Al Kholood, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Al Hilal'i Buraydah'taki Kral Abdullah Stadyumu'nda ağırlayacak.

Ekim 2025'teki ilk karşılaşmalarında NEOM SC, Al-Kholood deplasmanında heyecan dolu bir maçın ardından 3-2 kazandı. Al-Kholood ise Şubat 2026'daki rövanşta Tabuk deplasmanında 2-1 kazanarak karşılık verdi.

Al Kholood-Al Hilal maçının biletlerini nereden ve hangi fiyata alabileceğiniz de dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Al Kholood-Al Hilal Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Al Kholood-Al Hilal maçı, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Buraydah'taki Kral Abdullah Stadyumu'nda başlayacak.

Premier Lig - Hafta 15 11 Ara 2026 - 09:50 King Abdullah Stadium, Buraydah

Al Kholood-Al Hilal Suudi Pro Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan maçın bilet bilgilerine göre Al Kholood-Al Hilal karşılaşmasının biletlerini şu yollardan alabilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Resmî kulüp bilet satışları: İç saha maçlarının biletleri genellikle ev sahibi kulüp (maçın hangi stadyumda oynandığına bağlı olarak Al Kholood veya Al Hilal) tarafından resmî bilet satış platformu ya da belirlenen bölgesel bilet satış ortakları aracılığıyla satışa çıkarılır.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Grintahub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Suudi Pro Ligi maçlarının biletlerini alıp satmasına imkân tanır.

Al Kholood-Al Hilal Suudi Pro Ligi maçının biletleri ne kadar?

Al Ittihad-Al Ahli Suudi Pro Ligi maçı için bilet fiyatı seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart ve genel giriş: Normal lig maçlarında fiyatlar yaklaşık 35 SAR ile 50 SAR arasında başlıyor.

Normal lig maçlarında fiyatlar yaklaşık arasında başlıyor. Saha kenarı ve kategorili koltuklar: Fiyatlar genellikle 100 SAR ile 250 SAR arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. VIP ve ağırlama paketleri: Öne çıkan maçlarda fiyatlar 500 SAR ile 1.500 SAR'ın üzeri arasında değişiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satıştaki resmî biletleri tükenirse Grintahub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:

Standart ikinci el biletler: Fiyatlar yaklaşık 180 SAR ile 400 SAR arasında başlıyor.

Fiyatlar yaklaşık arasında başlıyor. Premium ve sahanın uzun kenarındaki ikinci el koltuklar: Fiyatlar yaklaşık 450 SAR ile 900 SAR arasında başlıyor.

Fiyatlar yaklaşık arasında başlıyor. VIP ve premium ikinci el paketler: Fiyatlar, biletin maç gününe ne kadar yakın bir tarihte alındığına bağlı olarak yaklaşık 1.500 SAR seviyesinden başlıyor.

Al Kholood-Al Hilal Suudi Pro Ligi maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Al Kholood ve Al Hilal'in form durumu

Al Kholood, Suudi Pro Ligi'ndeki son beş maçının dördünü kaybetti. Bu süreçteki tek galibiyetini eylülde Al Shabab'ı 2-1 yenerek aldı. Al Qadsiah'a 5-0, Al Faisaly'ye 3-2, Al Riyadh'a 3-0 ve Al-Ettifaq'a 3-0 yenildi; bu dört mağlubiyette toplam 13 gol yedi.

Al Hilal, Suudi Pro Ligi ve AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te oynadığı son beş maçın tamamını kazandı. Bu maçlarda ligde Al Qadsiah deplasmanında 3-2 ve Al Hazem karşısında 1-0, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al-Sadd karşısında 2-0, ligde Al Ittihad karşısında 3-2 ve Şampiyonlar Ligi'nde Al-Gharafa karşısında 2-1 galip geldi. Al Hilal bu beş maçta 11 gol atıp beş gol yedi.

Al Kholood-Al Hilal: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Mayıs 2026'da Kral Kupası'nda karşılaştı ve Al Hilal, Kral Abdullah Stadyumu'nda 2-1 kazandı. Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmada Al Hilal dört galibiyet alırken Al Kholood bu süreçte henüz kazanamadı. Al Hilal'in bu eşleşmedeki en farklı galibiyeti, Nisan 2026'da kendi sahasında oynadığı lig maçında aldığı 6-0'lık sonuçtu. Bu beş maçta Al Hilal 16, Al Kholood ise beş gol attı.