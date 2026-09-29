Al Riyadh, 29 Ekim 2026 Perşembe günü Riyad'daki Prince Faisal bin Fahd Stadyumu'nda Al Qadsiah ile karşılaşacak.

Son karşılaşmalarda üstün taraf Al Qadsiah oldu. Bu tabloyu öne çıkaran sonuç ise Nisan 2026'da aynı statta Al Riyadh karşısında alınan net 4-0'lık galibiyet. Al Riyadh bu maça, ligde oynadığı son beş maçta aldığı iki galibiyet, iki beraberlik ve Al Ahli karşısındaki ağır 5-0'lık yenilgiyle geliyor.

Biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar olduğu dahil, Al Riyadh - Al Qadsiah maçı için bilet satın alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.





Al Riyadh - Al Qadsiah Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Al Riyadh - Al Qadsiah maçı, Riyad'daki Prince Faisal bin Fahd Stadyumu'nda oynanacak ve mevcut Suudi Pro Ligi hafta programının bir parçası olarak başlayacak.

Premier Lig - Hafta 12 29 Eki 2026 - 14:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Al Riyadh - Al Qadsiah Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Al Riyadh ile Al Qadsiah arasındaki yaklaşan Suudi Pro Ligi maçı için bilet satın almak istiyorsanız, resmî platformları mı yoksa üçüncü taraf yeniden satış kanallarını mı tercih ettiğinize bağlı olarak birkaç temel seçeneğiniz bulunuyor:

1.Resmî lig ve kulüp platformları

Suudi Pro Ligi, maç bileti dağıtımı için Webook.com gibi yetkili biletleme platformlarıyla resmî olarak ortaklık yapıyor. Genel satış biletlerinin ne zaman satışa çıkacağını görmek için Al Riyadh'ın resmî kulüp kanallarını veya portallarını da kontrol edebilirsiniz. Bu biletler genellikle santra vuruşundan bir ila üç hafta önce satışa açılır.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Resmî kulüp seçenekleri tamamen tükenmişse, genel satış biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, birincil kontenjanlar tükendiğinde taraftarların yaklaşan Suudi Pro Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Al Riyadh - Al Qadsiah Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Al Riyadh gibi kulüplerin ev sahipliği yaptığı standart Suudi Pro Ligi maçlarında, genel satış biletleri genellikle yerel gişe fiyatlarıyla uygun seviyelerde başlar ve 50 SAR ile 100 SAR arasında değişir. Ancak bilet fiyatları platforma, oturma kategorisine ve talebe göre farklılık gösterir:

1. Resmî birincil platformlar

Resmî genel satış: Ligin resmî ortakları veya kulüp kanalları üzerinden satılan standart birincil biletler, normal koltuklar için genellikle yaklaşık 50 SAR ile 100 SAR seviyesinden başlar.

Premium & VIP kategorileri: Daha iyi koltuklar, ana kapalı tribünler veya VIP ağırlama locaları, resmî kanallar üzerinden 200 SAR'dan 800 SAR'ın üzerine kadar çıkabilir. Premium yeniden satış biletlerinde ise bu rakamlar çok daha yüksek olabilir.

2. İkincil bilet pazarları

Resmî biletler kulübün birincil satış kanallarında tükenirse, Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre 1.500 SAR ile 1.600 SAR arasında başlayan fiyatlarla listelenir. Premium koltuklar, ağırlama seçenekleri veya talebin yüksek olduğu bölümlerde ise fiyatlar çok daha yukarı çıkabilir.

Al Riyadh - Al Qadsiah Suudi Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Al Riyadh - Al Qadsiah form durumu

Al Riyadh bu maça, Suudi Pro Ligi'ndeki son beş maçında aldığı iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgiyle geliyor. Son maçında Al Kholood'u 2-0 mağlup etti ancak eylül ayının başlarında Al Ahli karşısında alınan ağır 5-0'lık yenilgi hâlâ endişe yaratıyor. Aynı süreçte Al Khaleej ile 0-0, Al Shabab ile 3-3 berabere kalan ekip, bu beş maçta altı gol atarken kalesinde dokuz gol gördü.

Al Qadsiah ise tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazanarak etkileyici bir form yakaladı. Son maçında AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te Al-Wasl'ı 2-1 mağlup etti. Al-Ettifaq ile 3-3 berabere kaldıktan sonra Al Ahli, Al Diriyah ve Al-Faisaly karşısında galibiyetler aldı. Rodgers'ın ekibi bu beş maçta 11 gol atarken sekiz gol yedi.

Al Riyadh - Al Qadsiah: Son karşılaşmalar

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, Nisan 2026'da Prince Faisal bin Fahd Stadyumu'nda Al Qadsiah'ın 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı ve bu sonuç deplasman ekibinin ikili rekabetteki güçlü serisini sürdürdü. Kayıtlara geçen son dört maçta Al Qadsiah üç galibiyet alırken, Al Riyadh'ın tek galibiyeti Ekim 2024'te sahasında aldığı 2-1'lik sonuç oldu.