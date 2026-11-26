Al Nassr, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Riyad'daki Al-Awwal Park'ta Al Shabab'ı ağırlayacak.

İki takımın 7 Mayıs 2026'daki son lig karşılaşmasında Al Nassr, João Félix ve Cristiano Ronaldo'nun öne çıkan performanslarıyla deplasmanda Al Shabab'ı 4-2 mağlup etmişti. Son maçlarda Al Nassr'ın etkili hücumunu istikrarlı biçimde durdurmakta zorlanan Al Shabab, bir sonraki karşılaşmada gidişatı değiştirmeye çalışacak.

Al Nassr - Al Shabab maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Al Nassr FC - Al Shabab Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Al Nassr - Al Shabab maçı, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanacak.

Premier Lig - Hafta 15 12 Ara 2026 - 12:30 Al-Awwal Park

Al Nassr FC - Al Shabab Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan maçın bilet bilgilerine göre Al Ittihad - Al Ahli karşılaşmasının biletlerini satın almak için şu seçenekler mevcut:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Al-Awwal Park'ta oynanan maçların biletlerini doğrudan Al Nassr FC'nin resmî bilet platformlarından veya internet sitesinden satın alabilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Grintahub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Suudi Pro Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Al Nassr FC - Al Shabab Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Al Nassr FC ile Al Shabab arasındaki Suudi Pro Ligi maçının bilet fiyatı seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Genel giriş / üst tribün (kale arkası): Fiyatlar genellikle 30 ila 75 SAR civarından başlar.

Fiyatlar genellikle civarından başlar. Orta kategori ve yan tribün koltukları: Fiyatlar genellikle 90 ila 250 SAR arasındadır.

Fiyatlar genellikle arasındadır. 1. kategori / alt tribün premium koltuklar: Fiyatlar genellikle 250 ila 600 SAR arasındadır.

Fiyatlar genellikle arasındadır. VIP ve ağırlama paketleri: Özel yiyecek-içecek hizmeti ve dinlenme salonuna erişime bağlı olarak fiyatlar 1.500 SAR ve üzeri seviyelerden başlar.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse Grintahub gibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeler:

Üst tribün / kale arkası yeniden satış: Fiyatlar, talebe ve tribündeki tam konuma bağlı olarak 70 ila 230 SAR civarından başlar.

Fiyatlar, talebe ve tribündeki tam konuma bağlı olarak civarından başlar. Yan alt tribün yeniden satış: Fiyatlar genellikle 300 ila 870 SAR arasındadır.

Fiyatlar genellikle arasındadır. VIP salonu ve premium ağırlama yeniden satış: Fiyatlar 1.450 ila 2.200 SAR ve üzeri seviyelerden başlar.

Al Nassr FC - Al Shabab Suudi Pro Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Al Nassr FC ve Al Shabab'ın form durumu

Al Nassr, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazanarak bu karşılaşmaya çıkıyor. Bu süreçteki tek yenilgisini eylül ayında AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al-Ain'e karşı 4-0'lık skorla aldı. Suudi Pro Ligi'ndeki son dört maçını ise kazandı. Bu galibiyetler arasında Al Diriyah karşısındaki 3-0'lık ve Neom SC karşısındaki 1-0'lık sonuçların yanı sıra son olarak Al-Faisaly karşısında alınan 3-1'lik galibiyet de bulunuyor. Beş maçta 11 gol atan takım, Postecoglou yönetiminde hücumdaki istikrarlı tehdidini gösterdi.

Al Shabab'ın son dönemdeki performansı ise daha dalgalı. Son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında Al Fateh'i deplasmanda 3-1 yendi. Ondan önce Al-Faisaly ile 2-2 berabere kaldı ve Al-Taawoun'u 3-0 mağlup etti. Ancak bu serinin daha önceki bölümünde Al-Fayha ile golsüz berabere kalması ve Al Kholood'a 2-1 yenilmesi, Letsch'in gidermek isteyeceği istikrarsızlığı ortaya koyuyor.

Al Nassr FC - Al Shabab: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Mayıs 2026'da karşılaştı. Al Nassr, Al Shabab'ın sahasındaki Suudi Pro Ligi maçını 4-2 kazandı. Al Nassr, iki kulüp arasındaki son beş maçın üçünü kazandı; birinde berabere kaldı, birinde yenildi. Bu maçlarda Al Nassr 14, Al Shabab ise dokuz gol attı. İki takım arasındaki maçların sonuçları, karşılaşma nerede oynanırsa oynansın yenilmesi zor bir rakip olduğunu gösteren ev sahibinin lehine.