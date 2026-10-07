Al Kholood - Al Khaleej biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Al Kholood, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Buraydah'daki King Abdullah Stadyumu'nda Al Khaleej ile karşı karşıya gelecek.

İki takım, ligdeki son karşılaşmalarında 3 Nisan 2026'da King Abdullah Sport City'de oynanan mücadelede 2-2 berabere kaldı. Al Kholood, üst ligde sezon ortasında güçlü bir dönem geçirmek için sahasındaki avantajı kullanmaya çalışacak.

Biletlerin nereden alınabileceği ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, Al Kholood ile Al Khaleej maçının biletlerini temin etmek için bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Al Kholood - Al Khaleej Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Al Kholood - Al Khaleej maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Buraydah'daki King Abdullah Stadyumu'nda başlayacak.

Premier Lig - Hafta 13 5 Kas 2026 - 12:00 King Abdullah Stadium, Buraydah

Al Kholood - Al Khaleej Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Al Kholood - Al Khaleej Suudi Pro Ligi maçı için bilet almak adına değerlendirebileceğiniz birkaç standart seçenek bulunuyor:

1. Resmi kulüp kanalları

Resmi kulüp kanalları: Doğrudan bilet satış duyurularını ve gişe bağlantılarını kontrol etmek için Al Kholood Club'ın resmi internet sitesini veya Suudi Pro Ligi'nin resmi portalını ziyaret edebilirsiniz.

2. İkincil bilet pazar yerleri

İkincil bilet platformları: Resmi kulüp seçenekleri tamamen tükenmişse, genel satış biletleri çoğu zaman GrintaHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, birincil kontenjanlar tükendiğinde taraftarların yaklaşan Suudi Pro Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Al Kholood - Al Khaleej Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

İşte Al Kholood ile Al Khaleej arasındaki Suudi Pro Ligi maçına bilet satın alma seçenekleri ve detayları, bilet satış kaynağına göre kategorize edilmiş şekilde:

1. Resmi kulüp kanalları

Genel giriş / standart kategori: Temel kategoriler için, stadyumdaki tam konuma bağlı olarak genellikle 10 SAR ile 30 SAR civarından başlar.

Aile ve premium alanlar: Geliştirilmiş koltuklar veya özel bölümler için genellikle 50 SAR ile 150 SAR arasında değişir.

2. İkincil bilet pazar yerleri

Resmi biletler kulübün birincil satış kanalları üzerinden tükenirse, GrintaHub gibi ikincil bilet platformları talebe göre bilet listeler:

Standart yeniden satış / üst kat: İkincil pazarlardaki genel giriş biletleri, maç gününe yaklaşıldıkça talebe bağlı olarak genellikle yaklaşık 225 SAR ile 450 SAR aralığından başlar.

Uzun kenar / premium oturma yerleri: İkincil platformlardaki daha iyi görüş açısına sahip bloklar ve merkezi kategoriler, birincil kontenjanlar tükendikçe çoğu zaman 750 SAR ile 2.250+ SAR arasında değişir.

Al Kholood - Al Khaleej Suudi Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Al Kholood - Al Khaleej form durumu

Al Kholood, Suudi Pro Ligi'ndeki son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Al Riyadh'a 2-0 kaybetti, ancak bu sonucun öncesinde Al Shabab'ı 2-1 yenmişti. Daha önceki süreçte Al Ahli'yi 3-1 mağlup etti ve Al-Fayha ile 2-2 berabere kaldı. Buckingham'ın ekibi bu beş maçta dokuz gol attı ve yedi gol yedi.

Al Khaleej ise son beş maçının birini kazandı, ikisinde berabere kaldı ve ikisini kaybetti. Son sonucu Al Nassr ile 1-1'lik beraberlik oldu. Bunun öncesinde Neom SC'ye 3-0, Al Hilal'e ise ağır bir şekilde 5-1 mağlup oldu. Gomes'in takımı bu beş maçlık süreçte üç gol attı ve 10 gol yedi. Bu tablo, savunmada ciddi bir kırılganlığa işaret ediyor.

Al Kholood - Al Khaleej: Son kafa kafaya eşleşmeler

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma 3 Nisan 2026'da oynandı ve Al Kholood ile Al Khaleej, King Abdullah Stadyumu'nda Suudi Pro Ligi'nde 2-2 berabere kaldı. Bundan önce Al Khaleej, Şubat 2026'da Al Kholood deplasmanında 3-2 kazandı; Al Kholood ise Kasım 2025'te Kral Kupası'nda 4-3'lük galibiyet aldı. Tüm kulvarlarda oynanan son beş karşılaşmada taraflar galibiyetleri oldukça dengeli paylaştı. Bu süreçte Al Kholood Mart 2025'te 2-1 kazanırken, Al Khaleej de Ekim 2024'te 1-0'lık galibiyet elde etti.