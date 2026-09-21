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Premier Lig
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Prince Faisal bin Fahd Stadium
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Book Al Riyadh vs Al Nassr FC Tickets
Çeviri:

Al Riyadh - Al Nassr FC maçının biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Lig fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Al Riyadh
Al Nassr FC

Al Riyadh, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Nassr FC ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz ise şöyle.

Al-Riyadh, 2026/27 Suudi Pro Ligi sezonunun ikinci haftasında son şampiyon Al-Nassr'ı Prince Faisal bin Fahd Stadyumu'nda ağırlıyor ve bu, iki takım için de çok farklı anlamlar taşıyan bir karşılaşma. Al-Riyadh, 2025/26 sezonunu 15. sırada tamamlayıp küme düşmekten kıl payı kurtularak gergin bir sezon geçirdi. Al-Nassr ise Jorge Jesus yönetiminde sekiz yıllık şampiyonluk hasretine son verip Suudi futbolunun yeni şampiyonu olarak geliyor; bu sezon öncesinde ise takımın başına Ange Postecoglou getirildi.

GOAL, Al-Riyadh SC ile Al-Nassr SC maçının biletlerini hemen şimdi alabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri, maçın başlama saati, bilet fiyatları ve internetten satın alabileceğiniz en iyi yerler dahil olmak üzere sizler için derledi.

Al Riyadh - Al Nassr FC Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

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Premier Lig - Hafta 2
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Al Riyadh - Al Nassr FC Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu, Ticombo üzerinden işlem yapmak. Ticombo, Al-Riyadh SC - Al-Nassr SC karşılaşması için doğrulanmış oturma seçeneklerini anında online rezervasyon ve güvenli ödeme ile listeliyor. Ticombo üzerinden satın alım yaptığınızda, resmi kulüp üyeliğine ihtiyaç duymadan veya genel satış döneminin açılmasını beklemeden mevcut kategorilere göz atabilir ve yerinizi ayırtabilirsiniz.

Bu, Suudi Pro Ligi sezonunun açılış ayındaki en çok talep gören biletlerden biri. Prince Faisal bin Fahd Stadyumu'nun kapasitesi, Al-Nassr'ın kendi sahası Al-Awwal Park'ın kapasitesinin yalnızca bir kısmı kadar ve Ronaldo ile şampiyon takım şehre gelirken, Suudi Pro Ligi'nin sitesi ve Al-Riyadh'ın kendi kanalları üzerinden yapılacak resmi bilet dağıtımının açıklandığında hızla tükenmesi bekleniyor; bu satışlar ise genellikle yalnızca maçtan bir veya iki hafta önce başlıyor. Resmi satışta bilet bulamama riskini almak yerine yerini garanti altına almak isteyen taraftarlara, erkenden Ticombo üzerinden rezervasyon yapmaları güçlü şekilde tavsiye ediliyor.

Al Riyadh - Al Nassr FC Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Suudi Pro Ligi biletleri dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında kalmayı sürdürüyor, ancak bu maçta fiyatların deplasman takımının etkisiyle lig ortalamasının üzerinde olması muhtemel.

  • Standart Suudi Pro Ligi maçları için genel giriş biletleri resmi kanallar üzerinden genellikle yaklaşık 30 SAR ile 90 SAR arasında başlıyor.
  • Premium ve kenar çizgisine yakın oturma kategorileri genellikle 250 SAR ile 600 SAR arasında değişiyor.
  • Salon erişimi ve ikram dahil VIP ve ağırlama seçenekleri 1.500 SAR'ı aşabiliyor.

Deplasman takımının etkisi ve Al-Riyadh'ın iç saha stadının sınırlı kapasitesi göz önüne alındığında, maç yaklaştıkça fiyatların hızla yükselmesi bekleniyor. Bu nedenle mevcut en düşük fiyatı yakalamanın en iyi yolu, erkenden Ticombo üzerinden rezervasyon yapmaktır.

Al Riyadh - Al Nassr FC Suudi Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Al Riyadh - Al Nassr FC form durumu

ALR

ALR - Form

ALF
K1-0
ALT
B1-1
ALA
K1-0
ALI
K4-2
ALZ
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5
ALN

ALN - Form

HIL
B1-1
GOS
K0-1
DHA
K4-1
ALF
K3-0
DIR
K1-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Al Riyadh - Al Nassr FC: Son karşılaşmalar

Kafa Kafaya

Al RiyadhÇizimAl Nassr FC
1
0
4
Premier Lig
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
1
MS
Premier Lig
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
5
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
1
MS
Premier Lig
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
2
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
1
MS
Premier Lig
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
1
MS
Premier Lig
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
2
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
1
MS
4Attığı Gol10
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5

Al Riyadh - Al Nassr FC puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
K
K
K
K
K
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
K
K
K
B
K
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
7511167+916
B
K
K
K
K
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
B
K
K
K
K
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
K
K
K
K
K
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
K
K
K
K
K
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
K
K
B
K
B
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
B
K
K
K
B
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
B
B
K
K
K
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
K
K
B
B
K
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
K
B
K
K
B
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
B
K
B
K
B
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
B
B
K
K
B
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
B
K
K
B
B
15
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
7034411-73
K
K
B
B
B
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
K
B
B
K
B
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
K
K
B
K
B
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
B
K
K
K
B
AFC Champions League
Küme Düşme


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