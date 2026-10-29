Al Nassr, 20 Kasım 2026 Cuma günü Riyad'daki Al-Awwal Park'ta Al Qadsiah ile karşılaşacak.

İki takımın 3 Mayıs 2026'daki son lig karşılaşmasında Al Qadsiah, Prince Saud Bin Jalawi Stadyumu'nda Al-Nassr'ı 3-1 mağlup etti. Mohammed Abu Al-Shamat, Musab Al-Juwayr ve Julián Quiñones'in golleri, Al-Nassr'dan João Félix'in golüne rağmen Al Qadsiah'a galibiyeti getirdi.

Al Nassr ile Al Qadsiah arasındaki maçın biletlerini nereden ve kaça alabileceğiniz dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatsın.

Al Nassr FC - Al Qadsiah Suudi Arabistan Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Al Nassr ile Al Qadsiah arasındaki maç, 20 Kasım 2026 Cuma günü Riyad'daki Al-Awwal Park'ta başlayacak.

Premier Lig - Hafta 14 20 Kas 2026 - 12:00 Al-Awwal Park

Al Nassr FC - Al Qadsiah Suudi Arabistan Pro Ligi maçı biletleri nasıl alınır?

Al-Nassr FC ile Al Qadsiah arasında oynanacak Suudi Arabistan Pro Ligi maçının biletlerini çeşitli resmî ve ikincil satış kanallarından alabilirsiniz:

1. Kulübün resmî kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Al Nassr, Al-Awwal Park'taki (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) iç saha maçlarının biletlerini genellikle ana bilet satış ortakları ve kulübün resmî platformları üzerinden satışa çıkarıyor. Kulüp üyelik programları, genel satış başlamadan önce bilet alma imkânı sağlayabiliyor.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman GrintaHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Suudi Arabistan Pro Ligi maçlarının biletlerini alıp satmasına olanak tanıyor.

Al Nassr FC - Al Qadsiah Suudi Arabistan Pro Ligi maçı biletleri ne kadar?

Al-Nassr FC ile Al Qadsiah arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi maçının bilet fiyatları, biletleri kulübün resmî kanallarından mı yoksa ikincil satış pazarlarından mı aldığınıza göre değişiyor.

1. Kulübün resmî kanalları

Genel giriş / standart kategoriler: Kale arkası standart görüş açılı veya üst tribün koltuklarında fiyatlar yaklaşık 30 SAR ile 90 SAR arasında değişiyor.

Premium ve saha kenarı koltukları: Orta ve alt tribünlerdeki saha kenarı koltukları genellikle 250 SAR ile 600 SAR arasında fiyatlandırılıyor.

VIP ve ağırlama paketleri: Premium salon erişimi, yiyecek-içecek hizmeti ve sahayı gören özel ağırlama paketleri yaklaşık 500 SAR seviyesinden başlıyor ve kategoriye bağlı olarak 1.500 SAR tutarını aşabiliyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse GrintaHubgibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre listeleniyor:

Kale arkası / üst tribün: Üst tribün veya kale arkası biletleri genellikle 180 SAR ile 260 SAR civarından başlıyor.

Yan tribün alt kat: Alt yan tribündeki iyi konumlu koltuklar genellikle 375 SAR ile 940 SAR arasında değişiyor.

VIP salon ve ağırlama: Salon erişimi, otopark ve maç günü ağırlama hizmetlerini içeren lüks paketlerin fiyatları 3.750 SAR'dan 5.200 SAR'ın üzerine kadar çıkabiliyor.

Al Nassr FC - Al Qadsiah Suudi Arabistan Pro Ligi maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

Al Nassr FC ve Al Qadsiah'ın form durumu

Al Nassr, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi alarak bu karşılaşmaya karışık bir form grafiğiyle çıkıyor. Son maçında AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Neftchi Fargona'yı 3-1 yendi. Bu galibiyetten önce ligde Al Diriyah'ı 3-0 mağlup etmişti. Ancak eylül ayının başlarında kıta turnuvasında Al-Ain'e karşı aldığı 4-0'lık yenilgi endişe kaynağı olmayı sürdürüyor. Al Nassr son beş maçında 10 gol atıp yedi gol yedi.

Al Qadsiah da son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Pakhtakor Tashkent ile 1-1 berabere kaldı. Bundan önce ligde Al Kholood'u 5-0 mağlup etti. Rodgers'ın takımı, son beş maçında 12 gol atarken sekiz gol yedi.

Al Nassr FC - Al Qadsiah: Son karşılaşmalar

İki takım en son 3 Mayıs 2026'da karşılaştı ve Al Qadsiah, Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki bu iç saha maçında Al Nassr'ı 3-1 yendi. Son beş karşılaşmanın üçünü Al Qadsiah kazanırken Al Nassr, 8 Ocak 2026'daki 2-1'lik deplasman galibiyetiyle bir kez kazandı. Bir maç ise Şubat 2021'de Al Nassr'ın 1-0'lık yenilgisiyle sonuçlandı. Bu beş maçta Al Nassr'ın altı golüne karşılık 10 gol atan Al Qadsiah, son karşılaşmaların istatistiklerinde üstün durumda.