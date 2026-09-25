Al Riyadh, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Riyad'daki Prince Faisal bin Fahd Stadyumu'nda Al-Taawoun ile karşı karşıya gelecek.

İki kulübün son dönemdeki ikili rekabet geçmişi oldukça dengeli. Son altı lig karşılaşmasında iki taraf da ikişer galibiyet alırken iki maç da berabere bitti. Taraflar, Mayıs 2026'daki son karşılaşmalarında Buraydah'daki King Abdullah Sports City Stadyumu'nda 1-1 berabere kaldı.

Bırakın GOAL Al Riyadh - Al-Taawoun maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve ne kadar olduklarını size anlatsın.

Al Riyadh - Al-Taawoun Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Al Riyadh - Al-Taawoun maçı, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Riyad'daki Prince Faisal bin Fahd Stadyumu'nda oynanacak.

Premier Lig - Hafta 11 24 Eki 2026 - 14:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Al Riyadh - Al-Taawoun Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

İşte Al Riyadh - Al-Taawoun Suudi Pro Ligi maçı için bilet satın alma seçenekleri:

1. Resmi birincil platformlar

Al-Riyadh resmi bilet satışı: Al-Riyadh SC, iç saha maçları öncesinde tek maçlık ev sahibi biletlerini genellikle resmi internet sitesi veya belirlenmiş yerel bilet uygulaması üzerinden satışa sunar.

WeBook / Suudi bilet platformları: Birçok Suudi Pro Ligi maçı, WeBook gibi büyük yerel platformlar veya stadyumun resmi gişeleri üzerinden dijital bilet satışı yapar.

2. İkincil bilet pazar yerleri

Ticombo: Resmi koltuklar tükenirse, taraftarların ellerindeki fazla biletleri listelediği Ticombo gibi ikincil bilet platformlarına göz atabilir, kategorinizi seçip ödeme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Al Riyadh - Al-Taawoun Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Al Riyadh - Al-Taawoun Suudi Pro Ligi maçı için bilet fiyatları, satın alma kanalına ve oturma kategorisine göre değişiklik gösterir:

1. Resmi birincil platformlar

Standart / üst tribün giriş: 30 SAR - 90 SAR

Premium ve yan hat koltukları: 250 SAR - 600 SAR

VIP ve hospitality kategorileri:1.500 SAR+

2. İkincil bilet pazar yerleri

Biletler resmi kanallarda tükenirse, Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında yeniden satışa çıkarılan biletler listelenir. Fiyatlar talebe ve koltuk konumuna bağlıdır:

Genel / kısa taraf yeniden satış koltukları: Yaklaşık 1.500 SAR - 1.900 SAR (~399-500 ABD doları / 428-450 euro)

Uzun taraf / Kategori 1 yeniden satış koltukları: Yaklaşık 1.900 SAR - 2.800 SAR+ (~500-670+ euro)

Al Riyadh - Al-Taawoun Suudi Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Al Riyadh - Al-Taawoun form durumu

Al Riyadh, Suudi Pro Ligi'ndeki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı; bu süreçte altı gol atıp sekiz gol yedi. Son maçını Al Kholood karşısında 2-0 kazandı. Ayrıca bu serinin daha önceki bölümünde Al Shabab ile 3-3 berabere kaldı; bu sonuç hem hücum niyetini hem de savunmadaki kırılganlığını ortaya koydu.

Al-Taawoun'un son dönemdeki karnesi pek iç açıcı değil. Takım, tüm kulvarlardaki son beş maçının üçünü kaybetti ve bu süreçteki tek beraberliğini AFC Şampiyonlar Ligi İki'de Al-Nahda karşısında aldı. Ligde Al Hilal'e karşı alınan 6-0'lık yenilgi en çarpıcı sonuç olarak öne çıkarken, Al Hazem'e de 1-0 mağlup oldu. Son beş maçında sadece iki gol attı.

Al Riyadh - Al-Taawoun: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, Al-Taawoun'un Suudi Pro Ligi'nde Al Riyadh'u ağırladığı Mayıs 2026'da 1-1 sona erdi. Son beş karşılaşmaya bakıldığında daha iyi karne Al-Taawoun'da. Bu maçların ikisini kazanan Al-Taawoun'a karşılık Al Riyadh bir galibiyet aldı ve seriyi iki beraberlik tamamladı. Al Riyadh'un yakın geçmişteki en ikna edici sonucu Ocak 2026'da geldi; o maçta Al-Taawoun, Riyad'da 3-1 kazandı. Al Riyadh ise Ocak 2025'te sahasında 1-0 galip geldi.