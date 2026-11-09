24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
AFC Şampiyonlar Ligi 1
team-logoAl Nassr FC
team-logoAl-Sadd
Book Al Nassr FC vs Al-Sadd Tickets
Yardımcı:

Al Nassr FC-Al-Sadd maçına nasıl bilet alınır? AFC Şampiyonlar Ligi Elit bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al Nassr FC
Al-Sadd

Al Nassr FC, AFC Şampiyonlar Ligi Elit’te Al-Sadd ile karşılaşıyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi öğrenin.

Al Nassr, 24 Kasım 2026 Salı günü AFC Şampiyonlar Ligi Elit grup aşamasındaki heyecan verici mücadelede Al-Sadd'ı ağırlayacak. Merakla beklenen karşılaşma, Riyad'daki ünlü Al-Awwal Park'ta oynanacak.

GOAL, maçın ayrıntıları ve bilet fiyatları hakkında ihtiyacınız olan tüm bilgileri derledi. Biletinizi şimdiden nasıl alabileceğinizi ve tuttuğunuz takımı tribünden nasıl destekleyebileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Al Nassr FC-Al-Sadd AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı ne zaman başlayacak?

Al Nassr'ın AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al-Sadd'ı ağırlayacağı maçın başlama saati ve oynanacağı yere ilişkin ayrıntılar, karşılaşma tarihi yaklaştığında netleşecek.

crest
AFC Şampiyonlar Ligi 1 - Hafta 5

Al Nassr-Al-Sadd maçının biletleri nereden alınır?

Bilet almak için en doğru adres, Al-Awwal Park'ın özel platformu gibi kulübün ve turnuvanın resmî bilet satış kanalları. Taraftarların, maç günü yaklaşırken satışa sunulan biletler için önce resmî kanalları kontrol etmesi öneriliyor.

Resmî sitedeki biletler tükenirse ikincil satış platformu Grintahub'ı tercih edebilirsiniz. Bu AFC Şampiyonlar Ligi Elit karşılaşması için satıştaki koltukları Grintahub'ın maça özel bilet sayfasında inceleyip satın alma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Al Nassr-Al-Sadd maçının biletleri ne kadar?

Hem deplasmana gidecek hem de yerel taraftarlar için en ucuz bileti bulmak genellikle öncelikli hedef. Kulübün resmî kanallarından satın alındığında, bu maçın standart genel giriş biletleri 35 Suudi riyalinden başlıyor ve alt tribünlerdeki koltuklar için genellikle 150 Suudi riyaline kadar çıkıyor.

Grintahub gibi ikincil satış platformlarında ise genel giriş biletlerinin fiyatları yaklaşık 80 Suudi riyalinden başlıyor. Maç günü yaklaştıkça talep artmadan en düşük fiyattan bilet almak için hızlı davranmak en iyi seçenek.

Al Nassr FC-Al-Sadd AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı: Bilmeniz gereken her şey

Al Nassr FC ve Al-Sadd'ın form durumu

Al Nassr, Suudi Pro Ligi ve AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te oynadığı son beş maçın tamamını kazandı. Bu süreçte 18 gol atıp sekiz gol yedi. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Pakhtakor Tashkent'i 6-2 mağlup eden ekip, bundan önce ligde Al Kholood'u 5-3 yenmişti. Al-Faisaly, Neom SC ve Neftchi Fargona karşısında aldığı önceki galibiyetler de iki turnuvadaki istikrarlı performansını ortaya koyuyor.

Al-Sadd ise son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son karşılaşmasında 8 Kasım'da Stars League'de Al-Rayyan'a 4-3 kaybetti; 2 Kasım'da ise Şampiyonlar Ligi'nde Al Ahli ile 0-0 berabere kaldı. Önceki sonuçları arasında Al-Shamal karşısında aldığı 4-1'lik galibiyet ve Al Qadsiah ile oynadığı beraberlikler bulunuyor. Takım, bu beş maçta dokuz gol atıp dokuz gol yedi.

ALN

ALN - Form

NEF
K3-1
NEO
K1-0
AFS
K1-3
ALK
K5-3
PAT
K2-6
Atılan Gol (Yenilen Gol)
18/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
ALS

ALS - Form

SHA
K0-4
ALQ
B1-1
ALS
K4-1
AHL
B0-0
ALR
K3-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Al Nassr FC-Al-Sadd: Son karşılaşmalar

İki takım en son Aralık 2024'te bu statta karşılaştı ve Al-Sadd, AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçında Al Nassr'ı 2-1 mağlup etti. Bu turnuvada aralarında oynanan son beş maçta Al Nassr iki, Al-Sadd da iki galibiyet aldı; bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçlar, söz konusu maçlarda takımların birbirine ne kadar yakın olduğunu gösteriyor. Önceki karşılaşmalar arasında Al Nassr'ın Nisan 2021'deki 3-1'lik galibiyeti ve Şubat 2020'de evinde aldığı 2-2'lik beraberlik de yer alıyor.

Kafa Kafaya

Al Nassr FCÇizimAl-Sadd
2
2
1
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
1
Al-Sadd badge
Al-Sadd
ALS
2
MS
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al-Sadd badge
Al-Sadd
ALS
1
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
2
MS
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
3
Al-Sadd badge
Al-Sadd
ALS
1
MS
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al-Sadd badge
Al-Sadd
ALS
1
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
1
MS
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
2
Al-Sadd badge
Al-Sadd
ALS
2
MS
9Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı5/5

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin