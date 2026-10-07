AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te yüksek öneme sahip kıtasal bir karşılaşmada Irak'ın güçlü ekiplerinden Al-Quwa Al-Jawiya ile BAE devi Al Ain FC karşı karşıya geliyor. Her iki kulüp de etkileyici bölgesel itibara ve tutkulu taraftar kitlelerine sahip olduğundan, bu grup aşaması maçı Asya futbolu tutkunları için kaçırılmaması gereken bir karşılaşma niteliği taşıyor.

GOAL, maçın arka planı, stat bilgileri ve bilet bulunabilirliğiyle ilgili tüm temel ayrıntıları derledi. Böylece yerinizi ayırtıp heyecanı canlı olarak hemen yaşayabilirsiniz.

Al Quwa Al Jawiya - Al-Ain AFC Şampiyonlar Ligi Elite maçı ne zaman başlayacak?

Bu karşılaşmaya ilişkin resmi yayın bilgisi şu anda mevcut değil. Kesinleşen TV kanalı ve canlı yayın ayrıntıları için maç saatine yakın tekrar kontrol edin.

AFC Şampiyonlar Ligi 1 - Hafta 2 12 Eki 2026 - 14:15

Al-Quwa Al-Jawiya - Al Ain biletleri nereden alınır?

AFC Şampiyonlar Ligi Elite'teki Al-Quwa Al-Jawiya maçlarının resmi biletleri, yetkili birincil etkinlik platformları ve resmi stat gişeleri aracılığıyla satışa sunulmaktadır. Taraftarlara, genel satış başladığında kulübün resmi kanallarını kontrol etmeleri tavsiye edilir.

Resmi birincil satıcıdaki biletler tamamen tükenirse, Ticombo gibi ikincil bilet platformları, resmi sitedeki ilanlar tükendiğinde başvurabileceğiniz seçenek olacaktır.

Al-Quwa Al-Jawiya - Al Ain biletleri ne kadar?

AFC Şampiyonlar Ligi Elite için bilet fiyatları, stadyumdaki oturma kategorisine, görüş kalitesine ve maça olan genel talebe göre değişiklik gösterir.

Resmi birincil bilet satış noktalarında, standart genel giriş biletleri genellikle kalelerin arkasındaki giriş seviyesi tribünler için yaklaşık 30 SAR ila 50 SAR'dan başlamaktadır.

Resmi birincil kontenjanlar tükenirse, yeniden satış fiyatlarını piyasadaki bulunabilirlik belirleyecektir. Ticombo gibi ikincil platformlarda bilet seçenekleri standart giriş kartları için yaklaşık 80 SAR'dan başlamaktadır.

En ucuz bilet seçeneklerini güvence altına almak için genel satış başlar başlamaz hızlı davranın ya da seçenekler tükenmeden önce ikincil pazarlardaki mevcut ilanları inceleyin.

Al Quwa Al Jawiya - Al-Ain AFC Şampiyonlar Ligi Elite: Bilmeniz gereken her şey

Al Quwa Al Jawiya - Al-Ain form durumu

Al Quwa Al Jawiya son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son karşılaşmaları Irak Premier Ligi'nde Diyala ile 1-1 berabere bitti ve bu beş maçın dördünde gol yediler. Deplasmanda Karbalaa karşısında alınan 2-3'lük galibiyet, bu süreçteki tek zaferleri olurken Neftchi Fargona, Al Zawraa ve Duhok yenilgileri zorlu form dönemini daha da ağırlaştırdı.

Al-Ain çok formda bir görüntü çizdi ve son beş maçının dördünü kazanıp birinde berabere kaldı. En dikkat çekici sonuç, AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te Al Nassr FC karşısında alınan 4-0'lık galibiyetti. Ayrıca Arabian Gulf League'de üst üste üç maç kazandılar ve Khorfakkan karşısındaki 2-0'lık galibiyette gol yemediler. Ivic'in takımı bu beş maçta on gol attı ve üç gol yedi.

Al Quwa Al Jawiya - Al-Ain: Son kafa kafaya rekabet kaydı

Bu iki takım için mevcut bir kafa kafaya veri bulunmuyor. Bu karşılaşma, Al Quwa Al Jawiya ile Al-Ain arasında bu seviyede nadir görülen ya da ilk buluşma olabilir.



