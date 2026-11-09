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AFC Şampiyonlar Ligi 1
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Al Ittihad-Pakhtakor Taşkent maçına nasıl bilet alınır: AFC Şampiyonlar Ligi Elit bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al Ittihad
Pakhtakor Tashkent

Al Ittihad, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Pakhtakor Tashkent ile karşılaşacak. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi öğrenin.

Al Ittihad, 23 Kasım 2026'da merakla beklenen AFC Şampiyonlar Ligi Elit karşılaşmasında Pakhtakor'u ağırlayacak. Grup aşamasındaki bu önemli mücadele, Cidde'deki görkemli King Abdullah Sports City'de oynanacak.

GOAL, maçın ayrıntıları ve bilet fiyatları hakkında ihtiyacınız olan tüm bilgileri derledi. Biletinizi hemen nasıl alabileceğinizi ve tuttuğunuz takımı tribünden nasıl destekleyebileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Al Ittihad-Pakhtakor Taşkent AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı ne zaman başlayacak?

Al Ittihad-Pakhtakor maçı, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü Cidde'deki King Abdullah Sports City'de oynanacak. Karşılaşma Suudi Arabistan saatiyle 22.15'te başlayacak.

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AFC Şampiyonlar Ligi 1 - Hafta 5

Al Ittihad-Pakhtakor biletleri nereden alınır?

Yerinizı ayırtmak için en iyi seçenek, Webook gibi kulübün ve turnuvanın resmî bilet satış platformları. Taraftarların, maç günü yaklaşırken biletler satışa çıktıkça öncelikle resmî kanalları kontrol etmesi öneriliyor.

Resmî sitedeki biletler tükenirse ikincil satış platformu Grintahub'ı tercih edebilirsiniz. Platformun bu AFC Şampiyonlar Ligi Elit karşılaşmasına özel bilet sayfasından mevcut koltukları inceleyip satın alma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Al Ittihad-Pakhtakor biletleri ne kadar?

En ucuz bileti bulmak, hem deplasmana giden hem de yerel taraftarların öncelikli hedefi. Kulübün resmî kanallarında bu maç için standart genel giriş biletleri 15 SAR'dan başlıyor; alt tribün koltuklarının fiyatı ise genellikle 150 SAR'a kadar çıkıyor.

Grintahub gibi ikincil satış platformlarında genel giriş biletlerinin fiyatı yaklaşık 75 SAR'dan başlıyor. Maç günü talep artmadan en düşük fiyattan bilet almak için hızlı davranmak gerekiyor.

Al Ittihad-Pakhtakor Taşkent AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı: Bilmeniz gereken her şey

Al Ittihad ve Pakhtakor Taşkent'in form durumu

Al Ittihad, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al-Ain'e evinde 1-4 yenildi. Öncesinde Suudi Pro Ligi'nde Al-Ettifaq'ı 4-1, Al Diriyah'ı 2-0 mağlup etmiş; kıta turnuvasında ise Neftchi Fargona deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Bu beş maçta dokuz gol atıp on gol yedi.

Pakhtakor, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. Son olarak Özbekistan Ligi'nde Kokand 1912'yi 3-1 mağlup etti. Bundan önce ise AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al Nassr'a 2-6 yenildi. Kıta turnuvasında Al Quwa Al Jawiya'ya da 1-0 mağlup oldu. Özbek ekibi bu beş maçta yedi gol atıp on bir gol yedi.

ITT

ITT - Form

ALI
K1-4
DIR
K2-0
NEF
K1-2
ABH
B1-1
ALA
K1-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5
PAT

PAT - Form

NEF
K1-3
ALQ
K1-0
XOR
K0-1
ALN
K2-6
KOK
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Al Ittihad-Pakhtakor Taşkent: Son karşılaşmalar

İki takım en son Mayıs 2012'de karşılaştı. AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al Ittihad'ı ağırlayan Pakhtakor, maçı 1-2 kaybetti. Aynı sezonun daha önce oynanan ilk maçında ise Al Ittihad evinde 4-0 kazandı. Kayıtlarda yer alan dört karşılaşmada Al Ittihad üç galibiyet alırken bir maç berabere bitti. Pakhtakor ise Suudi ekibi karşısında henüz galibiyet elde edemedi.

Kafa Kafaya

Al IttihadÇizimPakhtakor Tashkent
3
1
0
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Pakhtakor Tashkent badge
Pakhtakor Tashkent
PAT
1
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
2
MS
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
4
Pakhtakor Tashkent badge
Pakhtakor Tashkent
PAT
0
MS
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
4
Pakhtakor Tashkent badge
Pakhtakor Tashkent
PAT
0
MS
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Pakhtakor Tashkent badge
Pakhtakor Tashkent
PAT
1
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
MS
11Attığı Gol2
Maç 2.5 üstü golle bitti3/4
Her iki takım da gol attı2/4

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