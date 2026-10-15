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AFC Şampiyonlar Ligi 1
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Al Nassr FC-Al-Wasl maçının biletleri nasıl alınır? AFC Şampiyonlar Ligi Elit bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al Nassr FC
Al-Wasl

Al Nassr FC, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al-Wasl ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl temin edebileceğiniz.

AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Suudi Arabistan'ın iddialı takımı Al Qadisiyah, Katar şampiyonu Al Sadd'ı Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadyumu'nda ağırlayacak. Bu Batı Asya karşılaşması heyecan vadediyor.

Yıldızlarla dolu bir kadro kurarak kıta futbolunun en üst düzeyinde başarı hedefleyen Al Qadisiyah, önemli ilerleme kaydetti. Al Sadd ise Asya futbolundaki onlarca yıllık geçmişi ve şampiyonluk deneyimiyle üst düzey bir taktik mücadele vadediyor.

GOAL, maç bileti satın alıp tribündeki yerinizi şimdiden ayırtmanız için gereken tüm bilgileri derledi.

Al Nassr FC-Al-Wasl AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı ne zaman başlayacak?

Al Nassr-Al-Wasl AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçının resmî yayın bilgileri şu anda mevcut değil. Başlama saati ve stat bilgileri ise maç tarihi yaklaştıkça doğrulanacak.

Al Qadisiyah-Al Sadd maçının biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri, doğrudan ana bilet satış platformu Webook üzerinden satışa sunuluyor. Futbolseverler, genel satış başlar başlamaz resmî platforma kayıt olup genel giriş biletlerini satın alabilir.

Resmî sitedeki biletler tükenirse GrintaHub bir alternatif. Bu ikincil satış platformu, ilk satıştaki biletler tükendikten sonra tribünde yer arayan taraftarlara seçenekler sunuyor.

Al Qadisiyah-Al Sadd maçının biletleri ne kadar?

Resmî satış platformunda standart genel giriş biletleri 30 Suudi Arabistan riyalinden başlıyor. Sahaya daha yakın premium oturma kategorilerindeki biletler ise daha yüksek fiyatlara ulaşıyor.

GrintaHub gibi ikincil satış platformlarında bilet fiyatları, seçilen koltuğa ve maç günü talebine bağlı olarak yaklaşık 100 Suudi Arabistan riyalinden başlıyor.

Al Nassr FC-Al-Wasl AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı: Bilmeniz gereken her şey

Al Nassr FC ve Al-Wasl'ın form durumu

Al Nassr, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet alarak bu karşılaşmaya geliyor. Son maçında AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al-Ain'e 4-0 yenildi; bu, söz konusu beş maçlık dönemde aldığı en farklı yenilgiydi. Bu beş karşılaşmada yedi gol atıp dokuz gol yiyen Al Nassr, pozisyon üretebilse de savunmada istikrar sağlamakta zorlandı. Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki iki galibiyetini de 2-1'lik skorlarla alması, ligde zorlu maçları kazanabildiğini gösteriyor.

Al-Wasl da son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Khorfakkan'ı 5-2 yenip Kalba deplasmanından 3-0'lık galibiyetle döndü, ancak son AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçında Al Qadsiah'a 2-1 kaybetti. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi, bu beş maçta 11 gol atarken sekiz gol yedi. Bu rakamlar, hücumda olumlu ancak istikrarsız bir tablo ortaya koyuyor.

ALN

ALN - Form

ABH
K2-1
ALK
B1-1
ALA
K4-0
DIR
K3-0
NEF
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
ALW

ALW - Form

ALA
K0-1
ALK
K5-2
ALA
B2-2
ALQ
K2-1
AHL
K1-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Al Nassr FC-Al-Wasl: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Nisan 2026'da AFC Şampiyonlar Ligi 2'de karşılaştı ve Al Nassr, Al-Wasl'ı 4-0 yendi. Bundan önce Al Nassr, Şubat 2025'te AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te oynanan iç saha maçını da 4-0 kazanmıştı. Kayıtlara geçen dört karşılaşmanın üçünü Al Nassr, birini Al-Wasl kazandı. Suudi Arabistan ekibi bu maçlarda 11 gol atıp yalnızca iki gol yedi.

Kafa Kafaya

Al Nassr FCÇizimAl-Wasl
3
0
1
AFC Champions League Two
Al-Wasl badge
Al-Wasl
ALW
0
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
4
MS
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
4
Al-Wasl badge
Al-Wasl
ALW
0
MS
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
3
Al-Wasl badge
Al-Wasl
ALW
1
MS
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al-Wasl badge
Al-Wasl
ALW
1
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
0
MS
11Attığı Gol2
Maç 2.5 üstü golle bitti3/4
Her iki takım da gol attı1/4


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