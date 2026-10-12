AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in ikinci maç haftasında Suudi Arabistan devi Al Nassr, Özbekistan şampiyonu Neftchi Fergana'yı Riyad'daki Alawwal Park'ta ağırlamaya hazırlanıyor.

Zorlu geçen ilk maç haftasının ardından Cristiano Ronaldo ve Al Nassr, kendi sahasında güçlü bir dönüş yapmayı hedefliyor. Neftchi ise disiplinli ve taktik açıdan güçlü oyununu Riyad'a taşıyarak kıta mücadelesinde sonucu kestirilmesi zor bir karşılaşmanın zeminini hazırlıyor.

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Al Nassr FC ile Neftchi Fargona arasındaki AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı ne zaman başlayacak?

Al Nassr ile Neftchi Fargona maçının resmî yayın bilgileri henüz açıklanmadı. Bulunduğunuz bölgedeki kesinleşmiş TV kanalı ve canlı yayın bilgileri için maç saati yaklaştığında tekrar kontrol edin.

AFC Şampiyonlar Ligi 1 - Hafta 2 12 Eki 2026 - 14:15

Al Nassr ile Neftchi maçının biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri, ev sahibi ekibin kullandığı Webook.com platformu üzerinden doğrudan satışa sunuluyor. Futbolseverler, halka açık satış başlar başlamaz resmî portala kaydolarak standart giriş biletlerini satın alabilir.

Resmî sitedeki biletler tükenirse GrintaHub bir seçenek. İkincil bilet pazarı, ilk satış kontenjanları tükendikten sonra yer bulmak isteyen taraftarlara güvenli erişim sağlıyor.

Al Nassr ile Neftchi maçının biletleri ne kadar?

Resmî satış platformunda standart giriş biletleri 30 SAR'dan başlıyor. Sahaya daha yakın, üst kategorilerdeki koltukların fiyatları ise daha yüksek.

GrintaHub gibi ikincil bilet pazarlarında fiyatlar, koltuk kategorisine ve anlık talebe bağlı olarak yaklaşık 100 SAR'dan başlıyor.

Al Nassr FC ile Neftchi Fargona arasındaki AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı: Bilmeniz gerekenler

Al Nassr FC ve Neftchi Fargona'nın form durumu

Al Nassr, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet alarak bu karşılaşmaya karışık bir form grafiğiyle çıkıyor. Son maçında AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al-Ain'e 4-0 yenilerek sezonun en ağır mağlubiyetini yaşadı. Öncesinde Suudi Pro Lig'de Al Khaleej ile 1-1 berabere kaldı ve Abha'yı 2-1 mağlup etti. Bu beş maçta yedi gol atıp dokuz gol yiyen Al Nassr'ın performansı, Postecoglou'nun gidermesi gereken savunma zaafını ortaya koyuyor.

Neftchi Fargona ise son beş maçının dördünü kazanarak güçlü bir form yakaladı. Son maçında Özbekistan Ligi'nde Lokomotiv Tashkent'i 1-0 mağlup etti; bir önceki Şampiyonlar Ligi maçında da Al Quwa Al Jawiya'yı 1-0 yendi. Bu süreçteki tek yenilgisini Nasaf Qarshi karşısında 6-2'lik ağır bir sonuçla aldı, ancak ardından üst üste iki galibiyetle toparlandı. Beş maçta yedi gol atıp sekiz gol yedi.

Al Nassr FC ile Neftchi Fargona'nın geçmiş karşılaşmaları

Mevcut verilerde Al Nassr ile Neftchi Fargona arasında daha önce oynanmış bir maç bulunmuyor. Bu, iki kulübün ilk karşılaşması olacak.







