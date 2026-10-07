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Al-Sadd - Al Hilal biletleri nasıl alınır: AFC Şampiyonlar Ligi Elite fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al-Sadd
Al Hilal

Al-Sadd, AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te Al Hilal ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te yüksek önem taşıyan bir Batı Asya kapışması yaşanacak; Katar şampiyonu Al Sadd SC, Suudi Arabistan'ın güçlü ekibi Al Hilal ile karşı karşıya gelecek. Her iki kulüp de kıtasal düzeyde büyük bir prestije sahip olduğundan, bu grup aşaması mücadelesi futbol takviminin en çok beklenen karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor.

Al Sadd ile Al Hilal arasındaki maçlar istikrarlı biçimde yüksek tempolu aksiyon, tutkulu atmosferler ve sahada dünya çapında kalite sunuyor. Bölge genelindeki taraftarlar, bu epik karşılaşma için maç günü erişimini güvence altına almak istiyor.

GOAL, tribündeki yerinizi almanız ve bu heyecan verici kıtasal maçı stadyumda canlı izlemeniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm kritik detayları sunuyor.

Al-Sadd - Al Hilal AFC Şampiyonlar Ligi Elite maçı ne zaman başlayacak?

Al-Sadd - Al Hilal maçına ilişkin resmi yayın bilgileri şu anda mevcut değil, ancak başlangıç saati detayları karşılaşma yaklaştıkça netleşecek.

AL SADD SC - AL HILAL biletleri nereden alınır?

Resmi maç biletleri, Webook ve BLU Store gibi ana biletleme platformları ve ev sahibi kulübün portalları üzerinden doğrudan satışa sunuluyor. Futbolseverler, kontenjanlar açılır açılmaz bu birincil satış kanalları üzerinden kayıt yaptırıp genel giriş biletlerini doğrudan satın alabilir.

Resmi sitedeki ilanlar tükenirse, GrintaHub tercih edilebilecek adresinizdir. Bu ikincil pazar yeri, resmi kontenjanlar tamamen tükendikten sonra taraftarlara bilet satın almak için alternatif seçenekler sunuyor.

AL SADD SC - AL HILAL biletleri ne kadar?

Resmi birincil kanallarda standart giriş fiyatları genel giriş tribünü için 30 SAR'dan başlıyor, ancak saha kenarına yakın kategoriler veya VIP bölümler bunun önemli ölçüde üzerine çıkıyor.

GrintaHub gibi ikincil pazar platformlarında ise bilet fiyatları, koltuk seçimi, konum ve anlık taraftar talebine bağlı olarak genellikle yaklaşık 100 SAR'dan başlıyor.

Al-Sadd - Al Hilal AFC Şampiyonlar Ligi Elite: Bilmeniz gereken her şey

Al-Sadd - Al Hilal form durumu

Al-Sadd, son beş maçının dördünü tüm kulvarlarda kazandı; tek yenilgisini ise 14 Eylül'de AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te Esteghlal karşısında 3-0'lık skorla aldı. Bu dört galibiyette 16 gol atıp sekiz gol yediler; buna Al-Sailiya deplasmanındaki 3-6'lık galibiyet ve Qatar SC karşısındaki 2-6'lık zafer de dahil. İç sahadaki formu güçlü olsa da, yüksek skorlu maçlarda savunma zaafları gösterdiler.

Al Hilal de son beş maçının dördünü kazandı ve tek mağlubiyetini 7 Eylül'de Suudi Pro League'de Neom SC karşısında aldı. En son sonucu ise 15 Eylül'de AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te Al-Gharafa karşısında elde ettiği 2-1'lik galibiyet oldu. Bu beş maçta 11 gol atıp dört gol yediler; Al-Taawoun karşısındaki 6-0'lık galibiyet ise bu serinin en net performansı olarak öne çıktı.

ALS

ALS - Form

AHL
K3-1
QAS
K2-6
ALG
K4-1
ALS
K3-6
EST
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
19/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5
HIL

HIL - Form

AHL
K3-0
ALS
K0-2
NEO
K0-2
ALT
K0-6
ALG
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Al-Sadd - Al Hilal: Son maçların karşılıklı rekabet kaydı

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 13 Nisan 2026'da AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te oynandı ve yüksek skorlu mücadelede Al-Sadd, Al Hilal deplasmanında 7-5 kazandı. AFC Şampiyonlar Ligi Elite'teki son beş karşılaşmada Al Hilal galibiyetlerde 3-2 üstünlüğe sahip olsa da, takımlar bu maçlarda toplam 28 gol kaydetti. Daha önceki karşılaşmalar arasında Ekim 2025'te Al Hilal'in 3-1'lik galibiyeti ve Kasım 2024'te Al-Sadd sahasında alınan 1-1'lik beraberlik de yer alıyor.

Kafa Kafaya

Al-SaddÇizimAl Hilal
2
1
2
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
5
Al-Sadd badge
Al-Sadd
ALS
7
MS
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
Al-Sadd badge
Al-Sadd
ALS
1
MS
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al-Sadd badge
Al-Sadd
ALS
1
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
1
MS
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
2
Al-Sadd badge
Al-Sadd
ALS
4
MS
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al-Sadd badge
Al-Sadd
ALS
1
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
4
MS
7Attığı Gol10
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı4/5


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