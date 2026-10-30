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AFC Şampiyonlar Ligi 1
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Al-Sadd ile Al Ahli maçına bilet nasıl alınır? AFC Şampiyonlar Ligi Elit bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika bilet satışları ve daha fazlası

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Tickets
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al-Sadd
Al Ahli

Al-Sadd, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al Ahli ile karşılaşıyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Katar'ın güçlü ekibi Al Sadd ile Suudi Arabistan'ın devlerinden Al Ahli, Doha'daki Jassim Bin Hamad Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Yıldızlarla dolu kadrolara sahip iki kulübün de kıtada büyük hedefleri var.

GOAL, yerinizi ayırtıp karşılaşmayı canlı izleyebilmeniz için maçın ayrıntıları, başlama saati ve bilet satın alma yollarına ilişkin tüm temel bilgileri derledi.

Al Sadd-Al Ahli AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı ne zaman başlayacak?

Bu karşılaşmanın resmî yayın bilgileri şu anda mevcut değil. Kesinleşen televizyon kanalı ve canlı yayın bilgileri için maç saatine yakın bir zamanda yeniden kontrol edin.

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AFC Şampiyonlar Ligi 1 - Hafta 4

Al Sadd SC-Al Ahli Saudi maçının biletleri nereden alınır?

Al Sadd'ın AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki iç saha maçlarının resmî biletleri öncelikle Al Sadd SC'nin resmî bilet platformu ve Katar'daki yetkili birincil satış ortakları aracılığıyla dağıtılıyor. Taraftarların öncelikle resmî sitede genel giriş biletlerinin bulunup bulunmadığını kontrol etmesi öneriliyor.

Resmî birincil satıcıdaki biletler tamamen tükenirse Grintahub gibi ikinci el bilet platformlarına başvurabilirsiniz.

Al Sadd SC-Al Ahli Saudi maçının biletleri ne kadar?

AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçlarının bilet fiyatları, stadyumdaki koltuk kategorisine, tribün seçimine ve karşılaşmaya yönelik talebe göre değişiyor.

Resmî bilet platformunda standart genel giriş biletleri genellikle yaklaşık 20 SAR ile 35 SAR arasında başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Resmî satıştaki biletler tükenirse bilet bulunup bulunamayacağı ikinci el platformlardaki ilanlara bağlı olacak. Grintahub gibi ikinci el platformlarda genel giriş biletlerinin fiyatları yaklaşık 50 SAR'dan başlıyor.

En ucuz biletleri almak için resmî satış başladığında hızlı davranın veya fiyatlar değişmeden önce ikinci el platformlardaki uygun koltuklara göz atın.

Al Sadd-Al Ahli AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı: Bilmeniz gereken her şey

Al Sadd ve Al Ahli'nin form durumu

Al Sadd, son beş maçının üçünü kazandı, birini kaybetti ve bu süreçte hiç berabere kalmadı. Son maçında AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Esteghlal'e 3-0 yenildi. Daha önce ise Stars League'de Al-Sailiya'yı 6-3, Al-Gharafa'yı 4-1 mağlup etmişti. Bu beş maçta 16 gol atıp 8 gol yiyen Al Sadd, hücumda etkili ancak savunmada istikrarsız bir dönem geçirdi.

Al Ahli, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Hazem'i 3-1 yendikten sonra son maçında FIFA Kıtalararası Kupa'da Mamelodi Sundowns'a 2-1 mağlup oldu. Bu süreçte Al Riyadh karşısında aldığı 5-0'lık galibiyet hücum potansiyelini gösterirken, beş maçta 12 gol atıp 8 gol yedi.

ALS

ALS - Form

ALA
K2-3
HIL
K0-2
ADS
K2-3
SHA
K0-4
ALQ
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
AHL

AHL - Form

ALF
K0-4
ALW
K1-3
ALF
K2-3
ALK
K4-1
ALG
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
16/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Al Sadd-Al Ahli: Son karşılaşmalar

İki takım en son 4 Kasım 2025'te AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te karşılaştı ve Al Ahli, Al Sadd deplasmanında 2-1 kazandı. Al Ahli, bundan önce de Şubat 2025'te aynı turnuvada Al Sadd deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Verilerde yer alan iki takım arasındaki beş maçın üçünü Al Ahli, birini Al Sadd kazandı; bir karşılaşma ise berabere bitti.

Kafa Kafaya

Al-SaddÇizimAl Ahli
1
1
3
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al-Sadd badge
Al-Sadd
ALS
1
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
2
MS
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al-Sadd badge
Al-Sadd
ALS
1
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
3
MS
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al-Sadd badge
Al-Sadd
ALS
2
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
1
MS
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
2
Al-Sadd badge
Al-Sadd
ALS
0
MS
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
2
Al-Sadd badge
Al-Sadd
ALS
2
MS
6Attığı Gol10
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5

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