Al Qadsiah - Al Ittihad biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Al-Qadsiah, Suudi futbolunda güç dengesinin şu anda nerede durduğunu çok şey anlatan bir maçta Prince Mohammed bin Fahd Stadyumu'nda Al-Ittihad'ı ağırlıyor. Pro League'deki yalnızca ikinci sezonunu geçiren Al-Qadsiah, Brendan Rodgers yönetiminde geçen dönem dikkat çekici bir şekilde dördüncü oldu, AFC Şampiyonlar Ligi Elite'e katılım hakkı elde etti ve bu süreçte eventual champions Al-Nassr'ı da 3-1 mağlup etti. Buna karşılık Al-Ittihad, beşincilikle tamamlanan zorlu bir sezon geçirdi ve Sergio Conceicao ile yollar ayrıldı. Bu da yeni teknik direktör Jens Wissing'i, kulübü tarihinin gerektirdiği standartlara geri döndürmeye çalışma göreviyle baş başa bıraktı.

GOAL, Al Qadsiah FC - Al-Ittihad Club maçının biletlerini hemen şimdi alabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgilere sahip; buna başlama saati detayları, bilet fiyatları ve internetten satın alabileceğiniz en iyi yerler de dahil.

Al Qadsiah - Al Ittihad Suudi Pro League maçı ne zaman başlayacak?

Premier Lig - Hafta 2 21 Ağu 2026 - 14:00 Prince Saud bin Jalawi Stadium

Al Qadsiah - Al Ittihad Suudi Pro League biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu, Al Qadsiah FC - Al-Ittihad Club karşılaşması için doğrulanmış koltuk seçeneklerini anlık çevrim içi rezervasyon ve güvenli ödeme ile listeleyen Ticombo üzerinden geçiyor. Ticombo üzerinden satın almak, resmi kulüp üyeliğine ihtiyaç duymadan veya genel satış döneminin açılmasını beklemeden mevcut kategorilere göz atmanıza ve yerinizi onaylamanıza olanak tanır.

Al-Qadsiah'ın geçen sezonki dördüncülüğünün ardından hızla yükselişe geçmesi ve Al-Ittihad'ın hâlâ ligin deplasmanda en çok destek gören takımlarından biri olması nedeniyle, bu maça olan talebin sezonun başındaki iki orta sıra takımı arasındaki tipik bir karşılaşmadan daha yüksek olması bekleniyor. Resmi biletler genellikle maçın başlama saatinden 10 ila 14 gün önce Suudi Pro League sitesinde ve her iki kulübün kendi kanallarında satışa çıkarılıyor. Bu nedenle erken davranıp Ticombo üzerinden rezervasyon yapmak, yerinizi garanti altına almak için mantıklı bir yol.

Al Qadsiah - Al Ittihad Suudi Pro League biletleri ne kadar?

Suudi Pro League biletleri dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında yer almaya devam ediyor ve bu maç da istisna değil.

Standart Suudi Pro League maçlarında genel giriş biletleri resmi kanallar üzerinden genellikle yaklaşık 30 SAR ile 90 SAR arasında başlar.

Premium ve yan çizgi kenarı oturma kategorileri çoğunlukla 250 SAR ile 600 SAR arasında değişir.

Salon erişimi ve ikram dahil VIP ve hospitality seçenekleri 1.500 SAR'ı aşabilir.

Suudi futbolunun geleneksel büyük kulüplerinden birinin yer aldığı her maçta olduğu gibi, karşılaşma yaklaştıkça fiyatlar artabilir. Bu yüzden Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak, mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini güvence altına almanın en iyi yoludur.

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