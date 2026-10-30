AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 5. hafta maçlarıyla geri dönüyor. Suudi Arabistan’ın güçlü ekiplerinden Al Ittihad, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü Cidde’deki King Abdullah Sports City’de Özbekistan şampiyonu Pakhtakor’u ağırlayacak.

GOAL, biletinizi hemen alabilmeniz için maç programı, bilet satış platformları ve fiyat kategorilerine ilişkin tüm temel bilgileri derledi.

Al Ittihad-Pakhtakor Tashkent AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı ne zaman başlayacak?

AFC Şampiyonlar Ligi 1 - Hafta 5 23 Kas 2026 - 13:15

Al Ittihad-Pakhtakor maçının biletleri nereden alınır?

Al Ittihad’ın iç saha maçlarının biletleri, Webook altyapısını kullanan kulübün resmî bilet satış kanalı üzerinden dağıtılıyor. Biletlere Webook’un resmî internet sitesinden ve Al Ittihad Tickets mobil uygulamasından ulaşılabiliyor. Kombine bilet sahiplerine öncelikli satın alma hakkı tanınıyor; ardından kalan tek maçlık biletler genel satışa çıkıyor.

Biletler resmî satış kanalında tükenirse ikincil bilet platformları alternatif sunuyor. Resmî sitedeki biletler tükenmişse ikincil pazar yeri Ticombo üzerinden bilet arayabilirsiniz.

Bilet almak için şu adımları izleyin:

Resmî Webook platformunu ziyaret edin veya Al Ittihad Tickets uygulamasını açın. AFC Şampiyonlar Ligi Elit etkinlikleri arasında Al Ittihad-Pakhtakor maçını arayın. Tercih ettiğiniz tribün kategorisini ve bilet sayısını seçin. Satın alma bilgilerinizi girin ve ödemenizi SAR cinsinden tamamlayın. Resmî satıştaki biletler tükenmişse taraftarların yeniden satışa sunduğu kalan biletleri incelemek için doğrudan Ticombo platformuna gidin.

Al Ittihad-Pakhtakor maçının biletleri ne kadar?

Resmî Webook bilet platformunda standart giriş biletleri, kale arkasındaki üst tribün koltukları için 30 SAR’dan başlıyor. Alt tribünün orta bölümündeki koltukların fiyatları ise seçilen kategoriye göre 150 SAR’a kadar çıkıyor.

İkincil piyasada Ticombo üzerindeki fiyatlar, kale arkasındaki üst tribün koltukları için yaklaşık 1.340 SAR’dan (yaklaşık 357 USD) başlıyor. Maç günü yaklaştıkça sahanın uzun kenarındaki alt tribün koltuklarının fiyatları yükseliyor.

Al Ittihad-Pakhtakor Tashkent AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Al Ittihad ve Pakhtakor Tashkent’in form durumu

Al Ittihad, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında 26 Ekim’de AFC Şampiyonlar Ligi Elit’te Neftchi Fargona’yı 1-2 mağlup etti; Suudi Pro Ligi’nde de Al-Ettifaq’ı 1-4 yendi. İki yenilgisini Shabab Al-Ahli Dubai FC ve Al Hilal karşısında aldı. Al Hilal maçı 3-2 sona erdi. Bu beş maçta on gol atıp sekiz gol yemesi, Al Ittihad’ın hücum odaklı ancak savunmada açık veren bir takım olduğunu gösteriyor.

Pakhtakor Tashkent, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son karşılaşmasında AFC Şampiyonlar Ligi Elit’te Al Quwa Al Jawiya’ya 1-0 yenildi; Özbekistan Ligi’nde de Neftchi Fargona’ya 1-3 mağlup oldu. Bu süreçteki en iyi sonucunu Bunyodkor Tashkent’i 3-1 yenerek aldı. Pakhtakor, beş maçta altı gol attı ve altı gol yedi.

Al Ittihad-Pakhtakor Tashkent: Son karşılaşmalar

İki takım en son 2 Mayıs 2012’de karşılaştı. Pakhtakor Tashkent, AFC Şampiyonlar Ligi Elit’te evinde ağırladığı Al Ittihad’a 1-2 yenildi. Tamamı 2009 ve 2012’de AFC Şampiyonlar Ligi Elit’te oynanan kayıtlı dört karşılaşmanın üçünü Al Ittihad kazandı, biri ise beraberlikle sonuçlandı. Al Ittihad bu dört maçta on, Pakhtakor ise üç gol attı.