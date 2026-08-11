Al-Riyadh, 2026/27 Suudi Pro Ligi sezonunun ikinci haftasında son şampiyon Al-Nassr'ı Prince Faisal bin Fahd Stadyumu'nda ağırlıyor ve bu mücadele iki takım için de çok farklı anlamlar taşıyor. Al-Riyadh, 2025/26 sezonunda gergin geçen bir kampanyanın ardından 15. sırada yer alarak kümede kalmayı ancak kıl payı başardı. Al-Nassr ise Jorge Jesus yönetiminde sekiz yıllık şampiyonluk özlemine son verip Suudi futbolunun yeni şampiyonu olarak geliyor ve bu sezon için görevi Ange Postecoglou'ya devretmiş durumda.

GOAL, Al-Riyadh SC ile Al-Nassr SC maçının biletlerini hemen alabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri, başlangıç saati ayrıntıları, bilet fiyatları ve internetten satın alabileceğiniz en iyi yerler dahil olmak üzere sunuyor.

Al Riyadh - Al Nassr FC Suudi Pro Ligi maçının başlangıç saati ne zaman?

Premier Lig - Hafta 2 21 Ağu 2026 - 12:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Al Riyadh - Al Nassr FC Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu, Al-Riyadh SC - Al-Nassr SC karşılaşması için doğrulanmış koltuk seçeneklerini anında çevrim içi rezervasyon ve güvenli ödeme ile listeleyen Ticombo üzerinden işlem yapmak. Ticombo üzerinden satın alım yapmak, resmi kulüp üyeliğine ihtiyaç duymadan veya genel satış döneminin açılmasını beklemeden mevcut kategorilere göz atmanıza ve yerinizi garantilemenize olanak tanır.

Bu, Suudi Pro Ligi sezonunun açılış ayındaki en çok talep gören biletlerden biri. Prince Faisal bin Fahd Stadyumu'nun kapasitesi, Al-Nassr'ın kendi sahası Al-Awwal Park'ın kapasitesinin yalnızca bir bölümünü oluşturuyor ve Ronaldo ile şampiyon takım şehre gelirken, Suudi Pro Ligi sitesindeki ve Al-Riyadh'ın kendi kanallarındaki resmi kontenjanların, genellikle yalnızca maçın başlangıcından bir veya iki hafta önce satışa çıktıktan sonra hızla tükenmesi bekleniyor. Resmi satışta bileti kaçırma riskini almak yerine yerini garanti altına almak isteyen taraftarlar için Ticombo üzerinden erken rezervasyon şiddetle tavsiye edilir.

Al Riyadh - Al Nassr FC Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Suudi Pro Ligi biletleri dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında kalmayı sürdürüyor, ancak bu maçın fiyatlarının deplasman ekibi nedeniyle lig ortalamasının üzerinde olması bekleniyor.

Standart Suudi Pro Ligi maçları için genel giriş biletleri, resmi kanallar üzerinden genellikle yaklaşık 30 SAR ile 90 SAR arasında başlar.

Premium ve kenar çizgisine yakın oturma kategorileri genellikle 250 SAR ile 600 SAR arasında değişir.

Salon erişimi ve ikram dahil VIP ve ağırlama seçenekleri 1.500 SAR'ı aşabilir.

Deplasman takımının kimliği ve Al-Riyadh'ın iç saha stadının sınırlı kapasitesi göz önüne alındığında, maç yaklaştıkça fiyatların hızla yükselmesi bekleniyor. Bu nedenle Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak, mevcut en düşük fiyatı yakalamanın en iyi yoludur.

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