Kral Kupası'nda heyecan yükseliyor. Al Jabalain, son 16 turunda Suudi Arabistan'ın köklü kulüplerinden Al Ittihad'ı Ha'il'deki Prince Abdul Aziz bin Musaed Stadyumu'nda ağırlayacak. Eleme maçları her zaman büyük heyecana sahne olurken bu karşılaşmada kararlı ev sahibi ekip, ülkenin en çok kupa kazanmış kulüplerinden biriyle karşı karşıya gelecek.

GOAL, biletlerle ilgili tüm önemli ayrıntıları ve biletinizi hemen nasıl alabileceğinizi aktarıyor.

Al Jabalain - Al Ittihad Kral Kupası maçı ne zaman başlayacak?

Al Jabalain - Al Ittihad Kral Kupası maçının Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadyumu'nda oynanması planlanıyor.

King Cup - 1/8 30 Kas 2026 - 08:25

Al Jabalain - Al Ittihad maçının biletleri nereden alınır?

Kral Kupası maçlarının resmî biletleri ağırlıklı olarak Webook gibi resmî Suudi spor etkinliği bilet platformları ve ev sahibi kulübün belirlediği bilet satış portalları üzerinden satılıyor. Taraftarlar, biletleri doğrudan liste fiyatından alabilmek için ön satış ve genel satış dönemlerinde önce bu platformları kontrol etmeli.

Maçın önemli bilgileri şöyle:

Maç: Al Jabalain - Al Ittihad

Turnuva: Kral Kupası son 16 turu

Tarih: 30 Kasım 2026 Pazartesi

Başlama saati: Suudi Arabistan saatiyle 16:25

Stadyum: Prince Abdul Aziz bin Musaed Stadyumu, Ha'il, Suudi Arabistan

GrintaHub, resmî sitedeki biletler tükenirse başvurabileceğiniz bir seçenek. Alternatif platformlar, resmî satışa ayrılan biletler tükendiğinde taraftarlara en ucuz bileti bulmak için güvenilir bir yol sunuyor.

Al Jabalain - Al Ittihad maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet sağlayıcısında standart genel giriş biletlerinin fiyatları yaklaşık 30 ila 50 SAR'dan başlıyor. Bu da Kral Kupası'nın ilk turlarındaki maçları izlemek isteyen taraftarlar için biletleri oldukça erişilebilir kılıyor.

GrintaHub gibi ikincil satış platformlarında ise bilet fiyatları yaklaşık 80 SAR'dan başlıyor. Bu platformlar, resmî satışa ayrılan biletler tükenirse taraftarlara mevcut en ucuz bileti almak için alternatif bir yol sunuyor.

Al Jabalain - Al Ittihad Kral Kupası maçı: Bilmeniz gereken her şey

Al Jabalain ve Al Ittihad'ın form durumu

Al Jabalain, Kral Kupası'ndaki son beş maçında iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlik aldı. Son maçında Al-Ettifaq'ı 1-0 yendi; verilerde yer alan daha önceki bir karşılaşmada da aynı rakibini 3-1 mağlup etti. İki yenilgisi Al Fateh FC karşısında geldi; bunların arasında 2-1'lik mağlubiyet de bulunuyor. Al-Raed ile 1-1 berabere kaldığı maç ise penaltılar sonucunda mağlubiyet olarak kaydedildi. Al Jabalain, bu beş maçta sekiz gol atıp dört gol yedi.

Al Ittihad, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al-Ain'e 4-1 yenildi. Bundan önce Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Diriyah'ı 2-0, Al-Ettifaq'ı 4-1 mağlup etti; kıta turnuvasında ise deplasmanda Neftchi Fargona'yı 2-1 yendi. Ligde Abha ile de 1-1 berabere kaldı. Al Ittihad, bu beş maçta dokuz gol atıp yedi gol yedi.

Al Jabalain - Al Ittihad: Son karşılaşmalar

Al Jabalain ile Al Ittihad'ın son beş karşılaşmasına ilişkin veriler şu anda mevcut değil. Kayıtlar doğrulandığında ayrıntılar eklenecek.