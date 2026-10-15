AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te, Suudi Arabistan'ın iddialı ekibi Al Qadisiyah'ın Katar şampiyonu Al Sadd'ı Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadyumu'nda ağırlayacağı maç, Batı Asya'dan dikkat çekici bir karşılaşmaya sahne olacak.

Al Qadisiyah, kıta futbolunun en üst seviyesinde mücadele edebilmek için büyük ilerleme kaydetti ve şampiyonluğu hedefleyen yıldızlarla dolu bir kadro kurdu. Al Sadd ise Asya futbolundaki köklü geçmişi ve şampiyonluk tecrübesiyle üst düzey bir taktik mücadele vadediyor.

GOAL, maç biletlerini satın alıp tribündeki yerinizi şimdiden ayırtmanız için gereken tüm bilgileri derledi.

Al Qadsiah-Al-Sadd AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı ne zaman başlayacak?

Al Qadsiah-Al-Sadd maçının yayın bilgileri şu anda mevcut değil. Kesinleşen TV kanalı ve canlı yayın bilgileri için maç saati yaklaştığında tekrar kontrol edin.

AFC Şampiyonlar Ligi 1 - Hafta 3 26 Eki 2026 - 15:15

Al Qadisiyah-Al Sadd maçının biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri doğrudan ana bilet satış platformu Webook üzerinden satışa sunuluyor. Futbolseverler, genel satış başlar başlamaz resmî portala kaydolarak standart giriş biletlerini satın alabilir.

Resmî sitedeki biletler tükenirse GrintaHub bir seçenek olabilir. Bu ikincil bilet pazarı, ilk satıştaki biletler tükendikten sonra yer bulmak isteyen taraftarlara seçenekler sunuyor.

Al Qadisiyah-Al Sadd maçının biletleri ne kadar?

Resmî satış platformunda standart giriş biletleri 30 SAR'dan başlıyor. Sahaya daha yakın, ayrıcalıklı oturma kategorilerindeki biletler ise daha yüksek fiyatlara ulaşıyor.

GrintaHub gibi ikincil bilet pazarlarında fiyatlar, koltuk seçimine ve maç günü talebine bağlı olarak yaklaşık 100 SAR'dan başlıyor.

Al Qadsiah-Al-Sadd AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı: Bilmeniz gereken her şey

Al Qadsiah ve Al-Sadd'ın form durumu

Al Qadsiah, son beş maçında dört galibiyet ve bir beraberlik aldı; bu süreçte 13 gol atıp dokuz gol yedi. Son maçında AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al-Wasl'ı 2-1 yendi. Aynı dönemde Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Ahli karşısında da 3-2'lik galibiyet elde etti. Tek puan kaybı Al-Ettifaq ile oynadığı 3-3'lük maçta geldi. Genel performansı ise hücumda istikrarlı bir takım görüntüsü veriyor.

Al-Sadd son beş maçının dördünü kazandı, ancak bu sonuçlarla ilgili önemli bir ayrıntı var: Dört galibiyetin tamamı Katar Yıldızlar Ligi'nde geldi ve takım bu galibiyetlerin üçünde 16 gol attı. Tek yenilgisi, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Esteghlal karşısında aldığı 3-0'lık sonuçtu. Bu mağlubiyet, iç sahadaki özgüvenini henüz kıta turnuvasına taşıyamadığını açıkça gösteriyor. Al-Sadd son beş maçında toplam sekiz gol yedi.

Al Qadsiah-Al-Sadd: Son karşılaşmalar

Al Qadsiah ile Al-Sadd'ın yakın dönemdeki maçlarına ilişkin karşılıklı sonuç verisi mevcut değil. Kayıtlara maç öncesinde ulaşılırsa geçmiş karşılaşmalara ilişkin bilgiler eklenecek.



