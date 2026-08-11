Suudi Pro Ligi, dünya futbolunun en dikkat çekici organizasyonlarından biri olarak kendini hızla kabul ettirdi; küresel süperstarları, tutkulu taraftar desteğini ve son derece etkileyici maç günü atmosferini kendine çekti. Sezon tüm hızıyla devam ederken, başkentin devi Al-Nassr SC, Riyad'daki ikonik Al-Awwal Park'ta Al Fateh SC'yi konuk etmeye hazırlanıyor.

Al-Nassr'ın maçları, Orta Doğu sporunda en çok talep gören biletler arasında yer alıyor. Kulübün efsane golcü Cristiano Ronaldo'yu, Joao Felix ve Otavio gibi yüksek profilli uluslararası yeteneklerle birlikte kadrosuna katmasından bu yana, Riyad'daki stat atmosferi ateşli bir seviyeye ulaştı.

GOAL, tüm temel maç detaylarını, stat bilgilerini ve fiyatlandırma yapısını bir araya getirdi. Mevcut en iyi bilet seçeneklerini keşfetmek ve kontenjan tükenmeden hemen şimdi yerinizi ayırtmak için okumaya devam edin.

Al Nassr FC - Al Fateh FC Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Al-Nassr SC ile Al Fateh SC arasındaki yaklaşan Suudi Pro Ligi karşılaşması, 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise Riyad'daki Al-Awwal Park'ta 21.00 AST olarak belirlendi.

Premier Lig - Hafta 1 15 Ağu 2026 - 14:00 Al-Awwal Park

Al Nassr FC - Al Fateh FC Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Talebin yüksek olduğu Suudi Pro Ligi maçlarında birincil biletleri doğrudan resmi kulüp platformları üzerinden bulmak gerçekten zor olabilir. Al-Nassr'ın iç saha maçları için ayrılan resmi kontenjanlar, kulüp üyeleri, kombine sahipleri ve yerel taraftar gruplarından gelen yoğun talep nedeniyle genel satışa çıktıktan sonra rutin olarak dakikalar içinde tükeniyor.

Resmi genel satış biletlerini alamayan taraftarlar için doğrulanmış ikincil bilet platformları, girişinizi garanti altına almanın en kolay, en güvenli ve en güvenilir yolunu sunuyor. Ticombo gibi çevrim içi pazar yerleri, taraftarların farklı oturma kategorilerindeki anlık uygunluğu gerçek zamanlı olarak karşılaştırmasına olanak tanıyarak öne çıkıyor.

Al Nassr FC - Al Fateh FC Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Al-Nassr SC'nin iç saha maçlarında bilet fiyatları, koltuğun konumuna, sahaya yakınlığına ve ağırlama özelliklerinin dahil olup olmamasına göre değişiyor. Taraftarlar açısından en önemli nokta ise standart üst katman koltuklarının oldukça erişilebilir başlangıç fiyatlarından satışa çıkması; bu da üst düzey futbolu canlı izlemeyi aileler ve tarafsız seyirciler için erişilebilir hale getiriyor.

En ucuz bilet seçenekleri, kale arkası Kategori 3 genel oturma alanı için yaklaşık 120 SAR'dan başlıyor. Orta seviye yan çizgi seçenekleri, sahanın kenarında makul fiyatlarla çok iyi görüş açıları sunarken, premium ağırlama locası seçenekleri daha üst düzey lüks bir deneyim sağlıyor.

Kategori 3 Üst Katman Genel Giriş: 120 SAR ile 180 SAR arası

Kategori 2 Alt Katman Kale Arkası: 200 SAR ile 300 SAR arası

Kategori 1 Alt Yan Çizgi Saha Kenarı Görüşü: 350 SAR ile 600 SAR arası

Premium VIP Lounge ve Ağırlama Süitleri: 750 SAR ile 1.800+ SAR arası

Bütçesini düşünen taraftarlar, Kategori 3 koltuklarda en iyi değeri bulacaktır; burada canlı ev sahibi taraftar atmosferini hissederken tüm sahayı net şekilde görebilirsiniz. Eğer saha içindeki aksiyona ve süperstarların gol sevinçlerine mümkün olduğunca yakın olmak istiyorsanız, Kategori 1 alt yan çizgi biletleri özellikle tavsiye ediliyor.

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Al-Awwal Park hakkında bilmeniz gereken her şey

Resmi adıyla King Saud University Stadium olan Al-Awwal Park, Al-Nassr SC'nin modern iç saha stadı olarak hizmet veriyor. İlk olarak 2015'te inşa edilen ve modern Avrupa stat standartlarını karşılamak için kapsamlı şekilde yenilenen tesis, özellikle futbol için tasarlanmış dünya standartlarında bir ortam sunuyor.

Çim zeminin etrafında koşu pisti bulunan eski oval atletizm statlarının aksine, Al-Awwal Park kompakt ve tamamen futbola özgü bir tasarıma sahip. Bu da seyircileri oyun alanına olağanüstü derecede yaklaştırıyor ve ev sahibi taraftarlar tezahürata başladığında yoğun bir akustik atmosfer yaratıyor.

Maç günü ziyaretçileri için temel stat rehberi:

Kapasite: Her sıradan iyi görüş sunan, tamamen koltuklu 25.000 kişilik stat

Konum: Suudi Arabistan'ın batı Riyad bölgesinde, King Saud University kampüsü içinde yer alıyor

Tesisler: Modern yiyecek alanları, interaktif taraftar bölgeleri, resmi kulüp ürün mağazaları ve lüks özel ağırlama lounge'ları

Ulaşım ve erişim: Riyad'ın ana çevre yollarına yakın konumda; taksi, araç çağırma hizmetleri ve stada doğrudan servis bağlantıları bulunan yakındaki Riyad Metro istasyonlarıyla erişilebilir

Sorunsuz bir giriş için, maça gelecek taraftarlara başlangıç saatinden en az 90 dakika önce statta olmaları tavsiye ediliyor. Kapılar maç saatinden iki saat önce açılıyor; bu da güvenlik kontrollerinden geçmek, resmi ürünleri almak ve turnikelerin dışında maç öncesi taraftar etkinliklerinin tadını çıkarmak için bolca zaman sağlıyor.







