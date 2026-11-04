Kral Kupası’nda son 16 turunun heyecanı yaşanırken Al Orobah, Sakaka’daki Al Jouf Üniversitesi Stadyumu’nda Al Okhdood’u ağırlıyor. Suudi Arabistan’ın önde gelen ulusal eleme turnuvasında iki takım, çeyrek finalde yer almak için mücadele edecek.

GOAL, biletlerle ilgili bilmeniz gereken tüm ayrıntıları ve yerinizi şimdiden ayırtmanın en iyi yollarını açıklıyor.

Al Orobah ile Al Okhdood arasındaki Kral Kupası maçı ne zaman başlayacak?

Al Orobah ile Al Okhdood arasındaki karşılaşma bir Kral Kupası maçı olsa da mevcut verilerde resmî başlama saati ve maç yerinin ayrıntıları doğrulanmış değil.

King Cup - 1/8 30 Kas 2026 - 08:25

Al Orobah-Al Okhdood maçının biletleri nereden alınır?

Kral Kupası maçlarının resmî biletleri genellikle ev sahibi kulübün bilet satış platformu veya Webook gibi Suudi Arabistan’daki resmî spor bileti portalları üzerinden dağıtılır. Taraftarlar, biletleri doğrudan nominal fiyatından almak için önce bu resmî satış kanallarındaki ön satış dönemlerini ve genel satış duyurularını kontrol etmeli.

GrintaHub, resmî sitedeki biletler tükendiyse başvurabileceğiniz bir seçenek. Alternatif kanallardan en ucuz bileti bulmak, taraftarların Sakaka’daki bu kritik kupa maçını kaçırmamasını sağlar.

Al Orobah-Al Okhdood maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet satış kanallarında Kral Kupası maçlarının standart giriş biletleri oldukça uygun fiyatlardan satışa sunulur. Genel giriş koltuklarının fiyatı çoğu zaman yaklaşık 20 ila 35 SAR’dan başlar.

Genel giriş biletleri tükenirse GrintaHub gibi ikincil satış platformları alternatif sunar. Bu platformlarda en ucuz biletlerin fiyatı, kategoriye ve stadyumdaki konuma bağlı olarak genellikle yaklaşık 60 SAR’dan başlar.

Al Orobah-Al Okhdood Kral Kupası maçı: Bilmeniz gereken her şey

Al Orobah ve Al Okhdood’un form durumu

Al Orobah, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet ve üç yenilgi aldı; bu süreçte sekiz gol atıp sekiz gol yedi. Son maçında 16 Ağustos 2026’da Kral Kupası’nda Abha’yı yendi. Mayıs 2025’te Suudi Pro Ligi’nde Al-Taawoun’u da 3-2 mağlup etti. Lig sezonunu kapatırken aldığı üst üste üç yenilgi, bunların arasındaki Al Qadsiah karşısında 3-1’lik ve Al Khaleej karşısında 2-1’lik mağlubiyetlerle birlikte, o dönemde yaşadığı sıkıntıları ortaya koydu.

Al Okhdood, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında 18 Ağustos 2026’da Kral Kupası’nda Al Khaleej’i 2-0 mağlup etti. Aynı rakibini o ayın başında ligde de 3-1 yendi. Mayıs 2026’da Al Ahli karşısında aldığı ağır 4-0’lık yenilgi, son dönemdeki formunun en düşük noktası olmaya devam ediyor. Öte yandan Al Kholood ile golsüz berabere kalması, farklı bir maçta savunma direnci gösterebildiğini ortaya koydu.

Al Orobah-Al Okhdood: Son karşılaşmalar

İki kulüp en son 4 Nisan 2025’te Suudi Pro Ligi’nde karşılaştı. Al Okhdood, Al Orobah deplasmanında 1-0 kazandı. Bundan önce, Ekim 2024’te evinde 4-0’lık net bir galibiyet elde etmişti. Kayıtlardaki iki karşılaşmayı da kazanan Al Okhdood, beş gol attı ve hiç gol yemedi.