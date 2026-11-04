Kral Kupası'nda heyecan artıyor. Başkent temsilcisi Al Riyadh, son 16 turundaki kritik mücadelede bölgesel rakibi Al Fayha ile karşılaşacak. Riyad'daki Prens Faysal bin Fahd Spor Şehri Stadyumu'nda oynanacak maçta, üst ligde mücadele eden iki kulüp çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkacak.

GOAL, biletlerle ilgili tüm önemli ayrıntıları ve biletlere nasıl ulaşabileceğinizi aktarıyor.

Al Riyadh-Al Fayha Kral Kupası maçı ne zaman başlayacak?

Al Riyadh ile Al Fayha arasındaki Kral Kupası maçı, Riyad'daki Prens Faysal bin Fahd Stadyumu'nda oynanacak. Resmî başlama saati henüz açıklanmadı.

King Cup - 1/8 30 Kas 2026 - 12:00

Al Riyadh-Al Fayha maçının biletleri nereden alınır?

Kral Kupası maçlarının resmî biletleri öncelikle Webook gibi resmî Suudi spor bileti platformlarında ve ev sahibi kulübün belirlediği bilet satış kanallarında satılıyor. Taraftarlar, biletleri doğrudan satış fiyatından alabilmek için ön satış ve genel satış dönemlerinde bu kanalları takip etmeli.

Maçın temel bilgileri şöyle:

Maç: Al Riyadh-Al Fayha

Organizasyon: Kral Kupası son 16 turu

Tarih: 30 Kasım 2026 Pazartesi

Stadyum: Prens Faysal bin Fahd Spor Şehri Stadyumu, Riyad, Suudi Arabistan

Resmî sitedeki biletler tükenirse GrintaHub bir seçenek. İkincil platformlarda en ucuz bileti aramak, taraftarlara bu önemli eleme maçını kaçırmamak için pratik bir yol sunuyor.

Al Riyadh-Al Fayha maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet satış kanallarında genel giriş biletleri yaklaşık 20 ila 40 Suudi Arabistan riyalinden başlıyor. Bu fiyatlar, turnuvanın ilk eleme turlarını yerel taraftarlar için erişilebilir kılıyor.

GrintaHub gibi ikincil satış platformlarında ise bilet fiyatları yaklaşık 60 Suudi Arabistan riyalinden başlıyor. Bu platformlar, resmî kontenjanların tükenmesi hâlinde taraftarlara mevcut en ucuz bileti bulmak için alternatif bir yol sunuyor.

Al Riyadh-Al Fayha Kral Kupası maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Al Riyadh ve Al Fayha'nın form durumu

Al Riyadh, Suudi Pro Ligi'ndeki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Al Qadsiah'a 6-0 yenilerek bu dönemdeki en ağır mağlubiyetini yaşadı. Al-Taawoun'u 2-1, Al Kholood'u da 2-0 yenmesi, işler yolunda gittiğinde galip gelebildiğini gösterdi. Al Fayha ile 1-1 berabere kalması ve Al Diriyah'a 1-0 yenilmesi ise takımın hâlâ istikrar aradığını ortaya koyan bu beş maçlık seriyi tamamlıyor.

Al Fayha, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Al-Faisaly'yi 4-1 yenerek Al Ahli'ye 3-2 ve Al Khaleej'e 2-0 kaybettiği karşılaşmaların ardından olumlu bir sonuç elde etti. Bu beş maçta Al Hazem ile 2-2, Al Riyadh ile 1-1 berabere kaldı; toplam dokuz gol atıp yedi gol yedi.

Al Riyadh-Al Fayha: Son karşılaşmalar

İki takım arasında Suudi Pro Ligi'nde 11 Ekim 2026'da Al Fayha'nın sahasında oynanan son maç 1-1 sona erdi. Al Fayha, bundan önce Mayıs 2026'da yine kendi sahasında Al Riyadh'ı 4-2 mağlup etmişti. Ocak 2026'da Al Riyadh'ın ev sahipliği yaptığı karşılaşma ise 1-1 bitmişti. Son beş karşılaşmada Al Fayha iki, Al Riyadh bir galibiyet aldı; iki maç berabere sona erdi. Bu beş maçta toplam 16 gol atıldı.