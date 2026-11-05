Al Kholood, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Al Hilal'i Büreyde'deki Kral Abdullah Stadyumu'nda ağırlayacak.

Ekim 2025'teki ilk karşılaşmalarında NEOM SC, Al Kholood deplasmanında heyecanlı bir mücadeleyi 3-2 kazandı. Al Kholood ise Şubat 2026'da Tabuk'ta oynanan rövanş maçını 2-1 kazanarak karşılık verdi.

GOAL, Al Kholood ile Al Hilal arasındaki maçın biletlerini nereden satın alabileceğiniz ve bilet fiyatları dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Al Kholood-Al Hilal Suudi Arabistan Pro Lig maçı ne zaman başlayacak?

Al Kholood ile Al Hilal arasındaki maç, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Büreyde'deki Kral Abdullah Stadyumu'nda başlayacak.

Premier Lig - Hafta 15 26 Kas 2026 - 12:00 King Abdullah Stadium, Buraydah

Al Kholood-Al Hilal Suudi Arabistan Pro Lig maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan maçın bilet satışına ilişkin bilgilere göre, Al Kholood-Al Hilal maçının biletlerini satın almak için şu seçenekler mevcut:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satışı: İç saha maçlarının biletleri genellikle ev sahibi kulüp tarafından (maça hangi takımın stadyumunun ev sahipliği yaptığına bağlı olarak Al Kholood veya Al Hilal), kulübün resmî bilet satış sitesi ya da belirlediği bölgesel bilet satış ortakları aracılığıyla satışa sunulur.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Grintahub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Suudi Arabistan Pro Lig maçlarının biletlerini alıp satmasına olanak tanır.

Al Kholood-Al Hilal Suudi Arabistan Pro Lig maçının biletleri ne kadar?

Al Ittihad ile Al Ahli arasındaki Suudi Arabistan Pro Lig maçının bilet fiyatı seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart ve genel giriş: Olağan lig maçlarında fiyatlar yaklaşık 35 SAR ile 50 SAR arasında başlar.

Olağan lig maçlarında fiyatlar yaklaşık arasında başlar. Saha kenarı ve kategorilere göre koltuklar: Fiyatlar genellikle 100 SAR ile 250 SAR arasında değişir.

Fiyatlar genellikle arasında değişir. VIP ve ağırlama paketleri: Önemli maçlarda fiyatlar 500 SAR'dan 1.500 SAR'ın üzerine çıkar.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse Grintahub gibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeler:

Standart yeniden satış ilanları: Fiyatlar yaklaşık 180 SAR ile 400 SAR arasında başlar.

Fiyatlar yaklaşık arasında başlar. Premium ve sahanın uzun kenarındaki yeniden satış koltukları: Fiyatlar yaklaşık 450 SAR ile 900 SAR arasında başlar.

Fiyatlar yaklaşık arasında başlar. VIP ve premium yeniden satış paketleri: Fiyatlar, bileti maç gününe ne kadar yakın bir tarihte aldığınıza bağlı olarak yaklaşık 1.500 SAR'dan başlar.

Al Kholood-Al Hilal Suudi Arabistan Pro Lig maçı: Bilmeniz gereken her şey

Al Kholood ve Al Hilal'in form durumu

Al Kholood, son beş Suudi Arabistan Pro Lig maçının dördünü kaybetti. Bu süreçteki tek galibiyetini eylül ayında Al Shabab'ı 2-1 yenerek aldı. Al Qadsiah'a 5-0, Al Faisaly'ye 3-2, Al Riyadh'a 3-0 ve Al-Ettifaq'a 3-0 yenilen takım, bu dört mağlubiyette 13 gol yedi.

Al Hilal, Suudi Arabistan Pro Lig ve AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki son beş maçının tamamını kazandı. Bu beş maçta ligde Al Qadsiah deplasmanında 3-2, Al Hazem karşısında 1-0, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al-Sadd karşısında 2-0, ligde Al Ittihad karşısında 3-2 ve Şampiyonlar Ligi'nde Al-Gharafa karşısında 2-1 galip geldi. Al Hilal bu maçlarda 11 gol atıp beş gol yedi.

Al Kholood-Al Hilal: Son karşılaşmalar

İki kulübün son karşılaşması, Mayıs 2026'da Kral Kupası'nda oynandı. Kral Abdullah Stadyumu'ndaki maçı Al Hilal 2-1 kazandı. Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmada Al Hilal dört kez galip gelirken Al Kholood bu süreçte hiç kazanamadı. Al Hilal'in bu eşleşmedeki en farklı galibiyeti, Nisan 2026'da evinde oynadığı lig maçında aldığı 6-0'lık sonuçtu. Bu beş maçta Al Hilal 16, Al Kholood ise beş gol attı.