Al Khaleej - Al Shabab biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Al-Khaleej, Dammam'daki Prens Mohammed Bin Fahd Stadyumu'nda Al-Shabab'ı ağırlıyor ve iki takımın en son ocak ayında karşı karşıya geldiği, Al-Khaleej'in 1-0 kazandığı eşleşme yeniden oynanıyor. Al-Khaleej, Georgios Donis yönetiminde 2025/26 sezonunda sağlam bir performans sergileyerek Joshua King'in katkısıyla sezonu ilk yarıda bitirip sekizinci sırada yer aldı. Al-Shabab ise Imanol Alguacil yönetiminde tezatlarla dolu bir sezon geçirdi; ligde orta sıralarda kalmasına rağmen Körfez Kulüpler Şampiyonlar Ligi finaline çıkarak ikinci oldu.

GOAL, şimdi Al-Khaleej Club - Al-Shabab FC biletlerini almanız için gereken tüm bilgilere sahip; buna maçın başlama saati detayları, bilet fiyatları ve internetten satın almak için en iyi yerler de dahil.

Al Khaleej - Al Shabab Suudi Pro Lig maçının başlama saati ne zaman?

Premier Lig - Hafta 2 22 Ağu 2026 - 14:00 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Al Khaleej - Al Shabab Suudi Pro Lig biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu, Al-Khaleej Club - Al-Shabab FC karşılaşması için doğrulanmış koltuk seçeneklerini anında çevrim içi rezervasyon ve güvenli ödeme ile listeleyen Ticomboüzerinden işlem yapmaktır. Ticombo üzerinden satın almak, resmi kulüp üyeliğine ihtiyaç duymadan veya genel satış döneminin açılmasını beklemeden mevcut kategorilere göz atmanıza ve koltuğunuzu onaylamanıza olanak tanır.

Resmi biletler de genellikle Suudi Pro Lig sitesinde ve her kulübün kendi kanallarında satışa sunulur, ancak bunlar çoğu zaman yalnızca başlama vuruşundan bir ya da iki hafta önce yayımlanır. Al-Shabab'ın Alguacil yönetiminde artan itibarı ve Al-Khaleej'in istikrarlı yükselişi göz önüne alındığında, Ticomboüzerinden erken rezervasyon yapmak tercih ettiğiniz koltuğu güvence altına almanın mantıklı bir yoludur.

Al Khaleej - Al Shabab Suudi Pro Lig biletleri ne kadar?

Suudi Pro Lig biletleri dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında yer almaya devam ediyor ve bu maç da istisna değil.

Standart Suudi Pro Lig maçları için genel giriş biletleri, resmi kanallarda genellikle yaklaşık 30 SAR ile 90 SAR arasında başlıyor.

Premium ve yan çizgi koltuk kategorileri genel olarak 250 SAR ile 600 SAR arasında değişiyor.

Salon erişimi ve ikramlar dahil VIP ve hospitality seçenekleri 1.500 SAR'ı aşabiliyor.

Çoğu Suudi Pro Lig maçında olduğu gibi, fiyatlar maç yaklaştıkça değişebilir; bu nedenle Ticomboüzerinden erken rezervasyon yapmak, mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini yakalamanın en iyi yoludur.

Al Khaleej - Al Shabab Suudi Pro Lig: Bilmeniz gereken her şey

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Al Khaleej - Al Shabab puan durumu



