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Prince Faisal bin Fahd Stadium
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Al Riyadh - Al Nassr FC maçının biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Al Riyadh
Al Nassr FC

Al Riyadh, Suudi Pro Ligi'nde Al Nassr FC ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Al-Riyadh, 2026/27 Suudi Pro Ligi sezonunun ikinci haftasında son şampiyon Al-Nassr'ı Prince Faisal bin Fahd Stadyumu'nda ağırlıyor ve bu mücadele iki takım için de çok farklı anlamlar taşıyor. Al-Riyadh, 2025/26 sezonunda gergin geçen bir kampanyanın ardından 15. sırada yer alarak kümede kalmayı ancak kıl payı başardı. Al-Nassr ise Jorge Jesus yönetiminde sekiz yıllık şampiyonluk özlemine son verip Suudi futbolunun yeni şampiyonu olarak geliyor ve bu sezon için görevi Ange Postecoglou'ya devretmiş durumda.

GOAL, Al-Riyadh SC ile Al-Nassr SC maçının biletlerini hemen alabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri, başlangıç saati ayrıntıları, bilet fiyatları ve internetten satın alabileceğiniz en iyi yerler dahil olmak üzere sunuyor.

Al Riyadh - Al Nassr FC Suudi Pro Ligi maçının başlangıç saati ne zaman?

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Premier Lig - Hafta 2
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Al Riyadh - Al Nassr FC Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu, Al-Riyadh SC - Al-Nassr SC karşılaşması için doğrulanmış koltuk seçeneklerini anında çevrim içi rezervasyon ve güvenli ödeme ile listeleyen Ticombo üzerinden işlem yapmak. Ticombo üzerinden satın alım yapmak, resmi kulüp üyeliğine ihtiyaç duymadan veya genel satış döneminin açılmasını beklemeden mevcut kategorilere göz atmanıza ve yerinizi garantilemenize olanak tanır.

Bu, Suudi Pro Ligi sezonunun açılış ayındaki en çok talep gören biletlerden biri. Prince Faisal bin Fahd Stadyumu'nun kapasitesi, Al-Nassr'ın kendi sahası Al-Awwal Park'ın kapasitesinin yalnızca bir bölümünü oluşturuyor ve Ronaldo ile şampiyon takım şehre gelirken, Suudi Pro Ligi sitesindeki ve Al-Riyadh'ın kendi kanallarındaki resmi kontenjanların, genellikle yalnızca maçın başlangıcından bir veya iki hafta önce satışa çıktıktan sonra hızla tükenmesi bekleniyor. Resmi satışta bileti kaçırma riskini almak yerine yerini garanti altına almak isteyen taraftarlar için Ticombo üzerinden erken rezervasyon şiddetle tavsiye edilir.

Al Riyadh - Al Nassr FC Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Suudi Pro Ligi biletleri dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında kalmayı sürdürüyor, ancak bu maçın fiyatlarının deplasman ekibi nedeniyle lig ortalamasının üzerinde olması bekleniyor.

  • Standart Suudi Pro Ligi maçları için genel giriş biletleri, resmi kanallar üzerinden genellikle yaklaşık 30 SAR ile 90 SAR arasında başlar.
  • Premium ve kenar çizgisine yakın oturma kategorileri genellikle 250 SAR ile 600 SAR arasında değişir.
  • Salon erişimi ve ikram dahil VIP ve ağırlama seçenekleri 1.500 SAR'ı aşabilir.

Deplasman takımının kimliği ve Al-Riyadh'ın iç saha stadının sınırlı kapasitesi göz önüne alındığında, maç yaklaştıkça fiyatların hızla yükselmesi bekleniyor. Bu nedenle Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak, mevcut en düşük fiyatı yakalamanın en iyi yoludur.

Al Riyadh - Al Nassr FC Suudi Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Al Riyadh - Al Nassr FC form durumu

ALR

ALR - Form

ALF
K1-0
ALT
B1-1
ALA
K1-0
ALI
K4-2
ALZ
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5
ALN

ALN - Form

HIL
B1-1
GOS
K0-1
DHA
K4-1
ALF
K3-0
DIR
K1-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Al Riyadh - Al Nassr FC: Son kafa kafaya maçlar

Kafa Kafaya

Al RiyadhÇizimAl Nassr FC
1
0
4
Premier Lig
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
1
MS
Premier Lig
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
5
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
1
MS
Premier Lig
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
2
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
1
MS
Premier Lig
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
1
MS
Premier Lig
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
2
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
1
MS
4Attığı Gol10
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5

Al Riyadh - Al Nassr FC puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
K
K
K
K
K
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
K
K
K
B
K
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
7511167+916
B
K
K
K
K
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
B
K
K
K
K
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
K
K
K
K
K
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
K
K
K
K
K
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
K
K
B
K
B
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
B
K
K
K
B
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
B
B
K
K
K
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
K
K
B
B
K
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
K
B
K
K
B
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
B
K
B
K
B
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
B
B
K
K
B
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
B
K
K
B
B
15
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
7034411-73
K
K
B
B
B
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
K
B
B
K
B
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
K
K
B
K
B
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
B
K
K
K
B
AFC Champions League
Küme Düşme


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