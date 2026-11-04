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Al Riyadh-Al-Fayha maçının biletleri nasıl alınır? Kral Kupası bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika bilet satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
King Cup
Al Riyadh
Al-Fayha

Al Riyadh, Kral Kupası'nda Al-Fayha ile karşılaşıyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Kral Kupası'nda heyecan artıyor. Başkent temsilcisi Al Riyadh, son 16 turundaki kritik mücadelede bölgesel rakibi Al Fayha ile karşılaşacak. Riyad'daki Prens Faysal bin Fahd Spor Şehri Stadyumu'nda oynanacak maçta, üst ligde mücadele eden iki kulüp çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkacak.

GOAL, biletlerle ilgili tüm önemli ayrıntıları ve biletlere nasıl ulaşabileceğinizi aktarıyor.

Al Riyadh-Al Fayha Kral Kupası maçı ne zaman başlayacak?

Al Riyadh ile Al Fayha arasındaki Kral Kupası maçı, Riyad'daki Prens Faysal bin Fahd Stadyumu'nda oynanacak. Resmî başlama saati henüz açıklanmadı.

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King Cup - 1/8

Al Riyadh-Al Fayha maçının biletleri nereden alınır?

Kral Kupası maçlarının resmî biletleri öncelikle Webook gibi resmî Suudi spor bileti platformlarında ve ev sahibi kulübün belirlediği bilet satış kanallarında satılıyor. Taraftarlar, biletleri doğrudan satış fiyatından alabilmek için ön satış ve genel satış dönemlerinde bu kanalları takip etmeli.

Maçın temel bilgileri şöyle:

  • Maç: Al Riyadh-Al Fayha
  • Organizasyon: Kral Kupası son 16 turu
  • Tarih: 30 Kasım 2026 Pazartesi
  • Stadyum: Prens Faysal bin Fahd Spor Şehri Stadyumu, Riyad, Suudi Arabistan

Resmî sitedeki biletler tükenirse GrintaHub bir seçenek. İkincil platformlarda en ucuz bileti aramak, taraftarlara bu önemli eleme maçını kaçırmamak için pratik bir yol sunuyor.

Al Riyadh-Al Fayha maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet satış kanallarında genel giriş biletleri yaklaşık 20 ila 40 Suudi Arabistan riyalinden başlıyor. Bu fiyatlar, turnuvanın ilk eleme turlarını yerel taraftarlar için erişilebilir kılıyor.

GrintaHub gibi ikincil satış platformlarında ise bilet fiyatları yaklaşık 60 Suudi Arabistan riyalinden başlıyor. Bu platformlar, resmî kontenjanların tükenmesi hâlinde taraftarlara mevcut en ucuz bileti bulmak için alternatif bir yol sunuyor.

Al Riyadh-Al Fayha Kral Kupası maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Al Riyadh ve Al Fayha'nın form durumu

Al Riyadh, Suudi Pro Ligi'ndeki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Al Qadsiah'a 6-0 yenilerek bu dönemdeki en ağır mağlubiyetini yaşadı. Al-Taawoun'u 2-1, Al Kholood'u da 2-0 yenmesi, işler yolunda gittiğinde galip gelebildiğini gösterdi. Al Fayha ile 1-1 berabere kalması ve Al Diriyah'a 1-0 yenilmesi ise takımın hâlâ istikrar aradığını ortaya koyan bu beş maçlık seriyi tamamlıyor.

Al Fayha, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Al-Faisaly'yi 4-1 yenerek Al Ahli'ye 3-2 ve Al Khaleej'e 2-0 kaybettiği karşılaşmaların ardından olumlu bir sonuç elde etti. Bu beş maçta Al Hazem ile 2-2, Al Riyadh ile 1-1 berabere kaldı; toplam dokuz gol atıp yedi gol yedi.

ALR

ALR - Form

ALK
K2-0
ALF
B1-1
DIR
K1-0
ALT
K2-1
ALQ
K0-6
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
ALF

ALF - Form

ALR
B1-1
ALK
K2-0
AHL
K2-3
ALH
B2-2
AFS
K4-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Al Riyadh-Al Fayha: Son karşılaşmalar

İki takım arasında Suudi Pro Ligi'nde 11 Ekim 2026'da Al Fayha'nın sahasında oynanan son maç 1-1 sona erdi. Al Fayha, bundan önce Mayıs 2026'da yine kendi sahasında Al Riyadh'ı 4-2 mağlup etmişti. Ocak 2026'da Al Riyadh'ın ev sahipliği yaptığı karşılaşma ise 1-1 bitmişti. Son beş karşılaşmada Al Fayha iki, Al Riyadh bir galibiyet aldı; iki maç berabere sona erdi. Bu beş maçta toplam 16 gol atıldı.

Kafa Kafaya

Al RiyadhÇizimAl-Fayha
0
3
2
Premier Lig
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
1
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
1
MS
Premier Lig
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
4
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
2
MS
Premier Lig
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
1
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
1
MS
Premier Lig
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
0
MS
Premier Lig
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
2
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
MS
4Attığı Gol8
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı3/5

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