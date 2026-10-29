Al Khaleej, 20 Kasım 2026 Cuma günü Dammam'daki Prens Mohamed bin Fahd Stadyumu'nda Al Ittihad'ı ağırlayacak.

Geçmiş karşılaşmaların sonuçları, Al-Ahli'nin Al-Faisaly karşısında geleneksel olarak üstün olduğunu gösteriyor. Ancak maçlar çoğu zaman küçük farklarla sonuçlanıyor. Al-Faisaly'nin alt ligde geçirdiği dönemden önce iki takım arasında oynanan son lig maçları ise sık sık çekişmeli ve bol gollü mücadelelere sahne oldu.

GOAL, Al Khaleej ile Al Ittihad arasındaki maçın biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dahil, bilmeniz gereken her şeyi aktarıyor.

Al Khaleej-Al Ittihad Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Al Khaleej ile Al Ittihad arasındaki maç, 20 Kasım 2026 Cuma günü Dammam'daki Prens Mohamed bin Fahd Stadyumu'nda oynanacak.

Premier Lig - Hafta 14 20 Kas 2026 - 12:00 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Al Khaleej-Al Ittihad Suudi Pro Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Al Khaleej ile Al Ittihad arasında oynanacak Suudi Pro Ligi maçının biletlerini almak için resmî kulüp kanallarını veya ikincil bilet pazarlarını tercih edebilirsiniz:

1. Resmî kulüp kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Ev sahibi Al Khaleej'in resmî bilet satış kanallarını veya internet sitesini kontrol edebilirsiniz. Maç biletleri genellikle karşılaşma tarihi yaklaştığında doğrudan ev sahibi takım tarafından satışa çıkarılır.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman GrintaHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Suudi Pro Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Al Khaleej-Al Ittihad Suudi Pro Ligi maçının biletleri ne kadar?

Al Khaleej ile Al Ittihad arasındaki Suudi Pro Ligi maçının bilet fiyatları, biletleri resmî satış kanallarından mı yoksa ikincil bilet pazarlarından mı aldığınıza göre değişiyor.

1. Resmî kulüp kanalları

Kategori 4 / Kale arkası (üst ve alt tribünler): 30 ila 50 SAR

Kategori 3 / Köşe tribünleri: 50 ila 75 SAR

Kategori 2 ve Kategori 1 / Yan tribün ve alt orta bölüm: 90 ila 150 SAR

Premium ve VIP ağırlama: 300 ila 500+ SAR

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse GrintaHubgibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeleyebilir:

Üst tribünler / Genel giriş / 300. seviye: 170 ila 350 SAR

Kategori 2 / 200. seviye: 350 ila 600 SAR

Kategori 1 / Orta bölümdeki en iyi yerler / 100. seviye: 600 ila 950 SAR

VIP ve lounge erişimli biletlerin yeniden satışı: Paketlerin bulunabilirliğine bağlı olarak 1.000+ SAR

Al Khaleej-Al Ittihad Suudi Pro Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Al Khaleej ve Al Ittihad'ın form durumu

Al Khaleej, Suudi Pro Ligi'ndeki son beş maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Al-Fayha'yı 2-0 yenerek Al-Ettifaq ve Al Nassr karşısında üst üste aldığı beraberliklerin ve Al Riyadh ile oynadığı golsüz maçın da yer aldığı seriyi sonlandırdı. Bu dönemdeki tek yenilgisini kendisini 3-0 mağlup eden Neom karşısında aldı. Beş maçta dört gol atıp dört gol yiyen Al Khaleej, aşılması zor bir takım görüntüsü verse de hücumda düzenli olarak gol üretmekte zorlandı.

Al Ittihad'ın son beş maçında ise sonuçlar daha dalgalıydı: İki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet. Bu serinin başlarında Al-Faisaly'yi 3-1, Al-Fayha'yı da 2-1 yendi ancak sonrasında formu düştü. AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al-Shamal ile 1-1 berabere kalmasının ardından ligde Al Hilal'e 3-2, kıta turnuvasında ise Shabab Al-Ahli Dubai'ye 2-1 mağlup oldu. Beş maçta sekiz gol atıp yedi gol yiyen Al Ittihad'ın savunmadaki kırılganlığı, Al Khaleej'in değerlendirmeye çalışacağı bir zaaf.

Al Khaleej-Al Ittihad: Son karşılaşmalar

İki takım arasındaki son karşılaşma, Al Ittihad'ın Şubat 2026'da Suudi Pro Ligi'nde Al Khaleej'i konuk ettiği maçta 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bundan önce taraflar, Kasım 2025'te Prens Mohamed bin Fahd Stadyumu'nda 4-4 berabere kalmıştı. Son beş karşılaşmadaki sonuçlar birbirine yakın olsa da Al Ittihad az farkla üstün durumda. Bununla birlikte Al Khaleej, iki beraberlik ve sekiz gollü o sıra dışı maçın da gösterdiği üzere rakibinden puan alabileceğini ortaya koydu.