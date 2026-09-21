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Premier Lig
team-logoAl Qadsiah
Prince Saud bin Jalawi Stadium
team-logoAl Ittihad
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Çeviri:

Al Qadsiah - Al Ittihad biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Al Qadsiah
Al Ittihad

Al Qadsiah, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Ittihad ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Al-Qadsiah, Suudi futbolunda güç dengesinin şu anda nerede durduğunu çok şey anlatan bir maçta Prince Mohammed bin Fahd Stadyumu'nda Al-Ittihad'ı ağırlıyor. Pro League'deki yalnızca ikinci sezonunu geçiren Al-Qadsiah, Brendan Rodgers yönetiminde geçen dönem dikkat çekici bir şekilde dördüncü oldu, AFC Şampiyonlar Ligi Elite'e katılım hakkı elde etti ve bu süreçte eventual champions Al-Nassr'ı da 3-1 mağlup etti. Buna karşılık Al-Ittihad, beşincilikle tamamlanan zorlu bir sezon geçirdi ve Sergio Conceicao ile yollar ayrıldı. Bu da yeni teknik direktör Jens Wissing'i, kulübü tarihinin gerektirdiği standartlara geri döndürmeye çalışma göreviyle baş başa bıraktı.

GOAL, Al Qadsiah FC - Al-Ittihad Club maçının biletlerini hemen şimdi alabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgilere sahip; buna başlama saati detayları, bilet fiyatları ve internetten satın alabileceğiniz en iyi yerler de dahil.

Al Qadsiah - Al Ittihad Suudi Pro League maçı ne zaman başlayacak?

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Premier Lig - Hafta 2
Prince Saud bin Jalawi Stadium

Al Qadsiah - Al Ittihad Suudi Pro League biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu, Al Qadsiah FC - Al-Ittihad Club karşılaşması için doğrulanmış koltuk seçeneklerini anlık çevrim içi rezervasyon ve güvenli ödeme ile listeleyen Ticombo üzerinden geçiyor. Ticombo üzerinden satın almak, resmi kulüp üyeliğine ihtiyaç duymadan veya genel satış döneminin açılmasını beklemeden mevcut kategorilere göz atmanıza ve yerinizi onaylamanıza olanak tanır.

Al-Qadsiah'ın geçen sezonki dördüncülüğünün ardından hızla yükselişe geçmesi ve Al-Ittihad'ın hâlâ ligin deplasmanda en çok destek gören takımlarından biri olması nedeniyle, bu maça olan talebin sezonun başındaki iki orta sıra takımı arasındaki tipik bir karşılaşmadan daha yüksek olması bekleniyor. Resmi biletler genellikle maçın başlama saatinden 10 ila 14 gün önce Suudi Pro League sitesinde ve her iki kulübün kendi kanallarında satışa çıkarılıyor. Bu nedenle erken davranıp Ticombo üzerinden rezervasyon yapmak, yerinizi garanti altına almak için mantıklı bir yol.

Al Qadsiah - Al Ittihad Suudi Pro League biletleri ne kadar?

Suudi Pro League biletleri dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında yer almaya devam ediyor ve bu maç da istisna değil.

  • Standart Suudi Pro League maçlarında genel giriş biletleri resmi kanallar üzerinden genellikle yaklaşık 30 SAR ile 90 SAR arasında başlar.
  • Premium ve yan çizgi kenarı oturma kategorileri çoğunlukla 250 SAR ile 600 SAR arasında değişir.
  • Salon erişimi ve ikram dahil VIP ve hospitality seçenekleri 1.500 SAR'ı aşabilir.

Suudi futbolunun geleneksel büyük kulüplerinden birinin yer aldığı her maçta olduğu gibi, karşılaşma yaklaştıkça fiyatlar artabilir. Bu yüzden Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak, mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini güvence altına almanın en iyi yoludur.

Al Qadsiah - Al Ittihad Suudi Pro League: Bilmeniz gereken her şey

Al Qadsiah - Al Ittihad form durumu

ALQ

ALQ - Form

ALH
K2-0
ITT
K1-5
LEV
K1-0
ALS
K1-3
ALT
K0-5
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
ITT

ITT - Form

ALQ
K1-5
MAL
B2-2
ALJ
K1-4
ALK
B1-1
ANA
K0-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Al Qadsiah - Al Ittihad: Son karşılaşmalardaki rekabet karnesi

Kafa Kafaya

Al QadsiahÇizimAl Ittihad
2
1
2
Premier Lig
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
5
MS
Premier Lig
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
MS
King Cup
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
3
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
1
MS
Premier Lig
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
1
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
MS
Premier Lig
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
3
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
1
MS
10Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı5/5

Al Qadsiah - Al Ittihad puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
K
K
K
K
K
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
K
K
K
B
K
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
7511167+916
B
K
K
K
K
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
B
K
K
K
K
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
K
K
K
K
K
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
K
K
K
K
K
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
K
K
B
K
B
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
B
K
K
K
B
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
B
B
K
K
K
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
K
K
B
B
K
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
K
B
K
K
B
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
B
K
B
K
B
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
B
B
K
K
B
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
B
K
K
B
B
15
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
7034411-73
K
K
B
B
B
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
K
B
B
K
B
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
K
K
B
K
B
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
B
K
K
K
B
AFC Champions League
Küme Düşme


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