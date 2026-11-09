Al Ittihad, 23 Kasım 2026'da merakla beklenen AFC Şampiyonlar Ligi Elit karşılaşmasında Pakhtakor'u ağırlayacak. Grup aşamasındaki bu önemli mücadele, Cidde'deki görkemli King Abdullah Sports City'de oynanacak.

GOAL, maçın ayrıntıları ve bilet fiyatları hakkında ihtiyacınız olan tüm bilgileri derledi. Biletinizi hemen nasıl alabileceğinizi ve tuttuğunuz takımı tribünden nasıl destekleyebileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Al Ittihad-Pakhtakor Taşkent AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı ne zaman başlayacak?

Al Ittihad-Pakhtakor maçı, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü Cidde'deki King Abdullah Sports City'de oynanacak. Karşılaşma Suudi Arabistan saatiyle 22.15'te başlayacak.

AFC Şampiyonlar Ligi 1 - Hafta 5 23 Kas 2026 - 13:15

Al Ittihad-Pakhtakor biletleri nereden alınır?

Yerinizı ayırtmak için en iyi seçenek, Webook gibi kulübün ve turnuvanın resmî bilet satış platformları. Taraftarların, maç günü yaklaşırken biletler satışa çıktıkça öncelikle resmî kanalları kontrol etmesi öneriliyor.

Resmî sitedeki biletler tükenirse ikincil satış platformu Grintahub'ı tercih edebilirsiniz. Platformun bu AFC Şampiyonlar Ligi Elit karşılaşmasına özel bilet sayfasından mevcut koltukları inceleyip satın alma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Al Ittihad-Pakhtakor biletleri ne kadar?

En ucuz bileti bulmak, hem deplasmana giden hem de yerel taraftarların öncelikli hedefi. Kulübün resmî kanallarında bu maç için standart genel giriş biletleri 15 SAR'dan başlıyor; alt tribün koltuklarının fiyatı ise genellikle 150 SAR'a kadar çıkıyor.

Grintahub gibi ikincil satış platformlarında genel giriş biletlerinin fiyatı yaklaşık 75 SAR'dan başlıyor. Maç günü talep artmadan en düşük fiyattan bilet almak için hızlı davranmak gerekiyor.

Al Ittihad-Pakhtakor Taşkent AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı: Bilmeniz gereken her şey

Al Ittihad ve Pakhtakor Taşkent'in form durumu

Al Ittihad, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al-Ain'e evinde 1-4 yenildi. Öncesinde Suudi Pro Ligi'nde Al-Ettifaq'ı 4-1, Al Diriyah'ı 2-0 mağlup etmiş; kıta turnuvasında ise Neftchi Fargona deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Bu beş maçta dokuz gol atıp on gol yedi.

Pakhtakor, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. Son olarak Özbekistan Ligi'nde Kokand 1912'yi 3-1 mağlup etti. Bundan önce ise AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al Nassr'a 2-6 yenildi. Kıta turnuvasında Al Quwa Al Jawiya'ya da 1-0 mağlup oldu. Özbek ekibi bu beş maçta yedi gol atıp on bir gol yedi.

Al Ittihad-Pakhtakor Taşkent: Son karşılaşmalar

İki takım en son Mayıs 2012'de karşılaştı. AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al Ittihad'ı ağırlayan Pakhtakor, maçı 1-2 kaybetti. Aynı sezonun daha önce oynanan ilk maçında ise Al Ittihad evinde 4-0 kazandı. Kayıtlarda yer alan dört karşılaşmada Al Ittihad üç galibiyet alırken bir maç berabere bitti. Pakhtakor ise Suudi ekibi karşısında henüz galibiyet elde edemedi.