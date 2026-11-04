Kral Kupası’nda heyecan yükseliyor. Formda Al Qadsiah, son 16 turundaki karşılaşmada iddialı NEOM SC’yi Dammam’daki Prens Muhammed bin Fahd Stadyumu’nda ağırlıyor. Suudi Arabistan’ın önde gelen ulusal eleme usulü turnuvasında iki takım da çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek.

GOAL , biletlerle ilgili tüm önemli bilgileri ve biletleri hemen nasıl alabileceğinizi aktarıyor.

Al Qadsiah - NEOM SC Kral Kupası maçı ne zaman başlayacak?

Al Qadsiah - NEOM SC Kral Kupası maçının resmî yayın bilgileri şu anda mevcut değil. Kesinleşen TV kanalı ve canlı yayın bilgileri için maç saati yaklaştığında tekrar kontrol edin.

King Cup - 1/8 1 Ara 2026 - 12:00

Al Qadsiah - NEOM biletleri nereden alınır?

Kral Kupası maçlarının resmî biletleri öncelikle Webook gibi belirlenmiş Suudi spor etkinlikleri bilet platformları ve ev sahibi kulübün bilet satış kanalları üzerinden satılıyor. Taraftarlar, biletleri doğrudan nominal fiyatından alabilmek için ön satış ve genel satış dönemlerinde bu platformları takip etmeli.

Resmî sitedeki biletler tükenirse GrintaHub bir seçenek. İkincil platformlarda en ucuz bileti aramak, taraftarlara bu önemli eleme maçını kaçırmamak için erişilebilir ve güvenilir bir yol sunuyor.

Al Qadsiah - NEOM biletleri ne kadar?

Resmî bilet sağlayıcısında standart genel giriş biletlerinin fiyatları yaklaşık 20 ila 40 Suudi Arabistan riyalinden başlıyor. Bu da Kral Kupası’nın ilk eleme turlarındaki maçları tribünden izlemek isteyen taraftarlar için biletleri oldukça erişilebilir kılıyor.

GrintaHub gibi ikincil bilet platformlarında ise fiyatlar yaklaşık 65 Suudi Arabistan riyalinden başlıyor. Resmî satıştaki biletler tükenirse taraftarlar, mevcut en ucuz bileti bulmak için bu platformları alternatif olarak kullanabilir.

Al Qadsiah - NEOM SC Kral Kupası maçı: Bilmeniz gereken her şey

Al Qadsiah ve NEOM SC’nin form durumları

Al Qadsiah, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında AFC Şampiyonlar Ligi Elit’te Al-Gharafa’yı 5-0 yendi; Suudi Pro Ligi’nde ise Al Riyadh’ı 6-0 mağlup etti. Bu süreçteki tek yenilgisini, ligde kendisini 3-2 yenen Al Hilal karşısında aldı. Al Qadsiah, söz konusu beş maçta 15 gol atıp altı gol yedi.

NEOM SC, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Al Diriyah’ı 2-1 yendi. Bu sonuçtan önce de Abha’yı 2-0 mağlup etti. Aynı dönemde Al Nassr FC’ye ve Al-Ettifaq’a 1-0 kaybeden NEOM SC, Al Hazem ile 1-1 berabere kaldı. Bu beş karşılaşmada yedi gol atıp dört gol yedi.

Al Qadsiah - NEOM SC: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 24 Ağustos 2026’da karşılaştı. Al Qadsiah, Suudi Pro Ligi’nde NEOM SC’nin sahasında oynanan maçı 2-0 kazandı. Bundan önce Şubat 2026’da evinde 1-0, Ekim 2025’te ise NEOM deplasmanında 3-1 galip geldi. Kayıtlara geçen üç karşılaşmanın tamamını kazanan Al Qadsiah sekiz gol attı; NEOM ise iki gol kaydetti.