Al Nassr ile Al Kholood'un Suudi Arabistan Süper Kupası yarı finalinde karşılaşacak olması, bölgedeki futbolseverleri heyecanlandırıyor. Bu önemli eleme maçı, 20 Aralık 2026 Pazar günü Kuveyt'teki Jaber Al-Ahmad Uluslararası Stadyumu'nda oynanacak.

GOAL, karşılaşmayı tribünden izlemek isteyenler için tüm ayrıntıları sunuyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi öğrenin ve tükenmeden önce mevcut en iyi fiyatlardan yararlanın.

Al Nassr FC - Al Kholood Süper Kupa maçı saat kaçta başlayacak?

Al Nassr - Al Kholood maçı, 20 Aralık 2026 Pazar günü Kuveyt şehrindeki Jaber Al-Ahmad Uluslararası Stadyumu'nda yerel saatle 20.00'de başlayacak.

Super Cup - Yarı Final 20 Ara 2026 - 13:00

H2: Al Nassr - Al Kholood biletleri nereden alınır?

Webook, Suudi Arabistan Süper Kupası biletlerinin resmî satış platformu. Jaber Al-Ahmad Uluslararası Stadyumu'ndaki maç için biletleri standart fiyatlardan almanın başlıca yolu, Webook'taki resmî genel satıştan rezervasyon yapmak.

Resmî sitedeki biletler tükenmişse GrintaHub'a başvurabilirsiniz. Oturma kategorilerini inceleyip biletlerinizi doğrudan GrintaHub üzerinden alabilirsiniz.

Al Nassr - Al Kholood biletleri ne kadar?

En ucuz bilet, maçı izlemek isteyen tüm taraftarlar için fiyat açısından en avantajlı seçenek. Resmî bilet sağlayıcısı Webook'ta fiyatlar 120 Suudi Arabistan riyalinden başlıyor. Bu nedenle erken rezervasyon, stadyuma girmenin en ekonomik yolu.

GrintaHub, resmî sitedeki biletler tükenmişse başvurabileceğiniz bir seçenek. İkincil satış platformlarında bilet fiyatları, kategoriye ve piyasadaki talebe bağlı olarak yaklaşık 150 Suudi Arabistan riyalinden başlıyor.

Resmî bilet sağlayıcısı Webook'ta fiyatlar 120 Suudi Arabistan riyalinden başlıyor.

İkincil piyasada GrintaHub'daki bilet fiyatları 150 Suudi Arabistan riyalinden başlıyor.

Al Nassr FC - Al Kholood Süper Kupa maçı: Bilmeniz gereken her şey

Al Nassr FC ve Al Kholood'un form durumu

Al Nassr, farklı turnuvalarda oynadığı son beş maçın tamamını kazandı. Bu süreçte 18 gol atıp sekiz gol yedi. Son maçında AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Pakhtakor Tashkent'i 6-2 mağlup eden ekip, ondan önce de Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Kholood'u 5-3 yenmişti. Al-Faisaly, Neom SC ve Neftchi Fargona karşısındaki galibiyetleri de içeren bu seri, takımın hem ülke içinde hem de kıta futbolunda istikrarlı bir performans sergilediğini gösteriyor.

Al Kholood, son beş maçının tamamını kaybetti. Ligde Al Nassr'a 5-3 yenildikten sonra Al-Ettifaq karşısında 3-0 mağlup oldu, ardından Al-Faisaly'ye 3-2 kaybetti. Önceki sonuçları arasında Al Qadsiah'a karşı 5-0'lık ve Al Riyadh'a karşı 2-0'lık yenilgiler de bulunuyor. Takım, bu beş karşılaşmada yalnızca beş gol atarken 13 gol yedi.

Al Nassr FC - Al Kholood: Son karşılaşmalar

Al Nassr ile Al Kholood son olarak 29 Ekim 2026'da Suudi Arabistan Pro Ligi'nde karşılaştı. Al-Awwal Park'taki maçı Al Nassr 5-3 kazandı. İki kulüp arasındaki son beş karşılaşmada Al Nassr dört galibiyet ve bir beraberlik aldı. Al Nassr'ın kazanamadığı tek maç, Ekim 2024'te Al Kholood'un sahasında 3-3 sona erdi. Al Nassr bu beş maçta 13 gol atıp altı gol yedi.