AFC Şampiyonlar Ligi Elite, Suudi Arabistan'ın devi Al Ittihad'ın BAE'nin güçlü ekibi Shabab Al Ahli'yi Cidde'deki Kral Abdullah Spor Şehri'nde ağırlayacağı Körfez'in ağır siklet karşılaşmasına sahne oluyor.

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Al Ittihad - Shabab Al-Ahli Dubai FC AFC Şampiyonlar Ligi Elite maçı ne zaman başlayacak?

Bu karşılaşmanın resmî yayın bilgileri şu anda mevcut değil. Doğrulanmış TV kanalı ve canlı yayın detayları için maç saatine daha yakın yeniden kontrol edin.

AFC Şampiyonlar Ligi 1 - Hafta 2 13 Eki 2026 - 14:15

Al Ittihad - Shabab Al Ahli biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri doğrudan ev sahibi platform Webook.com üzerinden satışa sunuluyor. Futbolseverler, genel satışlar açılır açılmaz resmî portal üzerinden kayıt olup genel giriş biletlerini satın alabilir.

Resmî sitedeki ilanlar tükenirse, GrintaHub tercih edebileceğiniz seçenek olur. İkincil pazar yeri, birincil kontenjanlar tükendikten sonra yer bulmak isteyen taraftarlara seçenekler sunuyor.

Al Ittihad - Shabab Al Ahli biletleri ne kadar?

Resmî satış platformunda standart genel giriş biletleri 30 SAR'dan başlıyor, sahaya daha yakın üst kategori koltuklar ise daha yüksek fiyat aralıklarına çıkıyor.

GrintaHub gibi ikincil pazar yerlerinde bilet fiyatları, koltuk kategorisi ve anlık talebe bağlı olarak yaklaşık 100 SAR'dan başlıyor.

Al Ittihad - Shabab Al-Ahli Dubai FC AFC Şampiyonlar Ligi Elite: Bilmeniz gereken her şey

Al Ittihad - Shabab Al-Ahli Dubai FC form durumu

Al Ittihad, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir beraberlik alırken hiç yenilmedi. Takımın son maçı AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te Al-Shamal karşısında 1-1 sona erdi ve ayrıca Al Fateh ile 0-0 berabere kaldı. Üç galibiyet arasında Al Nassr'a karşı 2-1'lik zafer ve Al-Faisaly deplasmanında alınan 1-3'lük galibiyet de yer alırken, ekip bu beş maçta yedi gol atıp üç gol yedi.

Shabab Al-Ahli Dubai FC, son beş maçının üçünü kazandı, birinde berabere kaldı ve birini kaybetti. Takımın son sonucu AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te Tractor karşısında alınan 1-0'lık galibiyetti. Bu süreçte Al-Jazira'ya 1-3 mağlup oldular ancak bundan önce gelen ve Al-Dhafra'ya karşı 2-0'lık galibiyetin de bulunduğu üst üste iki galibiyet, takımın olumlu sonuçları art arda alabilecek kapasitede olduğunu gösteriyor.

Al Ittihad - Shabab Al-Ahli Dubai FC: Son karşılaşmalar

Bu veri setinde iki takım arasında kayda geçen tek karşılaşma, 30 Eylül 2025'te AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te oynandı ve Shabab Al-Ahli Dubai FC, Al Ittihad deplasmanında 1-0 kazandı. Bu sonuç, yakın geçmişteki rekabette Dubai ekibine üstünlük sağlıyor ancak örneklemin sınırlı olması, yaklaşan maçın yalnızca iki takım arasındaki geçmiş sonuçlara bakılarak okunmasını zorlaştırıyor.







