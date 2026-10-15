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AFC Şampiyonlar Ligi 1
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Al Nassr FC-Al-Wasl maçına bilet nasıl alınır? AFC Şampiyonlar Ligi Elit bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika bilet satışları ve daha fazlası

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Tickets
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al Nassr FC
Al-Wasl

Al Nassr FC, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al-Wasl ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Suudi Arabistan'ın iddialı ekibi Al Qadisiyah, Katar şampiyonu Al Sadd'ı Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadyumu'nda ağırlayacak. Batı Asya'dan iki takımın karşılaşması heyecan vadediyor.

Kıta futbolunun en üst seviyesinde mücadele etmek için büyük ilerleme kaydeden Al Qadisiyah, şampiyonluğu hedefleyen yıldızlarla dolu bir kadro kurdu. Al Sadd ise Asya futbolundaki onlarca yıllık geçmişi ve şampiyonluk tecrübesiyle yüksek düzeyli bir taktik mücadelenin tarafı olacak.

GOAL, maç bileti satın almak ve tribündeki yerinizi şimdiden ayırtmak için ihtiyacınız olan tüm bilgileri sunuyor.



Al Nassr FC-Al-Wasl AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı ne zaman başlayacak?

Al Nassr-Al-Wasl AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçının resmî yayın bilgileri şu anda mevcut değil. Başlama saati ve stat bilgileri ise maç tarihi yaklaştığında kesinleşecek.

Al Qadisiyah-Al Sadd maçının biletleri nereden alınır?

Maçın resmî biletleri doğrudan ana bilet satış platformu Webook üzerinden satışa sunuluyor. Futbolseverler, genel satış başlar başlamaz resmî platforma kayıt olup standart giriş biletlerini satın alabilir.

Resmî sitedeki biletler tükenirse GrintaHub bir seçenek olabilir. İkincil bilet pazarında, ilk satıştaki biletler tükendikten sonra yer arayan taraftarlar için seçenekler bulunuyor.

Al Qadisiyah-Al Sadd maçının biletleri ne kadar?

Resmî satış platformunda standart giriş biletleri 30 SAR'dan başlıyor. Sahaya daha yakın premium koltuk kategorilerinde fiyatlar daha yüksek seviyelere çıkıyor.

GrintaHub gibi ikincil bilet pazarlarında ise fiyatlar, koltuk seçimine ve maç günü talebine bağlı olarak yaklaşık 100 SAR'dan başlıyor.

Al Nassr FC-Al-Wasl AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı: Bilmeniz gereken her şey

Al Nassr FC ve Al-Wasl'ın form durumu

Al Nassr, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet alarak bu karşılaşmaya karışık bir form grafiğiyle çıkıyor. Son maçında AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al-Ain'e 4-0 yenildi. Bu, söz konusu dönemdeki en ağır yenilgisiydi. Al Nassr, bu beş maçta yedi gol atıp dokuz gol yedi. Bu tablo, pozisyon üretebilen ancak savunmada istikrar sağlamakta zorlanan bir takıma işaret ediyor. Suudi Pro Ligi'ndeki iki galibiyetini de 2-1'lik skorlarla alması, ülke içinde zorlu maçları kazanabildiğini gösteriyor.

Al-Wasl da son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Khorfakkan'ı 5-2 yendi ve Kalba deplasmanında 3-0 kazandı ancak son AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçında Al Qadsiah'a 2-1 mağlup oldu. BAE ekibi, bu beş maçlık süreçte 11 gol atıp sekiz gol yedi. Hücumda olumlu ancak istikrarsız bir görüntü sergiledi.

ALN

ALN - Form

ABH
K2-1
ALK
B1-1
ALA
K4-0
DIR
K3-0
NEF
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
ALW

ALW - Form

ALA
K0-1
ALK
K5-2
ALA
B2-2
ALQ
K2-1
AHL
K1-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Al Nassr FC-Al-Wasl: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Nisan 2026'da AFC Şampiyonlar Ligi 2'de karşılaştı ve Al Nassr, Al-Wasl'ı 4-0 yendi. Bundan önce Al Nassr, Şubat 2025'te AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te evinde 4-0 kazanmıştı. Kayıtlara geçen dört karşılaşmada Al Nassr üç, Al-Wasl ise bir galibiyet aldı. Suudi Arabistan ekibi bu maçlarda 11 gol atarken yalnızca iki gol yedi.

Kafa Kafaya

Al Nassr FCÇizimAl-Wasl
3
0
1
AFC Champions League Two
Al-Wasl badge
Al-Wasl
ALW
0
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
4
MS
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
4
Al-Wasl badge
Al-Wasl
ALW
0
MS
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
3
Al-Wasl badge
Al-Wasl
ALW
1
MS
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al-Wasl badge
Al-Wasl
ALW
1
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
0
MS
11Attığı Gol2
Maç 2.5 üstü golle bitti3/4
Her iki takım da gol attı1/4


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