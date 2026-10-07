Al Ittihad, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Cidde'deki Kral Abdullah Spor Şehri'nde Neom SC ile karşı karşıya gelecek.

NEOM SC, Nisan 2026'da aynı statta Al-Ittihad karşısında aldığı nefes kesen 4-3'lük galibiyetin başarısını tekrarlamak amacıyla Cidde'ye gidiyor. İki takım arasındaki geçmiş karşılaşmalar yüksek skorlu geçti ve maç başına 5,5 gol ortalaması yakalandı.

Biletleri nereden alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları da dahil olmak üzere, Al Ittihad - Neom SC maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Al Ittihad - Neom SC Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Al Ittihad - Neom SC maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Cidde'deki Kral Abdullah Spor Şehri'nde oynanacak.

Premier Lig - Hafta 13 5 Kas 2026 - 12:00 King Abdullah Sports City

Al Ittihad - Neom SC Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Al Ittihad ile Neom SC arasında oynanacak yaklaşan Suudi Pro Ligi maçı için bilet satın almak istiyorsanız, 5 Kasım 2026'da Cidde'deki Kral Abdullah Spor Şehri'nde oynanacak bu karşılaşma için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Resmi kulüp kanalları

Resmi kulüp bilet satışı: Suudi Pro Ligi maçlarının biletleri ağırlıklı olarak yetkili bilet ortakları ve resmi kulüp platformları üzerinden dağıtılıyor; bunlar bölgede resmi biletleme ve yeniden satış platformu sağlayıcısı olarak hizmet veriyor.

2. İkincil bilet pazar yerleri

İkincil bilet platformları: Resmi kulüp seçenekleri tamamen tükenmişse, genel giriş biletleri çoğu zaman GrintaHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, birincil kontenjanlar tükendiğinde taraftarlara yaklaşan Suudi Pro Ligi fikstürleri için bilet alıp satma imkanı tanıyor.

Al Ittihad - Neom SC Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Al Ittihad - Neom SC Suudi Pro Ligi karşılaşmasının bilet fiyatları, resmi platformlardan mı yoksa ikincil yeniden satış pazarlarından mı satın aldığınıza göre değişiyor:

1. Resmi kulüp kanalları

Genel giriş / kale arkası: 30 SAR ila 50 SAR

Kategori 2 / köşeler ve üst yan tribünler: 60 SAR ila 90 SAR

Kategori 1 / alt ana tribün: 100 SAR ila 150 SAR

VIP ve premium hospitality: 250 SAR ila 500+ SAR

2. İkincil bilet pazar yerleri

Resmi biletler kulüplerin birincil satış kanallarında tükenirse, GrintaHub gibi ikincil bilet platformları biletleri piyasa talebine göre listeler:

Kategori 3 / genel giriş yeniden satış: 100 SAR ila 200 SAR

Kategori 2 / köşeler ve yan tribünler yeniden satış: 250 SAR ila 450 SAR

Kategori 1 / alt ana tribün yeniden satış: 450 SAR ila 900+ SAR

VIP ve premium hospitality yeniden satış: 1.000 SAR ila 1.800+ SAR

Al Ittihad - Neom SC Suudi Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Al Ittihad - Neom SC: Son kafa kafaya rekabet karnesi

Bu iki kulüp arasındaki en son karşılaşma, 8 Nisan 2026'da Suudi Pro Ligi'nde oynandı ve Neom SC, Kral Abdullah Spor Şehri'nde 4-3 kazandı. Bu yüksek skorlu deplasman galibiyeti, rövanş niteliğindeki bu maç öncesinde Galtier'nin takımına güven verecek. Ondan önce Al Ittihad, takımların 31 Aralık 2025'te Neom'un sahasında karşılaştığı mücadeleyi 3-1 kazanmıştı. Kayıtlara geçen bu iki karşılaşmada iki takım da birer galibiyet aldı ve toplam gol sayısında Neom öne geçti.