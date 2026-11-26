Al Qadsiah, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Khobar'daki Prens Saud bin Jalawi Stadyumu'nda Al Fateh'i ağırlayacak.

İki takımın ligdeki son karşılaşması, Şubat 2026'da Prens Saud bin Jalawi Stadyumu'nda oynandı ve çekişmeli mücadele 1-1 sona erdi. Bu beraberlikten önce Al Qadsiah, Eylül 2025'te Al Fateh'i deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.

Al Qadsiah-Al Fateh maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Al Qadsiah-Al Fateh FC Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Al Qadsiah-Al Fateh maçı, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Khobar'daki Prens Saud bin Jalawi Stadyumu'nda oynanacak.

Premier Lig - Hafta 15 11 Ara 2026 - 06:40 Prince Saud bin Jalawi Stadium

Al Qadsiah-Al Fateh FC Suudi Pro Ligi maçına bilet nasıl alınır?

Yaklaşan maçın bilet satış bilgilerine göre Al Qadsiah-Al Fateh FC maçına bilet almak için şu seçenekler mevcut:

1. Kulübün resmî kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Al Qadsiah'ın resmî kulüp portalını veya üyelik kanallarını kontrol edebilirsiniz. İç saha maçlarının biletleri ve maç günü paketleri bu kanallar üzerinden satışa sunuluyor.

2. İkinci el bilet platformları

İkinci el bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman GrintaHub gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Suudi Pro Ligi maçları için bilet alıp satmasına imkân tanıyor.

Al Qadsiah-Al Fateh FC Suudi Pro Ligi maçının biletleri ne kadar?

Al Ittihad-Al Ahli Suudi Pro Ligi maçı için bilet fiyatı seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Genel giriş: Yaklaşık 30 SAR ile 90 SAR arasında.

Yaklaşık arasında. Premium ve saha kenarı koltukları: Genellikle 250 SAR ile 600 SAR arasında.

Genellikle arasında. VIP ve ağırlama seçenekleri: Yaklaşık 1.500 SAR seviyesinden başlıyor.

2. İkinci el bilet platformları

Kulübün ilk satışa sunduğu resmî biletler tükenirse GrintaHub gibi ikinci el bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre listeliyor:

Standart ikinci el biletler: Yaklaşık 2.000 SAR ve üzeri fiyatlardan başlıyor.

Yaklaşık fiyatlardan başlıyor. Premium ikinci el koltuklar: Üst tribünlerdeki veya üst düzey ağırlama hizmeti sunan ikinci el biletlerin fiyatları, maç gününe ne kadar kaldığına ve maça yönelik genel talebe bağlı olarak çok daha yüksek seviyelere çıkabiliyor.

Al Qadsiah-Al Fateh FC Suudi Pro Ligi maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Al Qadsiah ve Al Fateh FC'nin form durumu

Al Qadsiah, tüm kulvarlarda çıktığı son beş maçın üçünü kazandı, birinde berabere kaldı ve birini kaybetti. Böylece bu süreçte 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Son maçında Suudi Pro Ligi'nde Al Hilal'e evinde 3-2 yenildi. Bundan önce deplasmanda Al-Taawoun'u 1-0, evinde Abha'yı 2-1 mağlup etti. Aynı dönemde AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Pakhtakor Tashkent ile 1-1 berabere kaldı. Bu beş maçta dokuz gol atıp altı gol yedi.

Al Fateh ise form bulmakta büyük zorluk çekiyor. Son beş maçında yalnızca bir galibiyet alıp dört kez yenildi ve bu süreçte 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyetlik bir performans sergiledi. Son maçında Al Shabab'a 3-1 mağlup oldu. Aynı dönemde Al Khaleej'e 3-2 ve Al Ahli'ye 4-0 yenildi. Beş maçta sekiz gol atarken 13 gol yedi.

Al Qadsiah-Al Fateh FC: Son karşılaşmalar

İki takımın son karşılaşması, Şubat 2026'da Prens Saud bin Jalawi Stadyumu'nda oynanan Suudi Pro Ligi maçında 1-1 sona erdi. Son beş karşılaşmada iki galibiyet alan Al Qadsiah, bir galibiyeti bulunan Al Fateh'e karşı üstün durumda. Diğer iki maç berabere bitti. Al Qadsiah ayrıca Ağustos 2024'te evinde 3-0 kazandı.