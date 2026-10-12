AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Irak'ın güçlü ekibi Al-Quwa Al-Jawiya ile BAE'nin önde gelen kulüplerinden Al Ain FC, kıta düzeyinde büyük önem taşıyan bir maçta karşı karşıya geliyor. Bölgedeki güçlü itibarları ve tutkulu taraftar kitleleri, bu grup aşaması karşılaşmasını Asya futbolunu takip edenler için kaçırılmayacak bir mücadele hâline getiriyor.

GOAL, tribündeki yerinizi ayırtıp maçı canlı izleyebilmeniz için karşılaşmanın geçmişi, oynanacağı yer ve biletlerin teminine ilişkin tüm önemli bilgileri derledi.

Al-Quwa Al-Jawiya-Al Ain AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı ne zaman başlayacak?

Bu karşılaşmanın yayın bilgileri şu anda resmî olarak açıklanmadı. Kesinleşen televizyon kanalı ve canlı yayın bilgileri için maç saatine yakın yeniden kontrol edin.

AFC Şampiyonlar Ligi 1 - Hafta 2 12 Eki 2026 - 14:15

Al-Quwa Al-Jawiya-Al Ain maçının biletleri nereden alınır?

Al-Quwa Al-Jawiya'nın AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçlarının resmî biletleri, yetkili birincil satış platformları ve maçın oynanacağı yerin resmî bilet gişeleri aracılığıyla satışa sunuluyor. Taraftarların genel satış başladığında kulübün resmî kanallarını kontrol etmesi öneriliyor.

Biletler resmî birincil satıcıda tamamen tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet satış platformlarına başvurabilirsiniz.

Al-Quwa Al-Jawiya-Al Ain maçının biletleri ne kadar?

AFC Şampiyonlar Ligi Elit bilet fiyatları, tribündeki oturma bölümüne, görüş kalitesine ve maça yönelik genel talebe göre değişiyor.

Resmî birincil satış kanallarında, kale arkalarındaki giriş seviyesi bölümler için standart bilet fiyatları genellikle 30 ila 50 SAR civarından başlıyor.

Resmî birincil satıştaki biletler tükenirse yeniden satış fiyatlarını piyasadaki bilet arzı belirleyecek. Ticombo gibi ikincil platformlarda standart bilet seçenekleri yaklaşık 80 SAR'dan başlıyor.

En ucuz biletleri almak için genel satış başlar başlamaz harekete geçin veya seçenekler tükenmeden ikincil satış platformlarındaki ilanlara göz atın.

Al-Quwa Al-Jawiya-Al Ain AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı: Bilmeniz gereken her şey

Al-Quwa Al-Jawiya ve Al Ain'in form durumu

Al-Quwa Al-Jawiya, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Irak Premier Ligi'nde Diyala ile 1-1 berabere kalan takım, bu beş karşılaşmanın dördünde gol yedi. Bu süreçteki tek galibiyetini Karbalaa deplasmanında 2-3'lük skorla alan Al-Quwa Al-Jawiya; Neftchi Fargona, Al Zawraa ve Duhok karşısında da mağlup olarak zorlu bir dönem geçirdi.

Al Ain ise son beş maçının dördünü kazanıp birinde berabere kalarak iyi bir form yakaladı. Bu dönemin öne çıkan sonucu, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al Nassr FC karşısında alınan 4-0'lık galibiyetti. Arap Körfez Ligi'nde de üst üste üç maç kazanan takım, Khorfakkan'ı 2-0 yendiği karşılaşmada gol yemedi. Ivic'in ekibi bu beş maçta on gol atıp üç gol yedi.

Al-Quwa Al-Jawiya-Al Ain: Son karşılaşmalar

İki takım arasındaki maçlara ilişkin veri bulunmuyor. Bu karşılaşma, Al-Quwa Al-Jawiya ile Al Ain'in bu düzeydeki nadir buluşmalarından biri ya da ilk buluşması olabilir.



