24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Premier Lig
team-logoAl Ittihad
King Abdullah Sports City
team-logoAl Nassr FC
Book Al Ittihad vs Al Nassr FC Tickets
Çeviri:

Al Ittihad - Al Nassr FC maçının biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, fikstür bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Al Ittihad
Al Nassr FC
C. Ronaldo

Al Ittihad, Suudi Pro Ligi'nde Al Nassr FC ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Al Nassr, Suudi Pro League takvimindeki en büyük maçlardan birinde Riyad'daki Al-Awwal Park'ta Al Ittihad'ı ağırlıyor; bu karşılaşmada ülkenin en başarılı ve en çok yıldız barındıran iki kulübü karşı karşıya geliyor. Al Nassr, Ange Postecoglou yönetiminde son şampiyon olarak sezona girerken Cristiano Ronaldo da hâlâ hücum hattına liderlik ediyor. Suudi Arabistan'ın en eski kulübü olan Al Ittihad ise hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından yeniden yapılanmayı hedeflediği dönemde yeni teknik direktörü Jens Wissing yönetiminde sahaya çıkıyor.

GOAL, Al Ittihad - Al Nassr biletlerini hemen şimdi alabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgilere sahip; buna maçın başlama saati, bilet fiyatları ve internetten satın almak için en iyi yerler de dahil.

Al Ittihad - Al Nassr FC Suudi Pro League maçı ne zaman başlayacak?

crest
Premier Lig - Hafta 5
King Abdullah Sports City

Al Ittihad - Al Nassr FC Suudi Pro League biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu, Al Ittihad - Al Nassr karşılaşması için doğrulanmış koltuk seçeneklerini anında online rezervasyon ve güvenli ödeme ile listeleyen Ticombo üzerinden işlem yapmak. Online satın alma, resmi kulüp üyelik kademelerine bağlı kalmadan veya genel satış döneminin açılmasını beklemeden mevcut kategorilere göz atmanıza ve yerinizi garantilemenize olanak tanır.

Resmi biletler genellikle Suudi Pro League sitesi ve Al Nassr'ın kendi bilet satış kanalları üzerinden de satışa sunulur. Ancak ligin en çok kupa kazanan iki kulübünü karşı karşıya getiren bu ölçekte bir maçta, resmi kontenjanlar yayımlandıktan sonra, genellikle santra vuruşundan bir veya iki hafta önce son derece hızlı şekilde tükenir. Yer bulamama riskini almak yerine koltuğunu garanti altına almak isteyen taraftarlar için Ticombo gibi ikincil pazarlardan önceden rezervasyon yapılması güçlü şekilde tavsiye edilir.

Ev sahibi ekipte Ronaldo ve konuk ekipte Benzema da dahil olmak üzere sahadaki yıldız gücü göz önüne alındığında, bu karşılaşmanın sezonun talebi en yüksek biletlerinden biri olması muhtemel. Bu nedenle erken rezervasyon en güvenli seçenek.

Al Ittihad - Al Nassr FC Suudi Pro League biletleri ne kadar?

Suudi Pro League biletleri genel olarak dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında yer almayı sürdürüyor. Ancak bu büyüklükte bir karşılaşmada fiyatların ligin ortalamasının oldukça üzerine çıkması bekleniyor.

Standart Suudi Pro League maçlarında genel giriş biletleri resmi kanallar üzerinden genellikle yaklaşık 30 SAR ile 90 SAR arasında başlıyor. Premium ve kenar çizgisine yakın oturma kategorileri çoğunlukla 250 SAR ile 600 SAR arasında değişirken, lounge erişimi ve ikramı da içeren VIP ve ağırlama seçenekleri 1.500 SAR'ı aşabiliyor.

Ticombo gibi ikincil pazarlarda, bu maç için mevcut en ucuz biletler, sadece Al-Awwal Park'ta bulunup Suudi futbolunun en büyük iki kulübünün karşı karşıya gelişini izlemek isteyen taraftarlar için en iyi değerli giriş noktası sunuyor. Konuk takımın seviyesi ve iki taraftaki oyuncuların profili düşünüldüğünde, maç yaklaştıkça fiyatların hızla yükselmesi bekleniyor. Bu yüzden mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini yakalamanın en iyi yolu erken rezervasyon yapmak.

Al Ittihad - Al Nassr FC Suudi Pro League: Bilmeniz gereken her şey

Al Ittihad - Al Nassr FC form durumu

ITT

ITT - Form

ALK
B1-1
ANA
K0-3
ALQ
K0-1
ALH
K3-2
ALF
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
ALN

ALN - Form

ALF
K3-0
DIR
K1-4
ALR
K0-4
ALI
K2-3
ALT
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
16/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Al Ittihad - Al Nassr FC: Son karşılaşmalardaki rekabet kaydı

Kafa Kafaya

Al IttihadÇizimAl Nassr FC
2
0
3
Premier Lig
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
0
MS
King Cup
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
1
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
2
MS
Premier Lig
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
0
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
2
MS
Super Cup
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
MS
Premier Lig
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
3
MS
6Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5

Al Ittihad - Al Nassr FC puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
K
K
K
K
K
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
K
K
K
B
K
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
7511167+916
B
K
K
K
K
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
B
K
K
K
K
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
K
K
K
K
K
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
K
K
K
K
K
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
K
K
B
K
B
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
B
K
K
K
B
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
B
B
K
K
K
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
K
K
B
B
K
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
K
B
K
K
B
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
B
K
B
K
B
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
B
B
K
K
B
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
B
K
K
B
B
15
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
7034411-73
K
K
B
B
B
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
K
B
B
K
B
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
K
K
B
K
B
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
B
K
K
K
B
AFC Champions League
Küme Düşme


BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin