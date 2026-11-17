Al Nassr, 24 Kasım 2026 Salı günü AFC Şampiyonlar Ligi Elit grup aşamasındaki heyecan verici mücadelede Al-Sadd’ı ağırlayacak. Merakla beklenen karşılaşma, Riyad’daki Al-Awwal Park’ta oynanacak.

GOAL, maçın ayrıntıları ve bilet fiyatları hakkında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri derledi. Biletinizi hemen nasıl alabileceğinizi ve tuttuğunuz takımı tribünden nasıl destekleyebileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Al Nassr FC - Al-Sadd AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı ne zaman başlayacak?

Al Nassr’ın AFC Şampiyonlar Ligi Elit’te Al-Sadd’ı ağırlayacağı maçın başlama saati ve stat bilgileri, karşılaşma tarihi yaklaştığında kesinleşecek.

AFC Şampiyonlar Ligi 1 - Hafta 5 24 Kas 2026 - 13:15

Al Nassr - Al-Sadd biletleri nereden alınır?

Bilet almak için en iyi seçenek, Al-Awwal Park’ın özel bilet platformu gibi kulübün ve turnuvanın resmî satış kanallarıdır. Taraftarların, maç günü yaklaşırken biletler satışa çıktığında öncelikle resmî kanalları kontrol etmeleri önerilir.

Resmî sitedeki biletler tükenmişse ikincil satış platformu Grintahub bir diğer seçenektir. Grintahub’ın bu AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçına özel bilet sayfasından mevcut koltukları inceleyebilir ve satın alma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Al Nassr - Al-Sadd biletleri ne kadar?

Hem deplasmandan gelen hem de yerel taraftarlar için en ucuz bileti bulmak çoğu zaman önceliklidir. Kulübün resmî kanallarında bu maçın standart giriş biletleri uygun bir fiyat olan 35 SAR’dan başlıyor; alt tribündeki koltuklar için fiyatlar genellikle 150 SAR’a kadar çıkıyor.

İkincil satış platformu Grintahub’da ise genel giriş biletlerinin fiyatı yaklaşık 80 SAR’dan başlıyor. Maç günü yaklaştıkça talep artmadan en düşük fiyattan bilet almak için hızlı davranmak gerekiyor.

Al Nassr FC - Al-Sadd AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı: Bilmeniz gereken her şey

Al Nassr FC ve Al-Sadd’ın form durumu

Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Ligi ve AFC Şampiyonlar Ligi Elit’te oynadığı son beş maçın tamamını kazandı. Bu süreçte 18 gol atıp sekiz gol yedi. Son maçında Şampiyonlar Ligi’nde Pakhtakor Tashkent’i 6-2 mağlup etti; öncesinde ise ligde Al Kholood’u 5-3 yendi. Daha önce Al-Faisaly, Neom SC ve Neftchi Fargona karşısında aldığı galibiyetler de iki kulvarda istikrarlı bir hücum performansı sergilediğini gösteriyor.

Al-Sadd, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son olarak 8 Kasım’da Stars League’de Al-Rayyan’a 4-3 kaybetti; 2 Kasım’da ise Şampiyonlar Ligi’nde Al Ahli ile 0-0 berabere kaldı. Önceki sonuçları arasında Al-Shamal karşısında alınan 4-1’lik galibiyet ve Al Qadsiah ile beraberlikler de yer alıyor. Takım bu beş maçta dokuz gol atıp dokuz gol yedi.

Al Nassr FC - Al-Sadd: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Aralık 2024’te bu statta karşılaştı. Al-Sadd, AFC Şampiyonlar Ligi Elit’teki o maçı 2-1 kazandı. Bu turnuvada aralarında oynanan son beş maçta Al Nassr iki, Al-Sadd iki galibiyet alırken bir karşılaşma berabere bitti. Önceki karşılaşmalar arasında Al Nassr’ın Nisan 2021’de aldığı 3-1’lik galibiyet ve Şubat 2020’de evinde oynadığı maçtaki 2-2’lik beraberlik de bulunuyor.