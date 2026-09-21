Orta Doğu’daki futbolseverler, yaklaşan Doğu Derbisi karşılaşmasının heyecanını yaşamaya başladı. Al-Ettifaq ile Al-Qadsiah maçı, 2026/27 Suudi Pro Lig sezonunun öne çıkan fikstürlerinden biri ve biletlerinizi hemen şimdi alarak Suudi futbolu hayalinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz.

GOAL, Al-Ettifaq ile Al-Qadsiah maçına bilet alabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm önemli bilgileri, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tutacakları da dahil olmak üzere sizin için anlatıyor.

Al Qadsiah - Al-Ettifaq Suudi Pro Lig maçı ne zaman başlayacak?

Premier Lig - Hafta 7 11 Eyl 2026 - 11:25 Prince Saud bin Jalawi Stadium

Al Qadsiah - Al-Ettifaq Suudi Pro Lig biletleri nasıl alınır?

Suudi Pro Lig maç biletlerini satın almanın en güvenilir yolu, resmi lig sitesine giderek "Maçlar" sekmesinin altındaki "Fikstür/Biletler" bölümüne yönelmektir. Bir hesap oluşturmanız ve kişisel bilgilerinizi vermeniz gerekebilir.

Maç haftaları genellikle üç güne yayılır ve bunların büyük bölümü Suudi hafta sonuna (cuma ve cumartesi) denk gelecek şekilde perşembeden cumartesiye oynanır. Biletler de çoğunlukla her maçtan birkaç hafta önce satışa çıkar.

Taraftarlar ayrıca, Suudi Pro Lig’in resmi biletleme ortağı olan WeBook.com platformu üzerinden de maç bileti rezervasyonu yapabilir.

Resmi lig portalı, taraftarların Al-Ettifaq biletlerini satın alması için en güvenli yol olsa da maça gitmek isteyenler, bu karşılaşma için doğrulanmış koltuk seçenekleri ve kolay bir çevrim içi rezervasyon süreci sunan Ticombo gibi ikincil yeniden satış sitelerini de değerlendirmek isteyebilir.

Al Qadsiah - Al-Ettifaq Suudi Pro Lig biletleri ne kadar?

Temel bir Suudi Pro Lig maç biletini genellikle 50-100 SAR karşılığında bulabilirsiniz. Bu da tek başına seyahat edenler, taraftar grupları veya futbola tutkuyla bağlı aileler için maça gitmeyi erişilebilir kılıyor.

Ancak Doğu Derbisi gibi önemli karşılaşmalar ya da Al-Ettifaq’ın Al-Hilal veya Al-Nassr’ı ağırladığı maçlar, özellikle en iyi görüş alanına sahip bölgelerde daha pahalı oluyor.

Suudi Pro Lig biletleri için Ticombo gibi ikincil yeniden satış seçenekleri de bulunuyor. Burada bu karşılaşma için mevcut en ucuz biletler, maça gitmek isteyen taraftarlar açısından en uygun giriş noktası niteliği taşıyor. Fiyatlar, fikstüre ve maç tarihine ne kadar yaklaşıldığına bağlı olarak, biletin liste fiyatının hem üstüne çıkabilir hem de altına inebilir.

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