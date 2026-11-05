Al Qadsiah, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Khobar'daki Prens Saud bin Jalawi Stadyumu'nda Al Fateh'i ağırlayacak.

İki takımın ligdeki son karşılaşması Şubat 2026'da Prens Saud bin Jalawi Stadyumu'nda oynandı ve çekişmeli maç 1-1 sona erdi. Bu beraberlikten önce Al Qadsiah, Eylül 2025'te Al Fateh deplasmanında 1-0'lık galibiyet almıştı.

Al Qadsiah ile Al Fateh maçının biletlerini nereden satın alabileceğiniz ve bilet fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Al Qadsiah-Al Fateh FC Suudi Arabistan Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Al Qadsiah ile Al Fateh, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Khobar'daki Prens Saud bin Jalawi Stadyumu'nda karşılaşacak.

Premier Lig - Hafta 15 26 Kas 2026 - 12:00 Prince Saud bin Jalawi Stadium

Al Qadsiah-Al Fateh FC Suudi Arabistan Pro Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan maçın bilet satış bilgilerine göre Al Qadsiah-Al Fateh FC karşılaşmasının biletlerini satın almak için şu seçenekler mevcut:

1. Kulübün resmî kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Al Qadsiah'ın kendi sahasındaki maçlar için doğrudan bilet satışlarını ve maç günü paketlerini yöneten resmî kulüp portalını veya üyelik kanallarını kontrol edebilirsiniz.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satışa sunulan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Suudi Arabistan Pro Ligi maçlarının biletlerini alıp satmasına olanak tanır.

Al Qadsiah-Al Fateh FC Suudi Arabistan Pro Ligi maçının biletleri ne kadar?

Al Ittihad ile Al Ahli arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi maçı için bilet fiyatı seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Genel giriş: Fiyatlar yaklaşık 30-90 SAR arasında.

Fiyatlar yaklaşık arasında. Premium ve saha kenarı koltukları: Fiyatlar genellikle 250-600 SAR arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. VIP ve ağırlama seçenekleri: Fiyatlar yaklaşık 1.500 SAR'dan başlıyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk elden satışa sunduğu resmî biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:

Standart yeniden satış ilanları: Fiyatlar yaklaşık 2.000 SAR ve üzeri .

Fiyatlar yaklaşık . Yeniden satıştaki premium koltuklar: Üst tribündeki koltukların veya en iyi konumdaki ağırlama alanlarının yeniden satış fiyatları, maç gününe ne kadar kaldığına ve karşılaşmaya yönelik genel talebe bağlı olarak çok daha yükseğe çıkabilir.

Al Qadsiah-Al Fateh FC Suudi Arabistan Pro Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Al Qadsiah ve Al Fateh FC'nin form durumu

Al Qadsiah, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Hilal'e evinde 3-2 yenildi. Ondan önce Al-Taawoun'u deplasmanda 1-0, Abha'yı evinde 2-1 mağlup etti. Bu beş maçlık seride AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Pakhtakor Tashkent ile de 1-1 berabere kaldı. Beş maçta dokuz gol atıp altı gol yedi.

Al Fateh ise son beş maçının yalnızca birini kazanıp dördünü kaybederek form bulmakta büyük sıkıntı yaşadı. Son maçında Al Shabab'a 3-1 yenildi. Bu dönemde Al Khaleej'e 3-2, Al Ahli'ye de 4-0 kaybetti. Beş maçta sekiz gol atarken 13 gol yedi.

Al Qadsiah-Al Fateh FC: Son karşılaşmalar

İki takım arasındaki son maç, Şubat 2026'da Prens Saud bin Jalawi Stadyumu'nda oynanan Suudi Arabistan Pro Ligi karşılaşmasıydı ve 1-1 sona erdi. Son beş karşılaşmada Al Qadsiah iki, Al Fateh bir galibiyet alırken iki maç berabere bitti. Al Qadsiah ayrıca Ağustos 2024'te evinde 3-0 kazandı.