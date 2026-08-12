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Premier Lig
team-logoAl Kholood
King Abdullah Stadium, Buraydah
team-logoAl-Taawoun
Book Al Kholood vs Al-Taawoun Tickets
Çeviri:

Al Kholood - Al-Taawoun maçının biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Al Kholood
Al-Taawoun

Al Kholood, Suudi Pro Lig'de Al-Taawoun ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Al-Kholood, Ar Rass'taki Al-Hazem Club Stadyumu'nda Al-Taawoun'u ağırlıyor. Bu eşleşmeye ekstra heyecan katan unsur ise, geçen yaz Al-Taawoun'dan Al-Kholood'a katılan ve tarafların nisan ayında karşı karşıya geldiği maçta eski takımına karşı galibiyet golünün asistini yapan Hattan Bahebri. Al-Kholood, 2025/26 sezonunda unutulmaz bir performans sergileyerek ligi 13. sırada tamamlarken Kral Kupası finaline yükseldi. Al-Taawoun ise ligi çok iyi bir şekilde altıncı sırada bitirdi ve AFC Şampiyonlar Ligi Two üzerinden kıtasal katılım hakkı elde etti.

GOAL, Al-Kholood Club ile Al-Taawoun FC maçının biletlerini hemen alabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgilere sahip. Buna maçın başlama saati, bilet fiyatları ve internetten satın alabileceğiniz en iyi yerler de dahil.

Al Kholood - Al-Taawoun Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

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Premier Lig - Hafta 2
King Abdullah Stadium, Buraydah

Al Kholood - Al-Taawoun Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu, Ticombo üzerinden işlem yapmak. Platform, Al-Kholood Club - Al-Taawoun FC karşılaşması için doğrulanmış oturma seçeneklerini anında çevrimiçi rezervasyon ve güvenli ödeme imkanıyla listeliyor. Ticombo üzerinden satın almak, resmi kulüp üyeliğine ihtiyaç duymadan veya genel satış döneminin başlamasını beklemeden mevcut kategorilere göz atmanıza ve koltuğunuzu onaylamanıza olanak tanır.

Resmi biletler de genellikle Suudi Pro Ligi sitesi ve WeBook uygulaması üzerinden satışa sunuluyor, ancak bunlar çoğunlukla yalnızca maçın başlamasından bir veya iki hafta önce yayımlanıyor. Her iki kulübün de cesaret verici sezonların ardından geliyor olması ve Bahebri'nin eski takımına karşı dönüşünü içeren gerçek bir alt hikayenin bulunması nedeniyle, Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak yerinizi garanti altına almanın akıllıca bir yolu.

Al Kholood - Al-Taawoun Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Suudi Pro Ligi biletleri dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında yer almaya devam ediyor ve bu maç da istisna değil.

  • Standart Suudi Pro Ligi maçları için genel giriş biletleri, resmi kanallar üzerinden genellikle yaklaşık 30 SAR ile 90 SAR arasında başlar.
  • Premium ve kenar çizgisine yakın oturma kategorileri genel olarak 250 SAR ile 600 SAR arasında değişir.
  • Salon erişimi ve ikram dahil VIP ve ağırlama seçenekleri 1.500 SAR'ı aşabilir.
  • Suudi Pro Ligi'ndeki çoğu maçta olduğu gibi fiyatlar karşılaşma yaklaştıkça değişebilir. Bu nedenle Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak, mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini yakalamanın en iyi yoludur.

Al Kholood - Al-Taawoun Suudi Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Al Kholood - Al-Taawoun form durumu

ALK

ALK - Form

ALA
B0-0
AHL
K3-0
ALF
B0-0
ITT
B1-1
JED
K0-5
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5
ALT

ALT - Form

AHL
K1-2
ALR
B1-1
ALH
K2-0
ALK
B0-0
DHA
K0-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Al Kholood - Al-Taawoun: Son karşılaşmaların sonuçları

Kafa Kafaya

Al KholoodÇizimAl-Taawoun
1
1
2
Premier Lig
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
2
MS
Premier Lig
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
2
MS
Premier Lig
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
2
MS
Premier Lig
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
1
MS
3Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti1/4
Her iki takım da gol attı2/4

Al Kholood - Al-Taawoun puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
K
K
K
K
K
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
K
K
K
B
K
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
7511167+916
B
K
K
K
K
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
B
K
K
K
K
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
K
K
K
K
K
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
K
K
K
K
K
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
K
K
B
K
B
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
B
K
K
K
B
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
B
B
K
K
K
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
K
K
B
B
K
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
K
B
K
K
B
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
B
K
B
K
B
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
B
B
K
K
B
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
B
K
K
B
B
15
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
7034411-73
K
K
B
B
B
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
K
B
B
K
B
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
K
K
B
K
B
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
B
K
K
K
B
AFC Champions League
Küme Düşme


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