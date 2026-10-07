AFC Şampiyonlar Ligi Elite, ikinci maç gününde heyecan verici bir karşılaşmaya sahne oluyor. Suudi Arabistan devi Al Nassr, Riyad'daki Alawwal Park'ta Özbekistan şampiyonu Neftchi Fergana'yı ağırlamaya hazırlanıyor.

Yoğun geçen açılış maç gününün ardından Cristiano Ronaldo ve Al Nassr, kendi sahasında güçlü bir geri dönüş yapmayı hedefleyecek. Neftchi, disiplinli taktik kalitesiyle Riyad'a geliyor ve bu da kıtasal üstünlük için öngörülemez bir mücadele ortaya çıkarıyor.

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Al Nassr FC - Neftchi Fargona AFC Şampiyonlar Ligi Elite maçı ne zaman başlayacak?

Al Nassr - Neftchi Fargona maçı için resmî yayın bilgisi şu anda mevcut değil. Bölgenizde doğrulanmış TV kanalı ve canlı yayın detayları için maç saatine yakın tekrar kontrol edin.

AFC Şampiyonlar Ligi 1 - Hafta 2 12 Eki 2026 - 14:15

Al Nassr - Neftchi biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri doğrudan ev sahibi platform Webook.com üzerinden satışa sunuluyor. Futbolseverler, genel satışlar başlar başlamaz resmî portal üzerinden kayıt olup genel giriş biletlerini satın alabilir.

Resmî sitedeki ilanlar tükenmişse, GrintaHub tercih edebileceğiniz adres olabilir. İkincil pazar yeri, ilk kontenjanlar tükendikten sonra koltuk bulmak isteyen taraftarlar için güvenli erişim sağlıyor.

Al Nassr - Neftchi biletleri ne kadar?

Resmî satış platformunda standart genel giriş biletleri 30 SAR'dan başlıyor, sahaya daha yakın üst kategori koltuklar ise daha yüksek fiyat aralıklarına ulaşıyor.

GrintaHub gibi ikincil pazar yerlerinde bilet fiyatları, koltuk kategorisi ve anlık talebe bağlı olarak yaklaşık 100 SAR'dan başlıyor.

Al Nassr FC - Neftchi Fargona AFC Şampiyonlar Ligi Elite: Bilmeniz gereken her şey

Al Nassr FC - Neftchi Fargona form durumu

Al Nassr bu maça son beş karşılaşmasında aldığı iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyetlik karma bir performansla çıkıyor. Son maçında AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te Al-Ain'e 4-0 yenildi ve bu, takımın sezon içindeki en ağır mağlubiyeti oldu. Bundan önce Suudi Pro League'de Al Khaleej ile 1-1 berabere kaldı ve Abha'yı 2-1 mağlup etti. Bu beş maçta Al Nassr yedi gol atıp dokuz gol yedi; bu tablo, Postecoglou'nun çözmesi gereken savunma kırılganlığını yansıtıyor.

Neftchi Fargona ise güçlü bir form grafiği yakaladı ve son beş maçının dördünü kazandı. Takımın son sonucu, Özbek Ligi'nde Lokomotiv Taşkent karşısında alınan 1-0'lık galibiyetti; önceki Şampiyonlar Ligi maçında da Al Quwa Al Jawiya'yı 1-0 mağlup etti. Bu serideki tek yenilgisi Nasaf Qarshi karşısında alınan ağır 6-2'lik mağlubiyetti, ancak takım buna art arda gelen iki galibiyetle yanıt verdi. Beş maçta yedi gol atıp sekiz gol yedi.

Al Nassr FC - Neftchi Fargona: Son karşılıklı maç geçmişi

Mevcut verilerde Al Nassr ile Neftchi Fargona arasında daha önce oynanmış bir maç kaydı bulunmuyor. Bu karşılaşma, iki kulüp arasındaki ilk randevu olacak.







