Al-Kholood, Ar Rass'taki Al-Hazem Club Stadyumu'nda Al-Taawoun'u ağırlıyor. Bu eşleşmeye ekstra heyecan katan unsur ise, geçen yaz Al-Taawoun'dan Al-Kholood'a katılan ve tarafların nisan ayında karşı karşıya geldiği maçta eski takımına karşı galibiyet golünün asistini yapan Hattan Bahebri. Al-Kholood, 2025/26 sezonunda unutulmaz bir performans sergileyerek ligi 13. sırada tamamlarken Kral Kupası finaline yükseldi. Al-Taawoun ise ligi çok iyi bir şekilde altıncı sırada bitirdi ve AFC Şampiyonlar Ligi Two üzerinden kıtasal katılım hakkı elde etti.

GOAL, Al-Kholood Club ile Al-Taawoun FC maçının biletlerini hemen alabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgilere sahip. Buna maçın başlama saati, bilet fiyatları ve internetten satın alabileceğiniz en iyi yerler de dahil.

Al Kholood - Al-Taawoun Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Premier Lig - Hafta 2 22 Ağu 2026 - 12:10 King Abdullah Stadium, Buraydah

Al Kholood - Al-Taawoun Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu, Ticombo üzerinden işlem yapmak. Platform, Al-Kholood Club - Al-Taawoun FC karşılaşması için doğrulanmış oturma seçeneklerini anında çevrimiçi rezervasyon ve güvenli ödeme imkanıyla listeliyor. Ticombo üzerinden satın almak, resmi kulüp üyeliğine ihtiyaç duymadan veya genel satış döneminin başlamasını beklemeden mevcut kategorilere göz atmanıza ve koltuğunuzu onaylamanıza olanak tanır.

Resmi biletler de genellikle Suudi Pro Ligi sitesi ve WeBook uygulaması üzerinden satışa sunuluyor, ancak bunlar çoğunlukla yalnızca maçın başlamasından bir veya iki hafta önce yayımlanıyor. Her iki kulübün de cesaret verici sezonların ardından geliyor olması ve Bahebri'nin eski takımına karşı dönüşünü içeren gerçek bir alt hikayenin bulunması nedeniyle, Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak yerinizi garanti altına almanın akıllıca bir yolu.

Al Kholood - Al-Taawoun Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Suudi Pro Ligi biletleri dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında yer almaya devam ediyor ve bu maç da istisna değil.

Standart Suudi Pro Ligi maçları için genel giriş biletleri, resmi kanallar üzerinden genellikle yaklaşık 30 SAR ile 90 SAR arasında başlar.

Premium ve kenar çizgisine yakın oturma kategorileri genel olarak 250 SAR ile 600 SAR arasında değişir.

Salon erişimi ve ikram dahil VIP ve ağırlama seçenekleri 1.500 SAR'ı aşabilir.

Suudi Pro Ligi'ndeki çoğu maçta olduğu gibi fiyatlar karşılaşma yaklaştıkça değişebilir. Bu nedenle Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak, mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini yakalamanın en iyi yoludur.

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