Al Qadsiah, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Khobar'daki Prince Saud bin Jalawi Stadyumu'nda Al-Fayha ile karşı karşıya gelecek.

Son dönemdeki ikili rekabette üstün taraf Al Qadsiah oldu; takım, Al-Fayha ile oynadığı son beş maçın dördünü kazandı. Al Qadsiah, Mayıs 2026'da Al-Fayha deplasmanındaki son maçında 2-1'lik galibiyet aldı.

GOAL, Al Qadsiah - Al-Fayha maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve ne kadar olduklarını da dahil olmak üzere sizlere sunuyor.

Al Qadsiah - Al-Fayha Suudi Pro Ligi maçının başlama saati ne zaman?

Al Qadsiah - Al-Fayha maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Khobar'daki Prince Saud bin Jalawi Stadyumu'nda oynanacak.

Premier Lig - Hafta 13 5 Kas 2026 - 12:00 Prince Saud bin Jalawi Stadium

Al Qadsiah - Al-Fayha Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Al Qadsiah - Al-Fayha Suudi Pro Ligi maçı için bilet satın almak adına birkaç ana seçeneğiniz var:

1. Resmi kulüp kanalları

Resmi kulüp kanalları: Birincil bilet satışlarını, nominal fiyatları ve gişeden doğrudan erişilebilirliği görmek için Al Qadsiah FC'nin veya Suudi Pro Ligi'nin resmi internet sitelerini ya da bilet satış portallarını kontrol edebilirsiniz.

2. İkincil bilet pazar yerleri

İkincil bilet platformları: Resmi kulüp seçenekleri tamamen tükenmişse, genel satış biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, birincil kontenjanlar tükendiğinde taraftarların yaklaşan Suudi Pro Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Al Qadsiah - Al-Fayha Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Al Qadsiah - Al-Fayha Suudi Pro Ligi maçı için bilet fiyatları, satın alımı resmi kulüp kanalları üzerinden mi yoksa ikincil yeniden satış platformları üzerinden mi yaptığınıza bağlı olarak değişir:

1. Resmi kulüp kanalları

Genel giriş / Standart koltuklar: 30 SAR ile 90 SAR arası; alt tribün kapasitesinin bir bölümü çoğu zaman daha düşük giriş noktalarında düzenlenir veya sınırlandırılır.

Kategori 1 / Premium koltuklar: Tercih edilen yan tribün veya merkezi görüş için 100 SAR ile 250 SAR arası.

VIP / Ağırlama paketleri: Lounge erişimi ve premium stadyum koltukları için 500 SAR ile 1.500+ SAR arası.

2. İkincil bilet pazar yerleri

Resmi biletler kulübün birincil satışları üzerinden tükenirse, Ticombo gibi ikincil bilet platformları biletleri piyasa talebine göre listeler:

Kategori 2 / Kale arkası: Aktif piyasa talebine bağlı olarak 150 SAR ile 300 SAR arası.

Kategori 1 / Yan tribün oturma alanı: Yoğun talep gören ikincil ilanlar için 350 SAR ile 750 SAR arası.

VIP & ağırlama locaları: Premium yeniden satış ağırlama paketleri için 1.200 SAR ile 3.000+ SAR arası.

Al Qadsiah - Al-Fayha Suudi Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Al Qadsiah - Al-Fayha: Son karşılaşmaların karnesi

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, Mayıs 2026'da Al-Fayha'nın sahasında Al Qadsiah'ın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Ondan önce Al Qadsiah daha da baskındı ve Ocak 2026'da sahasında 5-0 kazandı. Kayda geçen son beş karşılaşmada Al Qadsiah dört, Al-Fayha ise bir galibiyet aldı; deplasman ekibinin tek galibiyeti Nisan 2025'te geldi.



