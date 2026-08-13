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Al Ittihad - Al Nassr FC maçının biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Al Ittihad
Al Nassr FC
C. Ronaldo

Al Ittihad, Suudi Pro Ligi'nde Al Nassr FC ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Al Nassr, Suudi Pro League takviminin en büyük maçlarından birinde Riyad'daki Al-Awwal Park'ta Al Ittihad'ı ağırlıyor; bu karşılaşmada ülkenin en başarılı ve yıldızlarla dolu iki kulübü karşı karşıya geliyor. Al Nassr, Ange Postecoglou yönetiminde son şampiyon olarak sezona girerken Cristiano Ronaldo da hâlâ ileri uçta görev yapıyor. Suudi Arabistan'ın en eski kulübü olan Al Ittihad ise hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından yeniden yapılanmayı hedeflerken yeni teknik direktörü Jens Wissing yönetiminde sahaya çıkıyor.

GOAL, Al Ittihad - Al Nassr biletlerini hemen şimdi alabilmeniz için gereken tüm bilgileri, buna başlama saati ayrıntıları, bilet fiyatları ve internetten satın alabileceğiniz en iyi yerler de dahil olmak üzere sizler için derledi.

Al Ittihad - Al Nassr FC Suudi Pro League maçı ne zaman başlayacak?

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Premier Lig - Hafta 5
King Abdullah Sports City

Al Ittihad - Al Nassr FC Suudi Pro League biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu, Al Ittihad - Al Nassr karşılaşması için doğrulanmış koltuk seçeneklerini anında çevrimiçi rezervasyon ve güvenli ödeme imkânıyla listeleyen Ticombo üzerinden işlem yapmak. İnternetten satın almak, mevcut kategorilere göz atmanıza ve resmi kulüp üyelik kademelerine bağlı kalmadan ya da genel satış döneminin açılmasını beklemeden yerinizi garantilemenize olanak tanır.

Resmi biletler de genellikle Suudi Pro League sitesi ve Al Nassr'ın kendi bilet satış kanalları üzerinden sunuluyor. Ancak ligin en çok kupa kazanan iki kulübünü karşı karşıya getiren bu ölçekte bir maçta resmi kontenjanlar, satışa çıktıktan sonra, çoğunlukla da başlama saatinden bir veya iki hafta önce, son derece hızlı tükenme eğiliminde oluyor. Yer bulamama riski yaşamak yerine koltuğunu garanti altına almak isteyen taraftarlar için Ticombo gibi ikincil pazarlar üzerinden önceden rezervasyon yapılması güçlü şekilde tavsiye ediliyor.

Sahadaki yıldız gücü düşünüldüğünde, ev sahibi ekipte Ronaldo ve deplasman takımında Benzema da dahil olmak üzere, bu maçın sezonun en çok talep gören biletlerinden biri olması bekleniyor. Bu yüzden erken rezervasyon en güvenli seçenek.

Al Ittihad - Al Nassr FC Suudi Pro League biletleri ne kadar?

Suudi Pro League biletleri genel olarak dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında yer almaya devam ediyor. Ancak bu büyüklükteki bir maç için fiyatların lig ortalamasının oldukça üzerinde olması muhtemel.

Standart Suudi Pro League maçları için genel giriş biletleri resmi kanallarda genellikle 30 SAR ile 90 SAR arasında başlıyor. Premium ve kenar hat koltuk kategorileri çoğunlukla 250 SAR ile 600 SAR arasında değişirken, lounge erişimi ve ikram hizmetleri de içeren VIP ve ağırlama seçenekleri 1.500 SAR'ı aşabiliyor.

Ticombo gibi ikincil pazarlarda, bu maç için mevcut en ucuz biletler, yalnızca Suudi Arabistan futbolunun en büyük iki kulübünün kozlarını paylaşmasını Al-Awwal Park'ta izlemek isteyen taraftarlar için en iyi fiyat-performans giriş noktası sunuyor. Deplasman ekibi ve her iki taraftaki oyuncuların profili göz önüne alındığında, maç yaklaştıkça fiyatların hızla yükselmesi bekleniyor. Bu nedenle mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini yakalamanın en iyi yolu erken rezervasyon yapmak.

Al Ittihad - Al Nassr FC Suudi Pro League: Bilmeniz gereken her şey

Al Ittihad - Al Nassr FC form durumu

ITT

ITT - Form

ALK
B1-1
ANA
K0-3
ALQ
K0-1
ALH
K3-2
ALF
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
ALN

ALN - Form

ALF
K3-0
DIR
K1-4
ALR
K0-4
ALI
K2-3
ALT
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
16/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Al Ittihad - Al Nassr FC: Son kafa kafaya maçlar

Kafa Kafaya

Al IttihadÇizimAl Nassr FC
2
0
3
Premier Lig
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
0
MS
King Cup
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
1
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
2
MS
Premier Lig
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
0
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
2
MS
Super Cup
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
MS
Premier Lig
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
3
MS
6Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5

Al Ittihad - Al Nassr FC puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
K
K
K
K
K
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
K
K
K
B
K
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
7511167+916
B
K
K
K
K
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
B
K
K
K
K
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
K
K
K
K
K
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
K
K
K
K
K
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
K
K
B
K
B
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
B
K
K
K
B
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
B
B
K
K
K
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
K
K
B
B
K
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
K
B
K
K
B
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
B
K
B
K
B
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
B
B
K
K
B
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
B
K
K
B
B
15
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
7034411-73
K
K
B
B
B
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
K
B
B
K
B
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
K
K
B
K
B
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
B
K
K
K
B
AFC Champions League
Küme Düşme


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