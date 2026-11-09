Al Nassr, 24 Kasım 2026 Salı günü AFC Şampiyonlar Ligi Elit grup aşamasındaki heyecan verici mücadelede Al-Sadd'ı ağırlayacak. Merakla beklenen karşılaşma, Riyad'daki ünlü Al-Awwal Park'ta oynanacak.

GOAL, maçın ayrıntıları ve bilet fiyatları hakkında ihtiyacınız olan tüm bilgileri derledi. Biletinizi şimdiden nasıl alabileceğinizi ve tuttuğunuz takımı tribünden nasıl destekleyebileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Al Nassr FC-Al-Sadd AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı ne zaman başlayacak?

Al Nassr'ın AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al-Sadd'ı ağırlayacağı maçın başlama saati ve oynanacağı yere ilişkin ayrıntılar, karşılaşma tarihi yaklaştığında netleşecek.

AFC Şampiyonlar Ligi 1 - Hafta 5 24 Kas 2026 - 13:15

Al Nassr-Al-Sadd maçının biletleri nereden alınır?

Bilet almak için en doğru adres, Al-Awwal Park'ın özel platformu gibi kulübün ve turnuvanın resmî bilet satış kanalları. Taraftarların, maç günü yaklaşırken satışa sunulan biletler için önce resmî kanalları kontrol etmesi öneriliyor.

Resmî sitedeki biletler tükenirse ikincil satış platformu Grintahub'ı tercih edebilirsiniz. Bu AFC Şampiyonlar Ligi Elit karşılaşması için satıştaki koltukları Grintahub'ın maça özel bilet sayfasında inceleyip satın alma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Al Nassr-Al-Sadd maçının biletleri ne kadar?

Hem deplasmana gidecek hem de yerel taraftarlar için en ucuz bileti bulmak genellikle öncelikli hedef. Kulübün resmî kanallarından satın alındığında, bu maçın standart genel giriş biletleri 35 Suudi riyalinden başlıyor ve alt tribünlerdeki koltuklar için genellikle 150 Suudi riyaline kadar çıkıyor.

Grintahub gibi ikincil satış platformlarında ise genel giriş biletlerinin fiyatları yaklaşık 80 Suudi riyalinden başlıyor. Maç günü yaklaştıkça talep artmadan en düşük fiyattan bilet almak için hızlı davranmak en iyi seçenek.

Al Nassr FC-Al-Sadd AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı: Bilmeniz gereken her şey

Al Nassr FC ve Al-Sadd'ın form durumu

Al Nassr, Suudi Pro Ligi ve AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te oynadığı son beş maçın tamamını kazandı. Bu süreçte 18 gol atıp sekiz gol yedi. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Pakhtakor Tashkent'i 6-2 mağlup eden ekip, bundan önce ligde Al Kholood'u 5-3 yenmişti. Al-Faisaly, Neom SC ve Neftchi Fargona karşısında aldığı önceki galibiyetler de iki turnuvadaki istikrarlı performansını ortaya koyuyor.

Al-Sadd ise son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son karşılaşmasında 8 Kasım'da Stars League'de Al-Rayyan'a 4-3 kaybetti; 2 Kasım'da ise Şampiyonlar Ligi'nde Al Ahli ile 0-0 berabere kaldı. Önceki sonuçları arasında Al-Shamal karşısında aldığı 4-1'lik galibiyet ve Al Qadsiah ile oynadığı beraberlikler bulunuyor. Takım, bu beş maçta dokuz gol atıp dokuz gol yedi.

Al Nassr FC-Al-Sadd: Son karşılaşmalar

İki takım en son Aralık 2024'te bu statta karşılaştı ve Al-Sadd, AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçında Al Nassr'ı 2-1 mağlup etti. Bu turnuvada aralarında oynanan son beş maçta Al Nassr iki, Al-Sadd da iki galibiyet aldı; bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçlar, söz konusu maçlarda takımların birbirine ne kadar yakın olduğunu gösteriyor. Önceki karşılaşmalar arasında Al Nassr'ın Nisan 2021'deki 3-1'lik galibiyeti ve Şubat 2020'de evinde aldığı 2-2'lik beraberlik de yer alıyor.