aşamasındaki karşılaşması, futbol takviminin en çok beklenen maçlarından biri.

Al Sadd ile Al Hilal arasındaki maçlar, yüksek tempolu futbolu, coşkulu atmosferi ve sahadaki üst düzey becerileriyle dikkat çekiyor. Bölgedeki taraftarlar bu büyük karşılaşmayı tribünden izlemek için bilet almak istiyor.

GOAL, tribündeki yerinizi alıp bu heyecan verici kıta mücadelesini stadyumda canlı izleyebilmeniz için gereken tüm önemli bilgileri sunuyor.

Al-Sadd - Al Hilal AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı ne zaman başlayacak?

Al-Sadd - Al Hilal maçının resmî yayın bilgileri şu anda mevcut değil. Başlama saatine ilişkin ayrıntılar ise maç tarihi yaklaştığında açıklanacak.

AFC Şampiyonlar Ligi 1 - Hafta 2 13 Eki 2026 - 12:00

Al Sadd SC - Al Hilal maçının biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri, Webook ve BLU Store gibi başlıca bilet satış platformları ve ev sahibi kulübün portalları üzerinden doğrudan satışa sunuluyor. Futbolseverler, biletler satışa çıkar çıkmaz bu birincil satış kanallarına kaydolup genel giriş biletlerini doğrudan satın alabilir.

Resmî sitedeki biletler tükenirse GrintaHub bir seçenek. İkincil bilet pazarı, resmî satıştaki biletlerin tamamen tükenmesinin ardından taraftarlara alternatif satın alma seçenekleri sunuyor.

Al Sadd SC - Al Hilal maçının biletleri ne kadar?

Resmî birincil satış kanallarında genel giriş koltukları için standart bilet fiyatları 30 SAR'dan başlıyor. Saha kenarındaki gözde kategorilerin veya VIP bölümlerinin biletleri ise çok daha pahalı.

GrintaHub gibi ikincil bilet pazarlarında fiyatlar, koltuk seçimine, konuma ve taraftarların anlık talebine bağlı olarak genellikle yaklaşık 100 SAR'dan başlıyor.

Al-Sadd - Al Hilal AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı: Bilmeniz gereken her şey

Al-Sadd ve Al Hilal'in form durumu

Al-Sadd, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazandı. Tek yenilgisini 14 Eylül'de AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Esteghlal'e 3-0 mağlup olarak aldı. Kazandığı dört maçta 16 gol atıp sekiz gol yedi. Bu galibiyetler arasında Al-Sailiya deplasmanındaki 6-3'lük ve Qatar SC karşısındaki 6-2'lik galibiyetler de yer alıyor. İç sahadaki formu güçlü olsa da bol gollü maçlarda savunmada zaaflar gösterdi.

Al Hilal de son beş maçının dördünü kazandı. Tek yenilgisini 7 Eylül'de Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Neom SC karşısında aldı. Son maçında ise 15 Eylül'de AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al-Gharafa'yı 2-1 yendi. Bu beş maçta 11 gol atıp dört gol yiyen ekibin söz konusu dönemdeki en farklı galibiyeti, Al-Taawoun karşısında aldığı 6-0'lık sonuç oldu.

Al-Sadd - Al Hilal: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 13 Nisan 2026'da AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te karşılaştı. Bol gollü mücadelede Al-Sadd, Al Hilal deplasmanında 7-5 kazandı. AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki son beş karşılaşmada Al Hilal'in galibiyetlerde 3-2 üstünlüğü bulunurken, bu maçlarda toplam 28 gol atıldı. Daha önceki karşılaşmalar arasında Al Hilal'in Ekim 2025'teki 3-1'lik galibiyeti ve Kasım 2024'te Al-Sadd'ın sahasında alınan 1-1'lik beraberlik de bulunuyor.



