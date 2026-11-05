Al Nassr, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Riyad'daki Al-Awwal Park'ta Al Shabab'ı ağırlayacak.

İki takımın 7 Mayıs 2026'daki son lig karşılaşmasında Al Nassr, João Félix ve Cristiano Ronaldo'nun öne çıkan performanslarıyla deplasmanda 4-2'lik heyecanlı bir galibiyet elde etmişti. Son maçlarda Al Nassr'ın etkili hücumunu düzenli olarak durdurmakta zorlanan Al Shabab, bir sonraki karşılaşmada bu gidişatı değiştirmeye çalışacak.

GOAL, Al Nassr-Al Shabab maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil, bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Al Nassr FC-Al Shabab Suudi Arabistan Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Al Nassr-Al Shabab maçı, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Riyad'daki Al-Awwal Park'ta başlayacak.

Premier Lig - Hafta 15 26 Kas 2026 - 12:00 Al-Awwal Park

Al Nassr FC-Al Shabab Suudi Arabistan Pro Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan karşılaşmanın bilet bilgilerine göre Al Ittihad-Al Ahli maçının biletlerini satın almak için mevcut seçenekler şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Al-Awwal Park'ta oynanan maçların biletlerini doğrudan Al Nassr FC'nin resmî bilet satış platformlarından veya internet sitesinden satın alabilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Grintahub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Suudi Arabistan Pro Ligi maçlarının biletlerini alıp satmasına imkân tanır.

Al Nassr FC-Al Shabab Suudi Arabistan Pro Ligi maçının biletleri ne kadar?

Al Nassr FC ile Al Shabab arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi maçının bilet fiyatı seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Genel giriş / üst tribün (kale arkaları): Fiyatlar genellikle 30 ila 75 SAR civarından başlar.

Fiyatlar genellikle civarından başlar. Orta tribün ve saha kenarı koltukları: Fiyatlar genellikle 90 ila 250 SAR arasında değişir.

Fiyatlar genellikle arasında değişir. 1. kategori / alt tribünde ayrıcalıklı koltuklar: Fiyatlar genellikle 250 ila 600 SAR arasında değişir.

Fiyatlar genellikle arasında değişir. VIP ve ağırlama paketleri: Özel yiyecek-içecek hizmeti ve salon erişimine bağlı olarak fiyatlar 1.500 SAR ve üzeri seviyelerden başlar.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse Grintahub gibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeler:

Üst tribün / kale arkası yeniden satış biletleri: Fiyatlar, talebe ve tribündeki tam konuma bağlı olarak 70 ila 230 SAR civarından başlar.

Fiyatlar, talebe ve tribündeki tam konuma bağlı olarak civarından başlar. Saha kenarı alt tribün yeniden satış biletleri: Fiyatlar genellikle 300 ila 870 SAR arasında değişir.

Fiyatlar genellikle arasında değişir. VIP salonu ve ayrıcalıklı ağırlama paketlerinin yeniden satışı: Fiyatlar 1.450 ila 2.200 SAR ve üzeri seviyelerden başlar.

Al Nassr FC-Al Shabab Suudi Arabistan Pro Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Al Nassr FC ve Al Shabab'ın form durumu

Al Nassr, tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kazanarak bu karşılaşmaya çıkıyor. Bu süreçteki tek yenilgisini eylül ayında AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al-Ain'e 4-0 kaybederek aldı. Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki son dört maçını ise kazandı. Al Diriyah karşısındaki 3-0'lık ve Neom SC karşısındaki 1-0'lık galibiyetlerin ardından son olarak Al-Faisaly'yi 3-1 mağlup etti. Bu beş maçta 11 gol atan takım, Postecoglou yönetiminde hücumda istikrarlı biçimde tehlike yarattığını gösterdi.

Al Shabab'ın son maçlardaki performansı ise daha inişli çıkışlı. Son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı; son maçında Al Fateh'i deplasmanda 3-1 yendi. Bundan önce Al-Faisaly ile 2-2 berabere kalıp Al-Taawoun'u 3-0 mağlup etti. Ancak bu serinin daha önceki bölümünde Al-Fayha ile golsüz berabere kalması ve Al Kholood'a 2-1 yenilmesi, Letsch'in gidermek isteyeceği istikrarsızlığı ortaya koyuyor.

Al Nassr FC-Al Shabab: Son karşılaşmalar

İki takım en son Mayıs 2026'da karşılaştı. Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Ligi maçında Al Shabab'ı kendi sahasında 4-2 yendi. Al Nassr, iki takım arasındaki son beş karşılaşmada üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı; bu maçlarda Al Shabab'ın dokuz golüne karşılık 14 gol attı. İki takım arasındaki sonuçlar, bu eşleşmede maçın oynandığı yer fark etmeksizin yenilmesi zor bir rakip olduğunu gösteren ev sahibi Al Nassr'ın lehine.