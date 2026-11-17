Al Ittihad, 23 Kasım 2026'da merakla beklenen AFC Şampiyonlar Ligi Elit karşılaşmasında Pakhtakor'u ağırlıyor. Kaçırılmaması gereken grup aşaması mücadelesi, Cidde'deki görkemli Kral Abdullah Spor Kenti'nde oynanacak.

GOAL, maçın ayrıntıları ve bilet fiyatlarıyla ilgili ihtiyacınız olan tüm bilgileri derledi. Biletlerinizi hemen nasıl alabileceğinizi ve tuttuğunuz takımı tribünden nasıl destekleyebileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Al Ittihad-Pakhtakor Tashkent AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı ne zaman başlayacak?

Al Ittihad-Pakhtakor maçı, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü Cidde'deki Kral Abdullah Spor Kenti'nde oynanacak. Başlama saati Suudi Arabistan saatiyle 22.15.

AFC Şampiyonlar Ligi 1 - Hafta 5 23 Kas 2026 - 13:15

Al Ittihad-Pakhtakor biletleri nereden alınır?

Tribündeki yerinizi ayırtmak için en iyi seçenek, Webook platformu gibi kulübün ve turnuvanın resmî bilet satış kanallarıdır. Taraftarların, maç günü yaklaşırken biletler satışa sunuldukça önce resmî kanalları kontrol etmeleri tavsiye edilir.

Resmî sitedeki biletler tükenirse ikincil satış platformu Grintahub bir başka seçenektir. Platformun bu maça özel bilet sayfasını ziyaret ederek AFC Şampiyonlar Ligi Elit karşılaşması için mevcut koltukları inceleyebilir ve satın alma işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Al Ittihad-Pakhtakor biletleri ne kadar?

En ucuz bileti bulmak, deplasmana giden taraftarlar kadar yerel taraftarlar için de çoğu zaman önceliklidir. Kulübün resmî kanallarından satın alındığında, bu maçın standart genel giriş biletleri oldukça uygun bir fiyat olan 15 SAR'dan başlıyor. Alt tribün biletlerinin fiyatı ise genellikle 150 SAR'a kadar çıkıyor.

Grintahub gibi ikincil satış platformlarında genel giriş biletlerinin fiyatı yaklaşık 75 SAR'dan başlıyor. Maç günü yaklaştıkça talep artmadan en düşük fiyattan bilet almanın en iyi yolu hızlı davranmak.

Al Ittihad-Pakhtakor Tashkent AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Al Ittihad ve Pakhtakor Tashkent'in form durumu

Al Ittihad, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al-Ain'e kendi sahasında 1-4 yenildi. Bundan önce Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al-Ettifaq'ı 4-1, Al Diriyah'ı 2-0 mağlup etti ve kıta turnuvasında Neftchi Fargona'yı deplasmanda 2-1 yendi. Bu beş maçta dokuz gol atıp on gol yedi.

Pakhtakor, tüm kulvarlardaki son beş maçının ikisini kazanıp üçünü kaybetti. Son maçında Özbekistan Ligi'nde Kokand 1912'yi 3-1 yendi ancak bundan önce AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al Nassr'a 2-6 gibi ağır bir skorla mağlup oldu. Kıta turnuvasında Al Quwa Al Jawiya'ya da 1-0 yenildi. Özbekistan temsilcisi, beş maçta yedi gol atıp on bir gol yedi.

Al Ittihad-Pakhtakor Tashkent: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Mayıs 2012'de karşılaştı. Pakhtakor, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te ağırladığı Al Ittihad'a 1-2 yenildi. O sezon daha önce oynanan diğer maçta ise Al Ittihad kendi sahasında 4-0 kazandı. Kayıtlardaki dört karşılaşmada Al Ittihad üç kez kazanırken bir maç berabere bitti. Pakhtakor henüz Suudi Arabistan temsilcisini yenemedi.