Al Qadsiah ile son şampiyon Al Ahli, Kuveyt’teki Jaber Al-Ahmad Uluslararası Stadyumu’nda oynanacak Suudi Arabistan Süper Kupası yarı finalinde karşı karşıya geliyor. Suudi futbolunun önde gelen takımlarını Körfez’in öte yakasına taşıyan turnuvada, yıldızlarla dolu iki kadro final bileti için mücadele edecek.

GOAL, bugün yerinizi ayırtabilmeniz için doğrulanmış maç bilgilerini ve bilet satın alma yollarını sunuyor.

Al Qadsiah-Al Ahli Süper Kupa maçı ne zaman başlayacak?

Al Qadsiah-Al Ahli maçı, 19 Aralık 2026 Cumartesi günü Kuveyt şehrindeki Jaber Al-Ahmad Uluslararası Stadyumu’nda yerel saatle 20.00’de başlayacak.

Super Cup - Yarı Final 19 Ara 2026 - 13:00

Al Qadsiah-Al Ahli maçının biletleri nereden alınır?

Maç biletleri, turnuvanın yetkili dijital bilet satış platformu Webook üzerinden resmî olarak satışa sunuluyor. Taraftarlar yarı final için tek maçlık biletleri platformun internet sitesinden veya mobil uygulamasından doğrudan satın alabilir.

Resmî satışa ayrılan genel biletler tükenirse resmî sitede bilet bulamayanlar, GrintaHub gibi ikincil satış platformlarına yönelebilir.

Al Qadsiah-Al Ahli maçının biletleri ne kadar?

Webook’taki resmî genel satışta standart koltuk biletleri 120 SAR’dan (10 KWD), turnuvada birden fazla maçı kapsayan kombine biletler ise yaklaşık 305 SAR’dan (25 KWD) başlıyor.

Resmî satışa ayrılan genel biletler tükenirse GrintaHub gibi ikincil satış platformları son anda yer bulmak için alternatif sunuyor. Bu platformlarda bilet fiyatları, satıcının talebine ve kategori bulunabilirliğine bağlı olarak yaklaşık 150 SAR’dan başlıyor.

Al Qadsiah-Al Ahli Süper Kupa maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Al Qadsiah ve Al Ahli’nin form durumu

Al Qadsiah, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alarak yarı finale geliyor. Son maçında AFC Şampiyonlar Ligi Elit’te Al-Gharafa’yı 5-0 yendi; ligde de Al Riyadh’a karşı gol yemeden altı gol attı. Bu serideki tek olumsuz sonuç, Al Hilal karşısındaki 3-2’lik yenilgiydi. Al Qadsiah, söz konusu beş maçta 15 gol attı ve altı gol yedi.

Al Ahli ise son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında AFC Şampiyonlar Ligi Elit’te Al-Sadd ile golsüz berabere kaldı. Bundan önce Suudi Arabistan Pro Ligi’nde Al Shabab’a 6-1 gibi ağır bir skorla yenilmişti. Daha önce Al-Gharafa, Al Khaleej ve Al-Fayha karşısında alınan galibiyetler, Pusic’in elindeki hücum gücünü göstermişti. Al Ahli, bu beş maçta sekiz gol attı ve dokuz gol yedi.

Al Qadsiah-Al Ahli: Son karşılaşmalardaki sonuçlar

İki takım en son 8 Eylül 2026’da karşılaştı ve Al Qadsiah, Suudi Arabistan Pro Ligi’ndeki maçı 3-2 kazandı. Al Qadsiah, Mart 2026’daki lig karşılaşmasını da aynı skorla kazanmıştı. Son beş karşılaşmada Al Qadsiah iki, Al Ahli iki galibiyet aldı; Kasım 2025’te Kral Kupası’nda oynanan bir maç ise 3-3 berabere bitti. Bu sonuçlar arasında en dikkat çekeni, Al Ahli’nin Ağustos 2025’te Süper Kupa’da Al Qadsiah karşısında aldığı 5-1’lik galibiyet.