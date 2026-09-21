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Premier Lig
team-logoAl Qadsiah
Prince Saud bin Jalawi Stadium
team-logoAl-Ettifaq
Book Al Qadsiah vs Al-Ettifaq Tickets
Çeviri:

Al Qadsiah - Al-Ettifaq biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Al Qadsiah
Al-Ettifaq

Al Qadsiah, Suudi Pro Ligi'nde Al-Ettifaq ile karşılaşıyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz ise burada.

Orta Doğu’daki futbolseverler, yaklaşan Doğu Derbisi karşılaşmasının heyecanını yaşamaya başladı. Al-Ettifaq ile Al-Qadsiah maçı, 2026/27 Suudi Pro Lig sezonunun öne çıkan fikstürlerinden biri ve biletlerinizi hemen şimdi alarak Suudi futbolu hayalinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz.

GOAL, Al-Ettifaq ile Al-Qadsiah maçına bilet alabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm önemli bilgileri, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tutacakları da dahil olmak üzere sizin için anlatıyor.

Al Qadsiah - Al-Ettifaq Suudi Pro Lig maçı ne zaman başlayacak?

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Premier Lig - Hafta 7
Prince Saud bin Jalawi Stadium

Al Qadsiah - Al-Ettifaq Suudi Pro Lig biletleri nasıl alınır?

Suudi Pro Lig maç biletlerini satın almanın en güvenilir yolu, resmi lig sitesine giderek "Maçlar" sekmesinin altındaki "Fikstür/Biletler" bölümüne yönelmektir. Bir hesap oluşturmanız ve kişisel bilgilerinizi vermeniz gerekebilir.

Maç haftaları genellikle üç güne yayılır ve bunların büyük bölümü Suudi hafta sonuna (cuma ve cumartesi) denk gelecek şekilde perşembeden cumartesiye oynanır. Biletler de çoğunlukla her maçtan birkaç hafta önce satışa çıkar.

Taraftarlar ayrıca, Suudi Pro Lig’in resmi biletleme ortağı olan WeBook.com platformu üzerinden de maç bileti rezervasyonu yapabilir.

Resmi lig portalı, taraftarların Al-Ettifaq biletlerini satın alması için en güvenli yol olsa da maça gitmek isteyenler, bu karşılaşma için doğrulanmış koltuk seçenekleri ve kolay bir çevrim içi rezervasyon süreci sunan Ticombo gibi ikincil yeniden satış sitelerini de değerlendirmek isteyebilir.

Al Qadsiah - Al-Ettifaq Suudi Pro Lig biletleri ne kadar?

Temel bir Suudi Pro Lig maç biletini genellikle 50-100 SAR karşılığında bulabilirsiniz. Bu da tek başına seyahat edenler, taraftar grupları veya futbola tutkuyla bağlı aileler için maça gitmeyi erişilebilir kılıyor.

Ancak Doğu Derbisi gibi önemli karşılaşmalar ya da Al-Ettifaq’ın Al-Hilal veya Al-Nassr’ı ağırladığı maçlar, özellikle en iyi görüş alanına sahip bölgelerde daha pahalı oluyor.

Suudi Pro Lig biletleri için Ticombo gibi ikincil yeniden satış seçenekleri de bulunuyor. Burada bu karşılaşma için mevcut en ucuz biletler, maça gitmek isteyen taraftarlar açısından en uygun giriş noktası niteliği taşıyor. Fiyatlar, fikstüre ve maç tarihine ne kadar yaklaşıldığına bağlı olarak, biletin liste fiyatının hem üstüne çıkabilir hem de altına inebilir.

Al Qadsiah - Al-Ettifaq Suudi Pro Lig: Bilmeniz gereken her şey

Al Qadsiah - Al-Ettifaq form durumu

ALQ

ALQ - Form

ITT
K0-1
NEO
K0-2
AFS
K3-1
DIR
K0-2
AHL
K3-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
ALI

ALI - Form

ALF
K0-1
ALN
K2-3
DIR
K0-3
ABH
K0-1
AFS
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
4/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Al Qadsiah - Al-Ettifaq: Son karşılaşmalardaki rekabet

Kafa Kafaya

Al QadsiahÇizimAl-Ettifaq
3
1
1
Premier Lig
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
3
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
2
MS
Premier Lig
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
4
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
0
MS
Premier Lig
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
1
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
1
MS
Premier Lig
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
0
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
2
MS
Premier Lig
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
1
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
3
MS
12Attığı Gol5
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5

Al Qadsiah - Al-Ettifaq puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
K
K
K
K
K
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
K
K
K
B
K
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
7511167+916
B
K
K
K
K
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
B
K
K
K
K
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
K
K
K
K
K
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
K
K
K
K
K
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
K
K
B
K
B
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
B
K
K
K
B
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
B
B
K
K
K
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
K
K
B
B
K
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
K
B
K
K
B
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
B
K
B
K
B
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
B
B
K
K
B
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
B
K
K
B
B
15
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
7034411-73
K
K
B
B
B
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
K
B
B
K
B
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
K
K
B
K
B
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
B
K
K
K
B
AFC Champions League
Küme Düşme


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