AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Körfez'in iki güçlü ekibi karşı karşıya geliyor. Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Shabab Al Ahli'yi Cidde'deki King Abdullah Sports City'de ağırlıyor.

GOAL, maç bileti satın almak ve tribündeki yerinizi şimdiden ayırtmak için ihtiyacınız olan tüm ayrıntıları derledi.

Al Ittihad - Shabab Al-Ahli Dubai FC AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı ne zaman başlayacak?

Bu karşılaşmanın resmî yayın bilgileri henüz açıklanmadı. Kesinleşen televizyon kanalı ve canlı yayın ayrıntıları için maç saatine yakın tekrar kontrol edin.

AFC Şampiyonlar Ligi 1 - Hafta 2 13 Eki 2026 - 14:15

Al Ittihad - Shabab Al Ahli biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri doğrudan ev sahibi platform Webook.com üzerinden satışa sunuluyor. Futbolseverler, genel giriş biletleri için resmî platforma kaydolabilir ve biletler halka satışa çıkar çıkmaz satın alma işlemini gerçekleştirebilir.

Resmî sitedeki biletler tükenirse GrintaHub bir seçenek olabilir. İkincil bilet pazarı, ilk satıştaki biletler tükendikten sonra yer arayan taraftarlara seçenekler sunuyor.

Al Ittihad - Shabab Al Ahli biletleri ne kadar?

Resmî satış platformunda standart genel giriş biletleri 30 SAR'dan başlıyor. Sahaya daha yakın, üst kategorideki koltukların fiyatları ise daha yüksek.

GrintaHub gibi ikincil bilet pazarlarında fiyatlar, koltuk kategorisine ve anlık talebe bağlı olarak yaklaşık 100 SAR'dan başlıyor.

Al Ittihad - Shabab Al-Ahli Dubai FC AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Al Ittihad ve Shabab Al-Ahli Dubai FC'nin form durumu

Al Ittihad, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir beraberlik aldı; hiç yenilmedi. AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki son maçında Al-Shamal ile 1-1 berabere kalan ekip, Al Fateh ile de 0-0 berabere kaldı. Üç galibiyeti arasında Al Nassr karşısındaki 2-1'lik sonuç ve Al-Faisaly deplasmanındaki 1-3'lük sonuç bulunuyor. Takım bu beş maçta yedi gol atıp üç gol yedi.

Shabab Al-Ahli Dubai FC, son beş maçının üçünü kazandı, birinde berabere kaldı ve birini kaybetti. Son olarak AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Tractor'ü 1-0 mağlup etti. Bu süreçte Al-Jazira'ya 1-3 yenilse de öncesinde Al-Dhafra karşısındaki 2-0'lık galibiyet dâhil üst üste aldığı galibiyetler, takımın olumlu sonuçları art arda alabileceğini gösteriyor.

Al Ittihad - Shabab Al-Ahli Dubai FC: Son karşılaşmalar

Bu veri setinde iki takım arasında kayıtlı tek maç, 30 Eylül 2025'te AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te oynandı. Shabab Al-Ahli Dubai FC, Al Ittihad'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bu sonuç, iki takımın yakın geçmişteki karşılaşmalarında Dubai ekibine üstünlük sağlıyor. Ancak yalnızca bir maçlık veriyle yaklaşan karşılaşmayı geçmiş sonuçlara bakarak değerlendirmek zor.







