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Premier Lig
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Prince Mohamed bin Fahd Stadium
team-logoAl Shabab
Book Al Khaleej vs Al Shabab Tickets
Çeviri:

Al Khaleej - Al Shabab biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Al Khaleej
Al Shabab

Al Khaleej, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Shabab ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Al-Khaleej, Dammam'daki Prens Mohammed Bin Fahd Stadyumu'nda Al-Shabab'ı ağırlıyor ve iki takımın en son ocak ayında karşı karşıya geldiği, Al-Khaleej'in 1-0 kazandığı eşleşme yeniden oynanıyor. Al-Khaleej, Georgios Donis yönetiminde 2025/26 sezonunda sağlam bir performans sergileyerek Joshua King'in katkısıyla sezonu ilk yarıda bitirip sekizinci sırada yer aldı. Al-Shabab ise Imanol Alguacil yönetiminde tezatlarla dolu bir sezon geçirdi; ligde orta sıralarda kalmasına rağmen Körfez Kulüpler Şampiyonlar Ligi finaline çıkarak ikinci oldu.

GOAL, şimdi Al-Khaleej Club - Al-Shabab FC biletlerini almanız için gereken tüm bilgilere sahip; buna maçın başlama saati detayları, bilet fiyatları ve internetten satın almak için en iyi yerler de dahil.

Al Khaleej - Al Shabab Suudi Pro Lig maçının başlama saati ne zaman?

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Premier Lig - Hafta 2
Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Al Khaleej - Al Shabab Suudi Pro Lig biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu, Al-Khaleej Club - Al-Shabab FC karşılaşması için doğrulanmış koltuk seçeneklerini anında çevrim içi rezervasyon ve güvenli ödeme ile listeleyen Ticomboüzerinden işlem yapmaktır. Ticombo üzerinden satın almak, resmi kulüp üyeliğine ihtiyaç duymadan veya genel satış döneminin açılmasını beklemeden mevcut kategorilere göz atmanıza ve koltuğunuzu onaylamanıza olanak tanır.

Resmi biletler de genellikle Suudi Pro Lig sitesinde ve her kulübün kendi kanallarında satışa sunulur, ancak bunlar çoğu zaman yalnızca başlama vuruşundan bir ya da iki hafta önce yayımlanır. Al-Shabab'ın Alguacil yönetiminde artan itibarı ve Al-Khaleej'in istikrarlı yükselişi göz önüne alındığında, Ticomboüzerinden erken rezervasyon yapmak tercih ettiğiniz koltuğu güvence altına almanın mantıklı bir yoludur.

Al Khaleej - Al Shabab Suudi Pro Lig biletleri ne kadar?

Suudi Pro Lig biletleri dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında yer almaya devam ediyor ve bu maç da istisna değil.

  • Standart Suudi Pro Lig maçları için genel giriş biletleri, resmi kanallarda genellikle yaklaşık 30 SAR ile 90 SAR arasında başlıyor.
  • Premium ve yan çizgi koltuk kategorileri genel olarak 250 SAR ile 600 SAR arasında değişiyor.
  • Salon erişimi ve ikramlar dahil VIP ve hospitality seçenekleri 1.500 SAR'ı aşabiliyor.

Çoğu Suudi Pro Lig maçında olduğu gibi, fiyatlar maç yaklaştıkça değişebilir; bu nedenle Ticomboüzerinden erken rezervasyon yapmak, mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini yakalamanın en iyi yoludur.

Al Khaleej - Al Shabab Suudi Pro Lig: Bilmeniz gereken her şey

Al Khaleej - Al Shabab form durumu

ALK

ALK - Form

ALI
K0-5
ALA
K3-1
AHL
K1-4
ALT
B0-0
ALA
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
2/14
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
ALS

ALS - Form

NEO
K2-1
ITT
K3-2
ANA
K1-0
ALQ
K1-3
ALW
K3-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Al Khaleej - Al Shabab: Son karşılaşmalardaki durum

Kafa Kafaya

Al KhaleejÇizimAl Shabab
1
2
2
Premier Lig
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
0
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
0
MS
Premier Lig
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
1
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
4
MS
Premier Lig
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
5
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
1
MS
Premier Lig
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
0
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
1
MS
Premier Lig
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
0
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
0
MS
5Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5

Al Khaleej - Al Shabab puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
K
K
K
K
K
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
K
K
K
B
K
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
7511167+916
B
K
K
K
K
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
B
K
K
K
K
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
K
K
K
K
K
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
K
K
K
K
K
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
K
K
B
K
B
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
B
K
K
K
B
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
B
B
K
K
K
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
K
K
B
B
K
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
K
B
K
K
B
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
B
K
B
K
B
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
B
B
K
K
B
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
B
K
K
B
B
15
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
7034411-73
K
K
B
B
B
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
K
B
B
K
B
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
K
K
B
K
B
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
B
K
K
K
B
AFC Champions League
Küme Düşme


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