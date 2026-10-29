Al Riyadh, 20 Kasım 2026 Cuma günü Riyad'daki Prens Faysal bin Fehd Stadyumu'nda Al Hazem'i ağırlayacak.

İki takımın 24 Nisan 2026'daki son lig karşılaşmasında Al Hazem, deplasmanda 2-1'lik dar bir galibiyet elde etti. Al Hazem, Aralık 2025'te oynanan bir önceki maçtan da 2-1 galip ayrılmıştı.

Al Riyadh-Al Hazem maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatsın.

Al Riyadh-Al Hazem Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Al Riyadh-Al Hazem maçı, 20 Kasım 2026 Cuma günü Riyad'daki Prens Faysal bin Fehd Stadyumu'nda başlayacak.

Premier Lig - Hafta 14 20 Kas 2026 - 12:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Al Riyadh-Al Hazem Suudi Pro Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Al Riyadh-Al Hazem Suudi Pro Ligi maçının biletlerini satın almak için seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Resmî kulüp bilet satış kanalları: İç saha maçı bilet satışlarına ilişkin duyurular ve yetkili satış bağlantıları için doğrudan Al Riyadh veya Al Hazem'in resmî internet sitelerini ya da sosyal medya hesaplarını kontrol edebilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Suudi Pro Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Al Riyadh-Al Hazem Suudi Pro Ligi maçının biletleri ne kadar?

Al Riyadh ile Al Hazem arasındaki Suudi Pro Ligi maçının bilet fiyatları, biletleri kulüplerin resmî kanallarından mı yoksa ikincil satış platformlarından mı aldığınıza göre değişiyor.

1. Kulüplerin resmî kanalları

Genel giriş / standart koltuklar: Temel giriş kategorisi veya standart taraftar tribünleri için 20 ila 50 SAR.

Temel giriş kategorisi veya standart taraftar tribünleri için 20 ila 50 SAR. Kategori 1 / yan tribünde avantajlı görüş: Sahaya daha iyi açıdan bakan yan tribün koltukları ve alt kattaki orta bölüm koltukları için 70 ila 150 SAR.

Sahaya daha iyi açıdan bakan yan tribün koltukları ve alt kattaki orta bölüm koltukları için 70 ila 150 SAR. VIP ve ağırlama paketleri: Stadyumdaki özel salonlara erişim ve daha iyi koltuk imkânları için 300 ila 700 SAR ve üzeri.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

Üst kat / genel giriş biletlerinin yeniden satışı: Kulüplerin ilk satıştaki biletleri tükendiğinde standart koltuklar için 200 ila 550 SAR.

Kulüplerin ilk satıştaki biletleri tükendiğinde standart koltuklar için 200 ila 550 SAR. Alt kat / yan tribün biletlerinin yeniden satışı: Piyasa talebine ve sahaya yakınlığa bağlı olarak 500 ila 1.500 SAR ve üzeri.

Piyasa talebine ve sahaya yakınlığa bağlı olarak 500 ila 1.500 SAR ve üzeri. VIP ve özel ağırlama paketlerinin yeniden satışı: Yüksek talep gören ağırlama paketleri için 1.600 ila 4.000 SAR ve üzeri.

Al Riyadh-Al Hazem Suudi Pro Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Al Riyadh ve Al Hazem'in form durumu

Al Riyadh, Suudi Pro Ligi'ndeki son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Al-Fayha ile 1-1 berabere kaldı; bu süreçte daha önce Al Kholood'u da 2-0 mağlup etti. Al Ahli karşısındaki ağır 5-0'lık yenilgi bu dönemin en kötü sonucuydu. Ancak bu mağlubiyetin öncesinde ve sonrasında alınan art arda galibiyetler ve beraberlikler, takımın toparlanma gücüne işaret ediyor.

Al Hazem'in son beş maçı ise daha zorlu geçti: bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet. Al-Taawoun'u 1-0 yendi ancak ardından hem Al Ahli'ye (3-1) hem de Al Fateh'e (3-2) kaybetti. Son maçındaki Al Fateh yenilgisiyle birlikte Kadri'nin takımı, son üç karşılaşmasında yedi gol yemiş oldu.

Al Riyadh-Al Hazem: Son karşılaşmalar

İki takımın yakın dönemdeki karşılaşmaları çekişmeli geçti ve maçlar sürekli küçük farklarla sonuçlandı. Al Hazem, kulüpler arasındaki son iki maçı kazandı. Bunlar arasında Nisan 2026'da kendi sahasında aldığı 2-1'lik galibiyet ve Aralık 2025'te Al Riyadh'ın sahasında elde ettiği 2-1'lik galibiyet yer alıyor. Bu veri setinde kayıtlı dört karşılaşmada iki takım da ikişer galibiyet aldı. Önceki sezonda golsüz beraberlikle ve 1-1'lik beraberlikle biten maçların ardından, 2025-26 sezonundaki iki karşılaşmayı da Al Hazem kazandı. Al Riyadh, son dönemdeki bu gidişatı kendi sahasında tersine çevirmeye çalışacak.