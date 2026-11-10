Cidde Derbisi, Suudi Arabistan’ın dev kulüpleri Al Ittihad ile Al Ahli’yi karşı karşıya getiren, Orta Doğu futbolunun en çekişmeli ve köklü rekabetlerinden biri. Roshn Suudi Ligi’nde hem şehirdeki üstünlük hem de kritik puanlar için oynanan bu maçlar, tribünlerde her defasında unutulmaz bir atmosfer yaratıyor.

Cidde’deki Alinma Stadyumu’nda yer bulmaya talep yüksek. Ancak bu önemli karşılaşmayı tribünden izlemek için bilet almak zor olmak zorunda değil. GOAL , tribündeki yerinizi almanıza yardımcı olmak için maçın temel bilgilerini, stadyuma ilişkin takvimi, fiyatları ve internetten bilet satın alma seçeneklerini derledi.

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Al Ittihad - Al Ahli maçı ne zaman?

Tarih ve saat Maç Yer Biletler 26 Kasım 2026 Perşembe, 20.00 AST Al Ittihad - Al Ahli Alinma Stadyumu, Cidde Biletler

Al Ittihad - Al Ahli maçının biletleri nereden alınır?

Resmi biletler, Roshn Suudi Ligi’nin resmi bilet satış platformu WeBook’un yanı sıra ev sahibi Al Ittihad’ın resmi internet sitesi üzerinden doğrudan satılıyor. Genel satış genellikle maç gününden yaklaşık 10 ila 14 gün önce başlıyor. Ancak yüksek talep nedeniyle ilk satışa sunulan biletler hızla tükenme eğiliminde.

Genel satıştaki resmi biletler tükenirse GrintaHub gibi ikincil bilet satış platformları, son anda yer bulmak için alternatif bir seçenek sunuyor.

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Al Ittihad - Al Ahli maçının biletleri ne kadar?

Resmi platformlarda standart üst tribün biletlerinin fiyatı 59 SAR’dan başlıyor. Alt tribünde saha kenarındaki koltukların fiyatı ise kategoriye ve stadyumdaki konumuna göre artıyor.

Genel satıştaki resmi biletler tükenirse GrintaHub gibi ikincil bilet satış platformları, yaklaşık 95 SAR’dan başlayan fiyatlarla son anda yer bulmak için alternatif bir seçenek sunuyor.

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Al Ittihad - Al Ahli maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

Cidde Derbisi, Suudi Arabistan futbolunun en önemli karşılaşmalarından biri. Ülkenin en çok başarı kazanmış iki kulübü olan Al Ittihad ile Al Ahli arasındaki sert şehir rekabeti onlarca yıldır sürüyor. İki takımın her karşılaşması Kral Abdullah Spor Şehri’ne büyük kalabalıklar çekiyor.

Al Ittihad, ligdeki güçlü konumunu daha da pekiştirmek isterken Al Ahli, rakibinin sahasında ses getirecek bir galibiyet hedefliyor. Stadyuma gidecek taraftarları yüksek tempolu bir mücadele, dünya çapında bireysel kalite ve Asya futbolunun en tutkulu iki taraftar topluluğunun yaratacağı coşkulu bir atmosfer bekliyor.